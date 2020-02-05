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 Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ

Подконтрольные России власти Симферополя готовят график почасовой подачи воды жителям города из-за нехватки воды в крымских водохранилищах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили на оперативно-хозяйственном совещании в оккупационной администрации Симферополя 5 февраля.

"Будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ", – цитирует российского главу Симферополя Елену Проценко телеканал "Крым24".

По ее словам, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Как пишет провластный крымский сайт "Крыминформ", Проценко указала на то, что полуостров находится "на пике маловодного года, и это – самая острая проблема сейчас".

На сайте российской администрации Симферополя пока нет официальной информации относительно ограничений подачи воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК

На этой неделе глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на предприятии "Вода Крыма" провели совещание, в ходе которого прошло обсуждение способов обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения.

В подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщали ранее, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня 2020 года и что водохранилища полуострова заполнены на треть.

Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично. По их мнению, это поможет обеспечить недостающим ресурсом сельское хозяйство Крыма и даст возможность отапливать города и районы.

Справка. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3173904
 
   
 Топ комментарии
 
ТЬа хоч камні з неба.... Жріть ушльопки, що вам бажалось, запивайте ослиною мочею.
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Смывать в унитазе можна и морской водой Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 4701
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повезло шо море рядом
пей не хочу
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ТЬа хоч камні з неба.... Жріть ушльопки, що вам бажалось, запивайте ослиною мочею.
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они бы давно так сделали...только вот это засоление грунтовых вод,начиная с полей аэрации Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 3247
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Чорне море укри викопали, нащо там смердючість ординська?
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Ну да..только трубам будет половой орган бабушки уже через год...
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А зачем в трубы солёную воду пускать?
Вёдрами пусть из моря носят...
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Да подразумеваются трубы то канализационные, сточные трубы...
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Пить срать и сать -- можно прямо в воду . кацарылые всю жизнь так делают Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 7576
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то то же активизировались зедебилы, получив новые методички от хозяев....
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Пускай пьют нефильтрованную и прямо из источника.
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В свое время француз Ален Бомбар переплыл Атлантику на надувном катамаране вообще без использования каких-то запасов. Обходился тем, что удавалось выловить и пил воду из океана, если не удавалось собрать дождевую.

Пусть изменники и оккупанты пьют морскую. Вода в Черном море, кстати содержит значительно меньше солей, чем океанская. Перебьются без днепровской.
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Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично.Источник: https://censor.net.ua/n3173904

Хорошая идея - перерабатывать свое санье и снова пить...
Крысчане..!, - воды нет, но вы держитесь...

Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 3365
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2-3 разв в неделю гораздо лучше, а тона них не напасеш
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Поссали друг на друга...вот уже и помылись!)))
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Цитаты великих людей.
"А крымчане пускай пьют мочу".
Г. Москаль, 2014 (с)
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Так вот почему в ЗЕ-офисе заговорили про возможное открытие крымского канала и пробуют вбросами пробивать почву терпения народа
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Норм, так держать..на очереди воздух, море и солнце!
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теперь за пропаганду заповедей Христовых в рпц полагается бан Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 8500

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
- (Мф. 22:37-40)

Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ - Цензор.НЕТ 1217
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Надо бывшим знакомым послать книгу о пользе уринотерапии.
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И я не понимаю зачем вода, когда везде портреты пуйла висят, и можно георгиевской лентой обмотаться...
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Интересно, что ***** строит газопроводы на тысячи километров и до сих пор не говорит о постройке водопровода на крым. Отсюда вывод что ***** до сих пор надеется окупировать по крайней мере левобережную Украину
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или то что ему накласть на проблемы холопов.
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Дуже дякую команді The Hardkiss за їхню громадянську позицію, за те, що не їздять з гастролями до Росії - країни агресора. Раніше я вас любила, тепер люблю і поважаю!
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Надеюсь команда президента « нелоха» не удумала пустить воду. А то как бы это не закончилось очень плохо
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Чекайте, так кацапи розповідали, що на комунальні потреби води вистачає, а не вистачає лише на сільське господарство))))))Так ось чому зелені почали говорити про продаж води в Крим...

Але, як писав Лесь: "Гівна вам на лопатi, жебракам!"

Насправді якщо навіть лиш рік-два ще не давати їм воду, то цього вистачить, щоб наступила дупа... І так, я не люблю Білецького (він дискредитує націоналістичну ідею), але погоджуся з ним, що пуск води в Крим - державна зрада!
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Нічого страшного Оманський бєтмєн їх врятує.
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СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины


Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший
Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым
для Украины потерян навсегда.
Как выяснило украинское издание НВ,
такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской
активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской
дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также
помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской
столице.
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В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма закрыт. «Крым потерян.
Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у
которой что-то можно забрать»
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Николай Антисвинов, гімно твоя росія. й багато чого вона втрачала й втрачає.
а щодо криму - не помпео вирішуватиме.
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Які все ж таки гарні камені з неба у Криму.
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С учетом бесснежной зимы. Оккупантам и их пособникам придется летом не сладко, хотя что такое Крым - это полустепь- полупустыня без украинской воды, так было и в старые времена. Тут главное что бы наш "гетман" не придумал "причину" под которую откроет подачу туда воды. Война господа, война.. , и пока не вернут Крым, вода с Украины туда поступать не должна ни под каким видом.
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Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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