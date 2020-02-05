 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.
"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то бы политические партии разместились следующим образом. Результаты приведены среди тех, кто определился со своим выбором партии и готов принять участие в голосовании. Первое место занимает партии власти "Слуга народа" - 47,9%, следующий результат у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 14,4%. За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 12,0%. Далее следует партия "Батькивщина" - 8,0%. Все остальные партии получают менее 5% поддержки. Из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы пятипроцентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 2,2%. Вместе с тем, близка к прохождению в парламент партия "Сила и честь" - 4,8%. В своих заявлениях населения показывает достаточно активную позицию по волеизъявления. Всего 17,6% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос", - говорится в исследовании.
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 20 по 27 января 2020 . Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95). Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
зебильня, ты не понялО - о дисер будет писаться о тебе подобных прямоходящих зебилантропах, в 2020-м верующих во всесильного Петю, который всем платит.
На самом деле будет у Пети столько денег - он бы вас, 73%-ных шалашовок купил бы оптом по пару пакетов гречки на рыло.
Капец. Недорабатываете.
если вдруг завтра выборы, а голосовать то не за кого
в раде половина рыгов, а вторая половина хзк
как дальше жить?
Важить лише те, що покажуть по телевізору, та як це "відкоментують" проплячені експерДи, журнашлюхи та блоХери.
Особенно катастрофически исчезало доверие к Петру Алексеевичу. За первое его лето оно уменьшилось вдвое, а к Мальдивам упало до отметки 4 %. Затем титаническими усилиями его штаба, томасами и шатунами его тянули вверх к выборам. Но так и не дотянули до приличного уровня.
Петр Алексеевич уже год, как не у власти, а все ещё лидер народного недоверия. Стяжательство и привычка много и безудержно врать надолго заражает политика токсичностью. В случае с Прошенко надеюсь навсегда. Хотя драматический финал для Владимира Александровича неизбежен. Если запрос на радикальные перемены, возмездие и справедливость не будет удовлетворён, власть придется покидать, как и всем прежним - с позором.
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA
Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Пороху "життя по новому":
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Зе нарешті почали "служити" народу:
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
Яка між ними нахер різниця ???????????
Чому такі рейтинги - 47%, 14%, 12%, 8% ???
Було б логічніше всім порівну ну по 10 % наприклад. Нєєєєє ????
Правильно говорят..- "Если плохо управлять страной, то все умные уедут.."
За националистов во время войны опять не более 2%...
Ну что же - если нация захотела самоубиться, то никто этому помешать не сможет...
П.С. рейтинг ЕС тоже вырос.., - это для тех кто любит прыгать на граблях...