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Все про:суд (22868) теракт (2036) Херсонщина (860) Офис генерального прокурора (70)

 Суд окончательно приговорил к 15 годам террориста, взорвавшего автомобиль на Херсонщине

При участии Офиса Генерального прокурора Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 4 февраля 2020 оставил без изменений судебные решения в отношении гражданина, который в составе организованной группы в 2016 году на Херсонщине совершил террористический акт - подорвал припаркованный на улице автомобиль, в результате чего погиб человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ОГП сообщает Цензор.НЕТ.

Верховный Суд согласился с доводами обвинения, что только наказание в виде 15 лет лишения свободы является справедливым наказанием для террориста.

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Напомним, в пгт Новоалексеевка Генического района в результате взрыва автомобиля 14 апреля 2016 года один человек погиб, еще несколько пострадали. Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт.

Новоалексеевка - поселок городского типа в Херсонской области, расположенный неподалеку с административной границей с оккупированным Крымом.

Источник: https://censor.net.ua/n3173900
 
   
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піден на обмін, таких свинособаки заберуть із задоволенням
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А наводчика градов Кирсанова выпустили через 4 года отсидки... Вот когда террорист ватник ему везде зеленый свет
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інтірєсно шо це за тіракт і кого замочили? Судя по катєгорічєскому рєшенію суда, то націоналісти якогось ватніка-сєпара замочили
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Якщо не знаєш, не пиши маячню.Підірвали автомобіль в центрі насаленого пункту, загинув звичайний перехожий, може ватнік-сєпар, може націоналіст патріот, може бидло, таке ж яке обрало цю владу,невідомо, він вже нічого не скаже.
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