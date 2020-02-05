 Наемники РФ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливают позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ночью и под утро российско-оккупационные войска из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны Докучаевска дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.

Из такого же вооружение после 7 утра противник в течение получаса обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Широкино.

Около 11.00 оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь вблизи Марьинки, а также выпустили 4 мины 120-го калибра по нашим позициям в районе Орехового.

Кроме того, после длительного периода тишины вражеский обстрел зафиксирован вблизи населенного пункта Счастье, где противник выпустил 1 противотанковую управляемую ракету.

Потерь со стороны украинских воинов нет.

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