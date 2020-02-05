 "Слуга народа" проведет тренинг по децентрализации для глав ОТГ и депутатов местных советов

Об этом сообщила на своей странице в Facebook замглавы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"15-16 февраля мы проведем тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов на тему децентрализации. Поговорим о сходствах и различиях между ОТГ и местными советами, не проходившими процесс объединения", — написала она.

Тренерами выступят эксперт Института политического образования Андрей Осипов, советник премьер-министра Иван Лукеря и исполнительный директор Ассоциации городов и общин Украины Александр Слобожан.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" больше не может себе позволить учить нардепов в дорогих отелях Трускавца, - Корниенко

Кравчук напомнила, что "Слуга народа" организовывает постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый".

"С марта начнутся учебные программы по законодательной работы и медиа-тренинги (да-да 😉)", — написала она.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал журналистам, что его политсила больше не может позволить себе тренинги в дорогих отелях Трускавца, и теперь будет проводить их в КВЦ "Парковый".