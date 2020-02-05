 Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

В перечень льготных категорий детей включены:

- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;

дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;

дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - отметил премьер.

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