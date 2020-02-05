 Рада провалила голосование за законопроект, предусматривающий право на пенсию для жителей ОРДЛО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В то же время депутаты проголосовали за направление этого законопроекта в комитет для подготовки на повторное первое чтение. "За" проголосовали 314 народных избранников.
Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн - физический гений -
Весьма относительно всё понимал.
Оделся по моде, как требует век, -
Вы скажете сами:
"Да это же просто другой человек!.."
А я - тот же самый.
Вот уж действительно:
Всё относительно.
Всё-всё!
кормить жителей оккупированых территорий
а после освобождения должны быть подготовлены иски в европейский суд к рф, или то что после ********* останется
а дальше сценарий известный
ресеяне будут выплачивать украинцам контрибуции
как немцы еврееям до сих пор платят
не все доживут до этих дней, но так точно будет
солома
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли - портал новостей
Торги: "для результативного голосования за закон ведутся переговоры с фракцией ОПЗЖ для снятия их поправок. Обсуждается вопрос назначения от ОПЗЖ одного из вице-премьеров". Президент Зеленский приедет в Раду - портал новостей
По ее словам, в случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса.
Сивоха решил с пацанами подзаработать. "Мертвые души", доверенность под угрозой расправиться с семьей, липовые доверенности .....
И опа ля, пацаны качают бабло из украинского бюджета. А говорят бюджет пустой, для лугандона найдут, ограбив население Украины новыми налогами и платежками.
А куда делись 130 млрд попередников?