EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1270  72
Все про:опрос (1812) рейтинг (1280) социология (444) СОЦИС (20) Батькивщина (1842) Слуга народа (637) Европейская Солидарность (246) Оппозиционная платформа - За життя (33)

 Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса"

Партия "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических партий 47,9% (43,16% на выборах 2019 года). Далее расположились ОПЗЖ - 14,4% (13,05% на выборах 2019 года). ЕС имеет 12,0%, что в полтора раза больше, чем на выборах 2019 года (8,1%). Далее следует партия "Батькивщина" - 8,0%. Вместе с тем, рейтинг партии "Голос" существенно упал 2,2% (5,82% на выборах 2019 года).

Об этом говорится в результатах исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то бы политические партии разместились следующим образом. Результаты приведены среди тех, кто определился со своим выбором партии и готов принять участие в голосовании. Первое место занимает партии власти "Слуга народа" - 47,9%, следующий результат у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 14,4%. За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 12,0%. Далее следует партия "Батькивщина" - 8,0%. Все остальные партии получают менее 5% поддержки. Из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы пятипроцентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 2,2%. Вместе с тем, близка к прохождению в парламент партия "Сила и честь" - 4,8%. В своих заявлениях населения показывает достаточно активную позицию по волеизъявления. Всего 17,6% украинцев утверждают, что не взяли бы участие в выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 8,1% респондентов не могли определиться, кому отдать свой голос", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, Батькивщина - 8%, - опрос Социса 01

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 20 по 27 января 2020 . Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95). Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Источник: https://censor.net.ua/n3173906
 
 
 Топ комментарии
 
Да что порохоботы, если самая рейтинговая партия этой страны предлагает продавать собак за коммуналку, а вторая переписывается с жириновским?
 показать весь комментарий
 
Навпаки - гарний матеріал для порохобота. Багато порохоботів зараз пишуть дисертації з практичної психіатрії.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ща порохоботов порвет... Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 9293
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки - гарний матеріал для порохобота. Багато порохоботів зараз пишуть дисертації з практичної психіатрії.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда я за них спокоен. Будет чем заняться, когда Петя увидит бессмысленность своих потуг и перестанет им платить. Зато сколько психиатров новоиспеченных у нас в медицине появится.
 показать весь комментарий
 
 
"когда Петя увидит бессмысленность своих потуг и перестанет им платит"

зебильня, ты не понялО - о дисер будет писаться о тебе подобных прямоходящих зебилантропах, в 2020-м верующих во всесильного Петю, который всем платит.

На самом деле будет у Пети столько денег - он бы вас, 73%-ных шалашовок купил бы оптом по пару пакетов гречки на рыло.
 показать весь комментарий
 
 
тестик хочешь? ещё ни один зяблик не справился. первым будешь?
 показать весь комментарий
 
 
и работы им, судя по тебе, зепил, до самого горизонта
 показать весь комментарий
 
 
Да что порохоботы, если самая рейтинговая партия этой страны предлагает продавать собак за коммуналку, а вторая переписывается с жириновским?
 показать весь комментарий
 
 
Нація хвора, точніше насєлєніє України, звідси такі результати.Сумно...
 показать весь комментарий
 
Я відповім. Це все результат діяльності Порошенка попередні пʼять років. Тіки тссссс, нікому не кажи. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 5691
 показать весь комментарий
 
Зебилы, а как так получилось что у Пороха рейтинг уже вырос на 150% ? Людям надоело жить при покращеннях зеленського и они решили вернуть зубожiння? Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7857
 показать весь комментарий
 
 
Ті, хто перебіг від клоуна до співака - повернулись взад.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Согласен, то порошенко - клоун! Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5410
 показать весь комментарий
 
 
Достойний висновок. Вільний. Наступний. Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 5091
 показать весь комментарий
 
Ну это ж от его 16% в первом туре президентских откусилось к голосу... Другого такого упоротого электората с войной до пабеды больше нет.
 показать весь комментарий
 
Звідки, ви, собі, малороси , українські призвища, придбали? До пабєди дебіли воюють, а ми до перемоги і зникненю мордора.
 показать весь комментарий
 
 
що, квартальний вже перестав вставляти? Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 2680
 показать весь комментарий
 
Ахахахаха, если уж сроцис грынива-петрухи дает СН такие рейтинги, то порохоботы могут выдыхать))
 показать весь комментарий
 
А что так мало подмалевали слугам? Баканов,прими меры.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинг слуги + - 16%.Это факт.Все голосования показывают именно такой результат.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все голосования в офисе Порошенко?

Капец. Недорабатываете. Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3241
 показать весь комментарий
 
Нет,я не порохобот.Все голосовани на всех программах.И даже на зеленом.
 показать весь комментарий
 
Чи можна довіряти таким дослідженням?
 показать весь комментарий
 
 
Так, якщо скласти СН з ОПЗЖ, то так і є.
 показать весь комментарий
 
 
судячи з точності чисел - фікція! Неможливо подавати в результаті десяті долі процента, якшо похибка складайє не менше 3%
 показать весь комментарий
 
 
вообще реально жопа какая то
если вдруг завтра выборы, а голосовать то не за кого
в раде половина рыгов, а вторая половина хзк
как дальше жить?
 показать весь комментарий
 
Партия шарика 1,5% Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 8718 этих сразу коронавирусом мочить и в крематорий... еще тупее зебилов
 показать весь комментарий
 
 
З моїх спостережень - близько 80% зебобіків регулярно слухають шарія.
 показать весь комментарий
 
 
80% чєсно прізнаюца шо дрочат. Остальнийє 20% врут шо нє
 показать весь комментарий
 
Если бы хоть один избиратель "слуги народа" рассказал какая идеология у партии "слуга народа".
 показать весь комментарий
 
 
не думаю ,что после "собаки баскервилей" у слуг такой рейтинг...скорее "мудрый" нарит плавно перетек к поддержке опзж
 показать весь комментарий
 
 
Ну положим ві раньше не думали, что президентом кто-то может стать кроме Порошенко. Ну или по крайней мере уж точно не клован. Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
 показать весь комментарий
 
Если только считать "открытую агентуру Кремля" в виде ОПЗЖ, Шария и Мураева то получается что в воюющей 5 лет стране ( и это как минимум) 17% "путинистов". Это конечно круто, ничего не скажешь. А если добавить "колеблющихся" из известной полит силы то и все 30%.
 показать весь комментарий
 
 
Удивительно, правда? И это после 5-ти лет самоотверженной работы на благо Родины сивочелого рехворматора.
 показать весь комментарий
 
А якщо добавити непідконтрольні території?
 показать весь комментарий
 
Рейтинг Смешка высосаный на 100% с Гордона.
 показать весь комментарий
 
 
В питу-Шария 1,5 в Белецкого 0,3 пазорник.
 показать весь комментарий
 
 
Не має значення, що робить політик чи партія і чи робить він щось взагалі.
Важить лише те, що покажуть по телевізору, та як це "відкоментують" проплячені експерДи, журнашлюхи та блоХери.
 показать весь комментарий
 
Но вот какой забавный парадокс наблюдается нынче. На фоне тотального и громкого обругивания власти зелёных впервые у нынешнего президента рейтинг не падает обвально, как это было у Кучмы, Ющенко, Януковича или у Порошенко.

Особенно катастрофически исчезало доверие к Петру Алексеевичу. За первое его лето оно уменьшилось вдвое, а к Мальдивам упало до отметки 4 %. Затем титаническими усилиями его штаба, томасами и шатунами его тянули вверх к выборам. Но так и не дотянули до приличного уровня.

Петр Алексеевич уже год, как не у власти, а все ещё лидер народного недоверия. Стяжательство и привычка много и безудержно врать надолго заражает политика токсичностью. В случае с Прошенко надеюсь навсегда. Хотя драматический финал для Владимира Александровича неизбежен. Если запрос на радикальные перемены, возмездие и справедливость не будет удовлетворён, власть придется покидать, как и всем прежним - с позором.
 показать весь комментарий
 
 
та зараз прийдуть по дві платіжки за газ як "абонплата" і усі пАчують пакращення життя на своєму гаманці. І рейтинг зеленої шмарклі піде в унітаз)
 показать весь комментарий
 
Вам ещё не надоело эту херню писать?
 показать весь комментарий
 
а що ЗЕро будував газопроводи? Яка "абонплата" це нонсенс, нафіга тоді лічильник газу. Таким чином газ добувають в Харківськи обл а ціна на транспорт до осель в той же Харків як з ЕС ну це лохотрон.
 показать весь комментарий
 
Всякий раз, когда у власти начинает падать рейтинг, заводится шарманка про политическую смерть Тимошенко. Так было при Януковиче, Порошенко. Зеленский продолжает традиции?
 показать весь комментарий
 
 
Я вот все думаю, а кому этот рейтинг нужен, кроме самих "партий"?
 показать весь комментарий
 
ВСІ цифри - ФІКЦІЯ!!! Неможливо вказувати результат з долями процента, якшо похибка обчислення не менша 3%. Ці статісти шось чули про криву Гауса??? Цифри взяті з потолка школотою
 показать весь комментарий
 
Зачем Юлька у МВФ набрала 50 млрд дол ???


 показать весь комментарий
 
Все эти «опросы» в современном мире можно смело выбросить на помойку, также как и референдумы. У нас , к примеру, по опросам Трамп 50/50'с демами, а в реальности он собирает десятки тысяч человек на свои ралли, даже в таких штатах как Ню-Джерзи в то же самое время, на демов ходят кучки сумасшедших фанатиков.
 показать весь комментарий
 
Именно так общаются БРАТЬЯ.
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA

Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
 показать весь комментарий
 
Надо зубожилым придумать ещё третью платежку за газ. Рейтинг слуг урода прыгнет под 60%... Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 6814
 показать весь комментарий
 
Беда! Зебилов меньше не становится. Парахатым вешаться можно....
 показать весь комментарий
 
Країна невиліковно хвора,їх вбивають,говорять що такої країни не існує,що мова вигадана,окуповують території,а вони **** сидять і ниють-мишебратья и адиннарот,та пішли ви всі *****,поїду жити в теплу країну де немає дегенератів.
 показать весь комментарий
 
 
Как только ты приедешь, так они и появятся....
 показать весь комментарий
 
Істерикою петюнців-порохососіків задоволений. Рейтинг партий: "Слуга народа" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЕС - 12%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7549
 показать весь комментарий
 
Дубилет рейтинг составлял или Гончарук каждый день? А может это разумков рисует?
 показать весь комментарий
 
 
какой тут коэфициент был при составлении рейтинга?)))))
 показать весь комментарий
 
Народ, все эти рейтинги нарисованные слугами-идиотами. Стыдно вестись на такой развод от идиотов. Не будьте дураками. Вас тупо разводят, рисуя на экране картинки.
 показать весь комментарий
 
 
При Янику :
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Пороху "життя по новому":
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
При Зе нарешті почали "служити" народу:
- 20% ПДВ, 50% податкового навантаження на фонд з/п, прокурори, ДАБІ, будки на Лазурному, ...
Яка між ними нахер різниця ??????????? Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 5977
Чому такі рейтинги - 47%, 14%, 12%, 8% ???
Було б логічніше всім порівну ну по 10 % наприклад. Нєєєєє ????
 показать весь комментарий
 
количество идиотов в Украине стабильно и даже растет..( СН 47,9% (43,16% на выборах 2019 года). Источник: https://censor.net.ua/n3173906) + выросли рейтинги ОПЗЖ...

Правильно говорят..- "Если плохо управлять страной, то все умные уедут.."

За националистов во время войны опять не более 2%...

Ну что же - если нация захотела самоубиться, то никто этому помешать не сможет...

П.С. рейтинг ЕС тоже вырос.., - это для тех кто любит прыгать на граблях... Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 7790


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх