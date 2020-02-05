 Оккупационные власти Симферополя ограничат подачу воды жителям города из-за обмелевших водохранилищ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщили на оперативно-хозяйственном совещании в оккупационной администрации Симферополя 5 февраля.
"Будет введено ограничение подачи воды. Режим будет размещен на сайте администрации Симферополя и дополнительно продублирован в СМИ", – цитирует российского главу Симферополя Елену Проценко телеканал "Крым24".
По ее словам, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.
Как пишет провластный крымский сайт "Крыминформ", Проценко указала на то, что полуостров находится "на пике маловодного года, и это – самая острая проблема сейчас".
На сайте российской администрации Симферополя пока нет официальной информации относительно ограничений подачи воды.
На этой неделе глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что на предприятии "Вода Крыма" провели совещание, в ходе которого прошло обсуждение способов обеспечения крымчан питьевой водой и сокращения ее потерь в сетях водоснабжения.
В подконтрольном России Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщали ранее, что запасов воды в водохранилищах полуострова хватит до июня 2020 года и что водохранилища полуострова заполнены на треть.
Крымские ученые предложили жителям полуострова решать проблему с дефицитом воды, используя ее вторично. По их мнению, это поможет обеспечить недостающим ресурсом сельское хозяйство Крыма и даст возможность отапливать города и районы.
Справка. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Вёдрами пусть из моря носят...
пей не хочу
Живут возле воды...а воды нет!)))
Пусть изменники и оккупанты пьют морскую. Вода в Черном море, кстати содержит значительно меньше солей, чем океанская. Перебьются без днепровской.
Хорошая идея - перерабатывать свое санье и снова пить...
Крысчане..!, - воды нет, но вы держитесь...
"А крымчане пускай пьют мочу".
Г. Москаль, 2014 (с)
Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
- (Мф. 22:37-40)
https://youtu.be/8nwc8bbgQxA
Але, як писав Лесь: "Гівна вам на лопатi, жебракам!"
Насправді якщо навіть лиш рік-два ще не давати їм воду, то цього вистачить, щоб наступила дупа... І так, я не люблю Білецького (він дискредитує націоналістичну ідею), але погоджуся з ним, що пуск води в Крим - державна зрада!
Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший
Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым
для Украины потерян навсегда.
Как выяснило украинское издание НВ,
такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской
активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской
дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также
помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской
столице.
Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у
которой что-то можно забрать»
а щодо криму - не помпео вирішуватиме.