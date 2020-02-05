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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3841) журналистика (2574) здоровье (1271) отдых (287) чернобыльцы (464)

 Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

В перечень льготных категорий детей включены:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - отметил премьер.

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Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173897
 
 
 Топ комментарии
 
А мама Дубинского? Ей после скоростных авто реабилитация нужна обязательно!
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а дети погибших и умерших от ран воинов, полицейских, Небесной сотни...???
и сколько лет "детям Чернобыля"???
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молодец .мальдивы для всех
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Їх батьки патріоти, тому для шимпанЗЕ вони вороги. От діти сіпарів та ватників, це інша справа...
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А сколько лет этим детям , которые от Чернобыля пострадали?
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А мама Дубинского? Ей после скоростных авто реабилитация нужна обязательно!
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, не волнуйтесь, они скоро закон придумают о вредности труда для матерей детей подковерного манимулятивного журнализма
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Чудесный ролик есть про Мерс за 250к., но Дуб его купил за..... 17. Еще и высрал: перекуп мне звонит - давай мне его обратно, 5 штук доплачу, только отдай.... долго ржал, он держит нас за дураков. Посмотри ролик - это просто аж Пашинский вспоминается, по стилю наглого п...ердежа.
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube мы понимаем, что заплатим эти 20% мы с вами!

А плодится новым жертвам не позволим законами о СМИ и ИНЕТРНЕТЕ , так дешевле будет
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мы понимаем, что заплатим эти 20% мы с вами!\\\\\\\\\\\\\

Сказал дописувач под не нашим флагом Діти журналістів, загиблих під час виконання службових обов'язків, зможуть відпочити та оздоровитися за рахунок держави, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3440
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а дети погибших и умерших от ран воинов, полицейских, Небесной сотни...???
и сколько лет "детям Чернобыля"???
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"Молодая гвардия"\\\\\\\\\\\

Вчера немного см. на Гугле карту, ну, со спутника, Киева..... включил названия улиц.... б*же..... как всегда на двух стульях - Вязволителей, такого-то палача, второго, третьего и т.д. и т.п.
Ну никогда не будем в НАТО, раз живем на улицах имени своих же палачей.
А, и "Пабеды" главное - куча названий. Сделали голодоморы, потом погнали дидов воевать(у меня один тоже воевал) за дедовских же гноителей, и аж "дотеперь" есть улицы имением мясников названные. Вон, Гепка что вытворяет вокруг переименования улицы тов. Жукова.

Правильно Зигфрид говорит что "этот народ остался мне чужим"(справа на главной статья есть, то есть слева)
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А дети погибших проституток скоро смогут оздоровляться за счет государства?
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А-ха-ха-ха))) детям убитых журналистов - флажок, шарик, набор карандашей и путевка в санаторий "Дружок" по скидке.

Есть подозрение, что на все эти путевки выделяют приличные деньги, а дети получают отдых в стиле шоу выживания с канала Дискавери. Дайте деньгами лучше, пусть в трешку в Турцию сьездят.
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зе-ишаки что не пёрднут - то и обосрутся...
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