 За год - 51 случай: в Офисе генпрокурора озвучили статистику самоубийств в местах несвободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГ.

Причинами суицидов или попыток самоубийства обычно является тяжелое психологическое состояние лиц, находящихся в местах несвободы, неудовлетворительные условия содержания, ненадлежащее поведение и ослабление контроля со стороны администрации учреждений.

Только с начала года произошло несколько таких случаев. Так, прокуратура Донецкой области провела проверку по факту попытки самоубийства одного из заключенных в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6. По данным прокуратуры, в результате систематического нарушения его прав и постоянного издевательства со стороны должностных лиц учреждения, заключенный, находясь в карцере, трижды пытался совершить самоубийство.

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Также в этом году органы прокуратуры Днепропетровской области начали уголовное производство по факту возможной служебной халатности сотрудников изолятора временного содержания г. Никополя, которые не обеспечили надлежащую охрану и надзор за удерживаемым (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Так, во время пребывания в указанном учреждении субъект совершил попытку самоубийства путем повешения и был в тяжелом состоянии доставлен ​​в медицинское учреждение, где вскоре умер.