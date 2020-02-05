 Вода подорожает: Нацкомиссия утвердила новые тарифы

Решение комиссии было принято на заседании 4 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Своим постановлением комиссия меняет тарифы, которые в последний раз корректировались в июне 2016 года. Новые тарифы начинают действовать со следующего дня после публикации постановления на сайте.

В среднем тарифы вырастут на 15-20%, сообщает ТСН. Цена будет зависеть от региона. Самой дешевой вода будет на западе страны, самой дорогой — на востоке. Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней.

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Причиной подорожания воды в НКРЭКУ называют рост зарплат украинцев.

"Основная причина – это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа составляла 5,600 грн, сейчас среднерыночная зарплата – 12 тысяч, в Киеве – 16, во Львове – 18. Рост от 15 до 20 процентов – это несущественное подорожание на платежку", — сказала член комиссии Ольга Бабий.