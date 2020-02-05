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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1807) Deutsche Bahn (5)

 "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW

Из-за многолетнего недофинансирования немецкая железная дорога под управлением Deutsche Bahn не справляется с пассажиропотоком и нуждается в срочной модернизации

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

Автор утверждает, что многие немцы рады пересесть с самолетов, загрязняющих окружающую среду, в более экологичные поезда, однако их пугают трудности, связанные с железной дорогой.

"Главный вопрос заключается в том, готова ли железнодорожная сеть ФРГ к большому количеству новых пассажиров. Железнодорожная отрасль Германии десятилетиями страдала от недофинансирования. Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна", - говорится в статье.

Железная немецкая дорога стоит перед серьезным вызовом: найти многомиллиардные инвестиции для модернизации железнодорожной сети. Так, по мнению профессора Лундского университета в Швеции Штефана Гёслинга, который цитируется в публикации, 86 млрд евро, которые немецкое правительство собирается вложить в DB, - "смешная сумма, которая даже близко не дотягивает до необходимой".

По его мнению, модернизация немецких железных дорог займет не менее 10 лет. Пассажиров уже предупреждают, что процесс модернизации приведет к еще большей задержке поездов. А, значит, каждый вагон будет переполнен, и Deutsche Bahn не будет ставить комфорт пассажиров на первое место. Так, например, в 2016 году DB отказался от удобных для пассажиров европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности.

Как сообщалось, руководители Кабмина заявили, что планируют отдать "Укрзализныцю" в управление немецкому национальному оператору железной дороги Deutsche Bahn на 10 лет. Немецкие СМИ критично отнеслись к этой инициативе, утверждая, что Deutsche Bahn вряд ли поможет украинской железной дороге справиться с ее проблемами.

Источник: https://censor.net.ua/n3173901
 
 
 Топ комментарии
 
Мы знаем. Но знают ли об этом зебилы?
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Це мабуть дуже актуальна новина, але чому досі на Цензорі немає новини про позбавлення кацапів права виступати на чеміонаті світу з футболу???
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Мы знаем. Но знают ли об этом зебилы?
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У себя не в состоянии навести лад, а их уже сюда гонят подписывать меморандумы. Вроде как на сегодня намылились это сделать. А может и "уже".
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видел: где для русскочелюстньіх написали на русском "осторожно, автоматические двери!".
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Это скорее отмазка - у нас самих надо модернизировать, а ваше говно мы вам советуем выкинуть, оно нам с доплатой не надо.
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Я об этом и говорю. Но там дело не в доплате вам. Там дело в левых заработках для зеленого непотреба. Они на этом явно хотят нагреть руки.
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ну це ж не зява самого дойче бан. люди знають, що їм треба. а в нас і того не знають. і ніколи самі до того не дійдуть.
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Це мабуть дуже актуальна новина, але чому досі на Цензорі немає новини про позбавлення кацапів права виступати на чеміонаті світу з футболу???
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О! А тут на них молились як на Яхве з Мардуком!!!
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Вот тебе и немецкий "орднунг"...
" Укрзалізниця" зверхньо посміхається..)
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так їхнє недофінансування тобі покажеться парадізом. і це немає нічого спільного з орднунгом.
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Омелян з Дарвіним уважно спостерігають через скло терраріуму.
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Тільки Зебіли не можуть зрозуміти чому їх обрали Зелєбобіки у партнери УЗ.
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ну дык
за бабло украинских налогоплательщиков и восстановите
слепой траст
гавно вопрос
а може тут задумка в другом, как вовка гройсман в виннице с трамваями тему провернул

а старые продал в житомир)
може и нам немцы свой старый подвижной состав подарят ... вместе с рельсами))
псы. вот это будет гиперлуп "Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW - Цензор.НЕТ 3124
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Сварять італійців, але у них залізниця просто зразкова.
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бабло на німцях літом заробляють. а по Німеччині транзитами їздять.
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заказной текст. 2 недели назад покатался по жд дорогам Германии и с уверенностью скажу, что ни один поезд не опоздал. вагоны все разные, но нет вообще вонючих ночных поездов, зато есть вагоны разного класса и стоимости и средняя скорость поезда 160 км.ч. Максимально ездят 300 км.ч. так что не звездите...
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Постійно їжджу на Київ з Закарпаття, про які вонячі нічні поїзди ви говорите?
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Може він порівнює з своєю з/д - в глибокій МоржовіЇ?
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Я не знаю із чим він порівнює, тому і запитав.
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А вот я три раза ездил и опаздывали поезда на 40 мин-1 час.
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В Дрездене час проторчали из-за опоздания. Гамбург Альтона-Прага Главний надражи. Приехал поезд, дверь в вагоне с одной стороны не работает, пассажиры не предупреждены, бегут на другую дверь, в которую уже пассажиры с платформы поднимаются, немка истерически возмущается.
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Мене як раз таки влаштовує те що вони нічні. Я вечором сідаю, зранку я у Києві. А їхати швидкісним (Хюндаєм для прикладу) це ж піпец. По перше через перевали він і так не може йти на великій швидкості, по друге 700 км до Києва, або 1300 до Харкова, навіть при швидкості 160, це ЖОПА!!!
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Зробимо це разом! Перетворимо Україну у Нью Васюки!
"Deutsche Bahn не в состоянии наладить работу железной дороги", - DW - Цензор.НЕТ 5639
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Недавно знакомый из Лейпцига летел в Киев. Сел в поезд, а там объявление, что поезд в аэропорту не остановится. Пока объявление звучало, пока он с немецкого переводил - двери захлопнулись и ту-ту. Пришлось в соседнем городе такси брать.
ПС несколько рядов в самолете остались незаполненными. Кому-то не повезло.
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Так как опаздывают поезда в Германии, нигде не опаздывают в странах ЕС. Загрузки на дорогах, видимо, у них бешенные. Хотя, вот те же японцы с этим прекрасно справляются.
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Бугагага, нам би їхню "залізницю, яка потребує модернізації"))))))
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Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!
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направить наших манагеров, и deutsche bahn заработает, как часики
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Ага.Как ,,Польот,, совковый-2 раза в день показывют правельное время
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Поздно!- Инвестиционная няня уже едет к вам.
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Получается что Гончарук нанял за бюджетные деньги консультантов по убийству железных дорог? Интересно почём такое нау-хау...
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Многие тут заметили, что я зелень эту поганую ненавижу, но рациональное зерно в идее концессии есть, с дорогами (любыми) у нас хуже всего и ничего не меняется из года в год. Я даже не знаю, какая сфера у нас хуже, чем дороги. Но согласен, немцы - неудачный вариант.
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"Немецкие поезда регулярно опаздывают или отменяются, вагоны зачастую переполнены. В 2019 году DB установил новый антирекорд: с опозданием прибыл каждый четвертый скоростной поезд концерна"

Источник: https://censor.net.ua/n3173901

Не нашла данных, но разве основной доход приносят не грузоперевозки?
Тогда не стоит удивляться, что пассажирские поезда задерживают из-за того, что пропускают грузовые составы (может, там неустойка больше за опоздание "Deutsche Bahn не в змозі налагодити роботу залізниці", - DW - Цензор.НЕТ 8334 ).
У Amtrack вон тоже опаздывают пассажирские поезда.
Правда, Amtrack железнодорожными путями не владеет, он их арендует у частных компаний, а тем грузопревозки выгоднее, оттого и пропускают товарняки.
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"в 2016 году DB отказался от удобных для пассажиров европейских ночных поездов со спальными вагонами из-за их убыточности." - у нас этот вопрос решается очень просто, цены на билеты подняли и уже не убыточное. Не хотят на поездах ездить, перешли на автобусы и автомобили, подняли цены на бензин и т. д..
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