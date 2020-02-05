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Все про:самоубийство (671) СИЗО (1146) Офис генерального прокурора (70)

 За год - 51 случай: в Офисе генпрокурора озвучили статистику самоубийств в местах несвободы

Офис генерального прокурора требует от областных прокуратур принципиально реагировать на каждый факт самоубийства в местах несвободы. В прошлом году в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний было зафиксировано 51 случай совершения самоубийств заключенными и осужденными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГ.

Причинами суицидов или попыток самоубийства обычно является тяжелое психологическое состояние лиц, находящихся в местах несвободы, неудовлетворительные условия содержания, ненадлежащее поведение и ослабление контроля со стороны администрации учреждений.

Только с начала года произошло несколько таких случаев. Так, прокуратура Донецкой области провела проверку по факту попытки самоубийства одного из заключенных в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6. По данным прокуратуры, в результате систематического нарушения его прав и постоянного издевательства со стороны должностных лиц учреждения, заключенный, находясь в карцере, трижды пытался совершить самоубийство.

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Также в этом году органы прокуратуры Днепропетровской области начали уголовное производство по факту возможной служебной халатности сотрудников изолятора временного содержания г. Никополя, которые не обеспечили надлежащую охрану и надзор за удерживаемым (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Так, во время пребывания в указанном учреждении субъект совершил попытку самоубийства путем повешения и был в тяжелом состоянии доставлен ​​в медицинское учреждение, где вскоре умер.

Источник: https://censor.net.ua/n3173899
 
 
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"Несвободы"? Вы там ********?! Редактор и корректор в запое?
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но по факту все правильно. видать кто-то что новость офор.мля.л, сам не дурак посидеть, то есть на кресле в офисе))
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Не "ОГ", а "ОГПУ".... Звучит как почти и должно звучать - Офис Главаря Преступных Угруповань....
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