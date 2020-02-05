 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то бы политические партии разместились следующим образом. Результаты приведены среди тех, кто определился со своим выбором партии и готов принять участие в голосовании. Первое место занимает партии власти "Слуга народа" - 47,9%, следующий результат у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 14,4%. За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 12,0%. Далее следует партия "Батькивщина" - 8,0%. Все остальные партии получают менее 5% поддержки. Из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы пятипроцентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 2,2%. Вместе с тем, близка к прохождению в парламент партия "Сила и честь" - 4,8%. В своих заявлениях населения показывает достаточно активную позицию по волеизъявления. Всего 17,6% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 20 по 27 января 2020 . Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95). Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.