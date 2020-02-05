 Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили на оперативно-хозяйственном совещании в оккупационной администрации Симферополя 5 февраля.

"Будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ", – цитирует российского главу Симферополя Елену Проценко телеканал "Крым24".

По ее словам, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Как пишет провластный крымский сайт "Крыминформ", Проценко указала на то, что полуостров находится "на пике маловодного года, и это – самая острая проблема сейчас".

На сайте российской администрации Симферополя пока нет официальной информации относительно ограничений подачи воды.

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На этой неделе глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на предприятии "Вода Крыма" провели совещание, в ходе которого прошло обсуждение способов обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения.

В подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщали ранее, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня 2020 года и что водохранилища полуострова заполнены на треть.

Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично. По их мнению, это поможет обеспечить недостающим ресурсом сельское хозяйство Крыма и даст возможность отапливать города и районы.

Справка. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.