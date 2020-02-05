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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (490) ОТГ (75) Слуга народа (637) Кравчук Евгения (23)

 "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов

На тренинг пригласили 470 местных депутатов и 24 председателя ОТГ, избранных от "Слуги народа".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook замглавы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"15-16 февраля мы проведем тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов на тему децентрализации. Поговорим о сходствах и различиях между ОТГ и местными советами, не проходившими процесс объединения", — написала она.

Тренерами выступят эксперт Института политического образования Андрей Осипов, советник премьер-министра Иван Лукеря и исполнительный директор Ассоциации городов и общин Украины Александр Слобожан.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" больше не может себе позволить учить нардепов в дорогих отелях Трускавца, - Корниенко

Кравчук напомнила, что "Слуга народа" организовывает постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый".

"С марта начнутся учебные программы по законодательной работы и медиа-тренинги (да-да 😉)", — написала она.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал журналистам, что его политсила больше не может позволить себе тренинги в дорогих отелях Трускавца, и теперь будет проводить их в КВЦ "Парковый".

Слуга народа проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173905
 
 
 Топ комментарии
 
Тренинг по децентрализации - ця фраза згвалтувала мій мозок, піду вип"ю кави - може стане легше.... "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 6901
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Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал журналистам, что его политсила больше не может позволить себе тренинги в дорогих отелях Трускавца, и теперь будет проводить их в КВЦ "Парковый". Источник: https://censor.net.ua/n3173905
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А які ціни в КВЦ "Парковий"?
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Трускавець снігом присипало. Почекайте зотріхо.
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У Києві теж місцями снігом присипало.
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Не ходите на тренинги, зелеными козлами станете. Оно вам надо? Это для тех, кто еще не окончательно потерян.
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Какая к черту децентрализация если вы наоборот всех людей в колгоспы сгоняете и обьеденяете по несколько сел в одно, с целью доворовывания земель и ресурсов
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Тренинг по децентрализации - ця фраза згвалтувала мій мозок, піду вип"ю кави - може стане легше.... "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 6901
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Обыкновенная унификация индивидуального подхода с целью повышения креативности единомыслия
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А хто ж там такі тренери в СН з децентралізації, що вже викладають тренінги? "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 8898
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Что-то это напоминает как осел учил осла не быть ослом.
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"Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 557
у одного меня в теме эта картинка лезет?
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""Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов" - в Трускавце, или в Омане?
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"Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов - Цензор.НЕТ 5961
Вертолітний майданчик КВЦ "Парковий".
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Чему "зеленые" могут научить? Их бы самИх, с половины, на школьную скамью отправить... И первым делом объяснить им, что они - пустота, малограмотность, чванство и глупость...
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походу их туда спецом подбирали
по тем критериям которые ты озвучил
шобы молча тупо кнопку жали
но некоторые не выдерживают)) @
так шо там есть куда стремится
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Брагар после дрессировки был, или не успели отдрессировать то?
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"Слуга народа" проведет тренинг по пересчету собак в кубометры природного газа.
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