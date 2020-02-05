 Дети журналистов, погибших во время выполнения служебных обязанностей, смогут отдохнуть и оздоровиться за счет государства, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
В перечень льготных категорий детей включены:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - отметил премьер.
А плодится новым жертвам не позволим законами о СМИ и ИНЕТРНЕТЕ , так дешевле будет
Сказал дописувач под не нашим флагом
и сколько лет "детям Чернобыля"???
Вчера немного см. на Гугле карту, ну, со спутника, Киева..... включил названия улиц.... б*же..... как всегда на двух стульях - Вязволителей, такого-то палача, второго, третьего и т.д. и т.п.
Ну никогда не будем в НАТО, раз живем на улицах имени своих же палачей.
А, и "Пабеды" главное - куча названий. Сделали голодоморы, потом погнали дидов воевать(у меня один тоже воевал) за дедовских же гноителей, и аж "дотеперь" есть улицы имением мясников названные. Вон, Гепка что вытворяет вокруг переименования улицы тов. Жукова.
Правильно Зигфрид говорит что "этот народ остался мне чужим"(справа на главной статья есть, то есть слева)
Есть подозрение, что на все эти путевки выделяют приличные деньги, а дети получают отдых в стиле шоу выживания с канала Дискавери. Дайте деньгами лучше, пусть в трешку в Турцию сьездят.