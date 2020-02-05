EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  2635  28
Все про:Тарифы на воду (724) НКРЭКУ (316)

 Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение.

Решение комиссии было принято на заседании 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Своим постановлением комиссия меняет тарифы, которые в последний раз корректировались в июне 2016 года. Новые тарифы начинают действовать со следующего дня после публикации постановления на сайте.

В среднем тарифы вырастут на 15-20%, сообщает ТСН. Цена будет зависеть от региона. Самой дешевой вода будет на западе страны, самой дорогой — на востоке. Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней.

Читайте также: Платежек две, а цена даже меньше, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно

Причиной подорожания воды в НКРЭКУ называют рост зарплат украинцев.

"Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата – 12 тысяч, в Киеве – 16, во Львове – 18. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное подорожание на платежку", — сказала член комиссии Ольга Бабий.

Источник: https://censor.net.ua/n3173909
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конец эпохи бедности все ближе и ближе....он прям бежит на встречу мудрому нарИду....а мудрый нарИд ждет его с распростертыми обьятиями...
 показать весь комментарий
 
 
а мудрый нарИд ждет его с распростертыми обьятиями...
---
с раздвинутыми ногами... Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы - Цензор.НЕТ 2477
 показать весь комментарий
 
В среднем тарифы вырастут на 15-20%, сообщает ТСН. Цена будет зависеть от региона. Самой дешевой вода будет на западе страны, самой дорогой - на востоке. Как это так? То есть для порохоботов на западе подорожает меньше всего, а для малоросов зебилов на востоке больше всего? Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы - Цензор.НЕТ 5342
 показать весь комментарий
 
 
Как результат - общий месячный рост задолженности населения за услуги ЖКХ на 3.2 млрд. гривен.
 показать весь комментарий
 
Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.

Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно сделать вторую платежку за обслуживание трубы.
 показать весь комментарий
 
 
а чего на востоке самой дорогой?
за себя и за ордло?
 показать весь комментарий
 
 
Разделят платежку на три части и скажут, что вода подешевела на 33%. Важно ведь не то, что есть в реальности. Важно то, как об этом скажут.
 показать весь комментарий
 
 
"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - сказала член комиссии Ольга Бабий.

Кто эта дура?
 показать весь комментарий
 
 
Надо срочно вводить новую критовалюту, "мурзики", основанную на элитных котах (по Брагару) для оплаты воды.
"тузиками" будут платить за газ, "мурзиками" - за воду.
Остается электричество, вот его как оплачивать?
Может, "попугайчиками"?
Или "кроличками"?
 показать весь комментарий
 
 
Але рейтинг СН, якщо довіряти опитуванням, не зменшується
 показать весь комментарий
 
 
рейтинги дутые власть ЗЕ уменьшается как шагренева кожа
 показать весь комментарий
 
потому что Сорос и Петя продолжает воровать, а бубочке надо еще дать время.
 показать весь комментарий
 
за газ собаку
за воду кота
за свет ....
велосипед?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх