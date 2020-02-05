 Большинство фракций предлагают народных депутатов в конкурсную комиссию по избранию главы ГБР, это конфликт интересов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Об этом нардеп сообщила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"К сожалению, большинство фракций подала политических лиц, то есть депутатов. По нашему мнению, это является нарушением закона о предотвращении коррупции и конфликтом интересов. Ну не может депутат быть в комиссии, которая будет выбирать руководителя правоохранительного органа, который расследует депутатов", - заявила Устинова.

По ее словам, только "Голос" не представила народных депутатов, а "Слуга народа" до сих пор не предложила своих представителей.

"Фракция "Европейская солидарность" помимо депутата, который является представителем комитета правоохранительной деятельности, подала еще двух человек - бывшего судью Верховного суда и представителя из среды преподавателей", - добавила Устинова.

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Отметим, комиссия должна состоять из 9 членов: 3 представителей президента, 3 - международных организации (по представлению Кабмина) и 3 представителей парламента.

Устинова также обратила внимание на то, что руководителя ГБР уже будут выбирать с нарушением закона, поскольку Верховная Рада вовремя не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии.

"Это означает, что любой человек, который будет идти на конкурс, может обжаловать решение этой комиссии и заблокировать конкурс. Это делается для того, чтобы либо на всю жизнь оставить у нас и.о. госпожу Венедиктову, которая там будет сидеть сколько захочет... Или они на самом деле не могут между собой договориться, кого подавать в конкурсную комиссию", - сказала Устинова.