 Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Зеленский присоединился к 4,4 млн владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД — получил Квалифицированную электронную подпись на чип ID. С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID. Welcome в современную цифровую Украину!" — написал Аваков.

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