"Уверен, что мы доживем до того момента, когда судебная система будет перезагружена, - Зеленский"

Об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"У нас сложная ситуация с судами. Она всегда была очень сложная. Они - личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов. Вы знаете, что у нас прошел конкурс из-за того, что мы приняли закон о концессиях. У нас сразу была концессия двух портов. Один из этих портов, который выиграли катарцы, которые заходят на наш рынок, здесь же после того, как они выиграли - кто-то решил через суд, один из громких судов, заблокировать их вход", - сказал Президент.
По его словам, пока власть занимается налаживанием системы по противодействии этому.
"Мы с вами, я уверен, еще доживем до момента, когда будет перезагружена судебная система. При этом я знаю, что в Украине очень много порядочных судей, но, к сожалению, есть и большое количество проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности инвестиций, как украинских так и западных ", - заявил Зеленский.
Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 3 февраля остановил действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов и определения победителем концессионного конкурса относительно госпредприятия "Херсонский морской торговый порт".
шо того козла ненавидел всегда,что этого !!!
а ввести новых и порядочных,не берущих взяток взамен замшелых портновцев и киваловцев-это задача на десятилетия...короче,за один обещанный срок не справиться
ЗІ: а як він на Петю гнав про суди! Тепер сам такий самий
БРАВО ЗЕЛЕНЫЕ ИДИОТЫ - за Зеленского ,судя по последней социологии , пока еще люди молодые - до чуть выше сорока .
Ой, а чё так долго-то?
Это ж Адский Порошенко нихрена не делал, а Зеля - он же другой, он - как молния в ночи!
Вжык - и крупнейшие мировые компании регистрируются в Украине, чтобы попасть под юрисдикцию Печерского суда!
😇
Нормальный суд не мариновал бы без всяких доказательств волонтеров и бойца ВСУ уже который месяц в тюрьме. А портновский суд успешно динамит аргументы защиты и продолжает мариновать.
Правосудие
Правопорядок
Оборону
Дипломатию
То зачем ты вообще нужна???
Что касается судов, то государство должно не судить, а предоставить здание/помещение для судебного процеса, прокурора обвинителя и АРБИТРА-судью! А судить должны - ГРАЖДАНЕ, ПРИСЯЖНЫЕ!!! Судья только может зачитать приговор, то что решили присяжные...
никто тебе уже не верит малыш
пора сворачивать балаган
"Правопорядок" -наступит когда Зеленский доживет и то на один момент
"Оборону" -он ее не знает не понимает и боится перечить ******** и вообще боится
"Дипломатию"- он еее УЖУ убил
"То зачем ты вообще нужна???"...-власть президента?
Зеля, вы осёл! Есть несколько относительно лёгких способов решения проблем с ссученными судьями и не надо налаживать систему.
Прошло 5 месяцев, а Вова все "налаживает систему"...
По принятым зелеными законам, принципиальные решения по реформированию судебной системы принимают ... сами представители этой системы
Её нужно не перезагружать, а заставить работать на благо граждан Украины.