 Кабмин в качестве эксперимента отменил необходимость получать разрешение у ГАСИ при капремонте дорог

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев: теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора.

"Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно соблюдаться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока должны быть застрахованы", - уточнил Гончарук.

Он также уточнил, что те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.

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