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Все про:суд (22868) ГБР (921) Венедиктова (36) Головань Игорь (32)

 Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева. Это означает, что значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат пятого Президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

По словам Голованя, он так и не дождался ответа от врио главы ГБР Ирины Венедиктовой ответа на вопрос, где находятся следственные подразделения ГБР.

"А вот Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда разобралась, установила факт места нахождения органа досудебного расследования Государственного бюро расследований в Шевченковском районе города Киева, а именно по адресу: г.. Киев, ул. Симона Петлюры, 15", - отметил адвокат.

Головань подчеркнул, что экс-глава ГБР Роман Труба незаконно искусственно создавал несуществующие "основания" для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский суд.

"По каким причинам Труба так к Печерскому суду прикипел, нормальному человеку понять трудно. Но можно, если вспомнить феерические решения Печерского суда, в частности, в пользу любимого заявителя Трубы телеграмм-блогера Портнова. Думаю, что практически все решения следственных судей по уголовным производствам центрального аппарата ГБР постанавливались Печерским районным судом города Киева", - сообщил Головань.

По его словам, есть основания считать те решения неправосудными.

"Ведь, согласно УПК Украины, ходатайства, например, о применении мер обеспечения уголовного производства, обыска, подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. А ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева. Это означает, что значительную часть (если не все) уголовные производства ГБР следует выбросить на помойку. Если руководствоваться принципом верховенства права, конечно", - подчеркнул адвокат.

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Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань 01
Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань 02
Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань 03

Источник: https://censor.net.ua/n3173894
 
   
 Топ комментарии
 
Чучело, походу, это ты обосцался. А, тебе Петя еще и в портки насрал для полного комплекта)))
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Він то приходить.
А от то ті сцються його допитувати.
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ну так если пеце сивочолому, согласно утверждениям адвоката, нечего бояться, то пусть не ссыт и ходит на допросы.
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Він то приходить.
А от то ті сцються його допитувати.
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Чучело, походу, это ты обосцался. А, тебе Петя еще и в портки насрал для полного комплекта)))
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вам, зебілам, навіть не дано зрозуміти, що навіть адреса ДБР (куди викликають на допити) - фейкова.
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должность ссыкуна уже занята... догадайся кем? Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2881
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Лекція з діджіталгеографії у Трускавці: https://youtu.be/***********
(з діджітал демографії, ще готуються.)
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Оптимальний варіант, це впіймати Портнова і захєрячити його Коментарієм до КПК, що він прийняв! Це не кодекс, це злочин по відношенню до держави.
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Желательно и всех мусоров с прокурвами просеять через мелкое сито порядочности и чести.
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