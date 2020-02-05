 "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

Автор утверждает, что многие немцы рады пересесть с самолетов, загрязняющих окружающую среду, в более экологичные поезда, однако их пугают трудности, связанные с железной дорогой.

"Главный вопрос заключается в том, готова ли железнодорожная сеть ФРГ к большому количеству новых пассажиров. Железнодорожная отрасль Германии десятилетиями страдала от недофинансирования. Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна", - говорится в статье.

Железная немецкая дорога стоит перед серьезным вызовом: найти многомиллиардные инвестиции для модернизации железнодорожной сети. Так, по мнению профессора Лундского университета в Швеции Штефана Гёслинга, который цитируется в публикации, 86 млрд евро, которые немецкое правительство собирается вложить в DB, - "смешная сумма, которая даже близко не дотягивает до необходимой".

По его мнению, модернизация немецких железных дорог займет не менее 10 лет. Пассажиров уже предупреждают, что процесс модернизации приведет к еще большей задержке поездов. А, значит, каждый вагон будет переполнен, и Deutsche Bahn не будет ставить комфорт пассажиров на первое место. Так, например, в 2016 году DB отказался от удобных для пассажиров европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности.

Как сообщалось, руководители Кабмина заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Немецкие СМИ критично отнеслись к этой инициативе, утверждая, что Deutsche Bahn вряд ли поможет украинской железной дороге справиться с ее проблемами.