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 Политика Украины
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Все про:концессия (45) порт (395) судебная реформа (1300) Херсон (629)

 Уверен, что мы доживем до того момента, когда судебная система будет перезагружена, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя остановку передачи в концессию Херсонского порта, заявил, что судебная система Украины будет перезагружена.

Об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"У нас сложная ситуация с судами. Она всегда была очень сложная. Они - личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов. Вы знаете, что у нас прошел конкурс из-за того, что мы приняли закон о концессиях. У нас сразу была концессия двух портов. Один из этих портов, который выиграли катарцы, которые заходят на наш рынок, здесь же после того, как они выиграли - кто-то решил через суд, один из громких судов, заблокировать их вход", - сказал Президент.

По его словам, пока власть занимается налаживанием системы по противодействии этому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приостановил передачу Херсонского морпорта в концессию

"Мы с вами, я уверен, еще доживем до момента, когда будет перезагружена судебная система. При этом я знаю, что в Украине очень много порядочных судей, но, к сожалению, есть и большое количество проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности инвестиций, как украинских так и западных ", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 3 февраля остановил действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов и определения победителем концессионного конкурса относительно госпредприятия "Херсонский морской торговый порт".

Источник: https://censor.net.ua/n3173889
 
 
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та да. вони розраховують сра.ти нам на голови і жити довго.
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они с Бодей уже ее перезапустили.....но надеюсь до того как их проделки расхлебают эти ****** сдохнут...
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неее он к нему идет но еще не достиг вершин *******
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Зеленскому нужно сказать, что с тем зеленым поносом, который его окружает или вернее которым он себя окружил, пусть и не надеется ни на одно положительное изменение в стране. Все идет прахом. Экономика рухнула, в армии уже нет средств на лечение раненых, коррупция и разворовывание государства зашкаливает, денег нет даже на пенсии, медицина в ауте, реформ нет и никто из рептилий их не хочет так как их все устраивает и они живут припеваючи, премьер тупой и недалекий,силовики коррумпированы, министр Милованов - это верх идиотизма,просто идиот в квадрате, депутаты -это дрочеры без мозгов, которые скоро будут стены Рады обмазывать дерьмом и мычать.Все летит в яму - и экономика и финансы и армия и Украина.
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Він звичайний самозакоханий базікало.Бажано б дізнатися хоча б про якийсь результат цієї "боротьби",а не слухати чергову пустопорожню балаканину.
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мальдивского барыгу убрали,оманского осла поставили)))
шо того козла ненавидел всегда,что этого !!! Упевнений, що ми доживемо до того моменту, коли судова система буде перезавантажена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9940
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она и так перезагружена...потому что судей едва ли 60% .
а ввести новых и порядочных,не берущих взяток взамен замшелых портновцев и киваловцев-это задача на десятилетия...короче,за один обещанный срок не справиться
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надо просто перестать писать заявы в суды!Ввести военный трибунал.Пьяным сбил насмерть человека - расстрел.
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да ку-клукс-клан сразу...чего мелочиться то?
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У нас недобор в судах -- около 40%. И нормальных кандидатов на пополнение нет. Навыпускали "за сало" кучу профанов и недоумком. Зеленая власть это только подтверждает.
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Зе, давай мы тебя сдадим в консессию Катару? Хотя я сомневаюсь, что они возьмут такого дибила даже с доплатой
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Зачем Катару ? Он уже знаком с вислюками,Оманскими,они ему ближе.
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вы уже задовбали своим рехвормами и перессцагрузками.. пенсия как была 20 лет нищенской так и осталась. Собак за коммуналку этот зепёрл надолго запомнят..
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Не путай ,Портнов не советует ему , а приказывает. А это две большие разницы.
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Впевненість віслюка в хліву, що горить, в тому що все буде добре.
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чем меньше ты проживешь ,тем больше надежды что мы доживем до этого момента
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перезагрузка судебной системы случится тогда, когда зеленый ишак вместе со своим шапито окажется на нарах.
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это нужно делать срочно пока есть рейтинг это делать. а то юли и пети, ахметы кидают огромные деньги на дискредитацию власти и на популизме съедят рейтинг и все возможности пропадут.
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Да это они тобой перечисленные ,его силой в Оман отдыхать во время войны отправили. Заставили террористов, по всем международным законам и убийц наших граждан кацапам отдать.Говорить ,что наш боинг ,никто не сбивал и надо разобраться ,когда уже весь мир признал ,что он сбит кацапской ракетой,х-ло с Новым 20 годом поздравлять! Это все они!!
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Ви думаєте вона відверта в своєму ідіотизмі чи постить такі дурниці за гроші?
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Отстой какой-то. Тут уже если мы доживем - то ты не доживешь.
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Яке ж воно оптимістичне! Уверен, что мы доживем до того момента, когда судебная система будет перезагружена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8530 Може й побачимо, але, сподіваюсь, ти і твої бєнє-поплічники побачать це або з-за кордону, якщо встигнете, або з-за ґрат, або з пекла...
ЗІ: а як він на Петю гнав про суди! Тепер сам такий самий
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube мы понимаем, что заплатим эти 20% мы с вами!

БРАВО ЗЕЛЕНЫЕ ИДИОТЫ - за Зеленского ,судя по последней социологии , пока еще люди молодые - до чуть выше сорока .
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І я надіюсь що нарешті посадять баригу та основних підбарижників.
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Это кто ? Зеля ,богдан ,портнов и его шобла?
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Ключове слово «нарешті»! Коли нарешті президент Зеленський пояснить чому і за чиї кошти він був в Омані?!
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а чи доживемо ми до того часу, коли з зеленою дриснею буде покінчено, та можна буде приступити до відновлення того, що вони встигнуть зруйнувати?
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Тарифную поддержку от бабушек с Шариками убили за месяц на 8 процентов , наблюдаем дальше ... А там еще закон по блогерам подтянется и вообще по чистоте интернета - ВПЕРЕД К ***** , но только и к падения рейтинга
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"Уверен, что мы доживем до того момента, когда судебная система будет перезагружена, - Зеленский"
Ой, а чё так долго-то?
Это ж Адский Порошенко нихрена не делал, а Зеля - он же другой, он - как молния в ночи!
Вжык - и крупнейшие мировые компании регистрируются в Украине, чтобы попасть под юрисдикцию Печерского суда!
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и это будет только момент - например , когда ему не присудят шось ужасное за развал страны
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Судова реформа Зеленського. "Венеціанська комісія стверджує, що останні поправки до законодавства про судоустрій в Україні загрожують стабільності та незалежності системи."
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пишаюсь вами пан президент
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Боже, дай Мне силы, терпения, и, на всякий случай, 42 миллиона долларов!
😇
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Вот кому ЗЕ это говорит? Ему же в первую очередь такие суды, как сейчас, нужны позарез.

Нормальный суд не мариновал бы без всяких доказательств волонтеров и бойца ВСУ уже который месяц в тюрьме. А портновский суд успешно динамит аргументы защиты и продолжает мариновать.
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Власть! Послушай! Граждане тебе платят налоги не просто так, если ты не способна организовать за наши налоги:

Правосудие
Правопорядок
Оборону
Дипломатию

То зачем ты вообще нужна???

Что касается судов, то государство должно не судить, а предоставить здание/помещение для судебного процеса, прокурора обвинителя и АРБИТРА-судью! А судить должны - ГРАЖДАНЕ, ПРИСЯЖНЫЕ!!! Судья только может зачитать приговор, то что решили присяжные...
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Волки, волки !!! ... (с)

никто тебе уже не верит малыш

пора сворачивать балаган
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Баканов на записи сказал, что Богдан смотрящий за судами. И Портнов тоже смотрящий за судами. С такими смотрящими за судами времен Януковича - Украина идет в еще больший регресс!
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Ты за чьи бабки в Омане с семьей оттягивался, перезагрузчик!?
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Коли суди реально перезавантажать - дізнаємось
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Lado Goran
"Правопорядок" -наступит когда Зеленский доживет и то на один момент
"Оборону" -он ее не знает не понимает и боится перечить ******** и вообще боится
"Дипломатию"- он еее УЖУ убил

"То зачем ты вообще нужна???"...-власть президента?
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По его словам, пока власть занимается налаживанием системы по противодействии этому.Источник: https://censor.net.ua/n3173889
Зеля, вы осёл! Есть несколько относительно лёгких способов решения проблем с ссученными судьями и не надо налаживать систему.
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02.09.19 13:45 "Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - сказал Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3145910

Прошло 5 месяцев, а Вова все "налаживает систему"...
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А Что и Няня не Помогла , - А люди то Поверили, а как же дальше ???
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Якщо її не перезагрузити зараз (звільнити ВСІХ без винятку суддів), то не доживемо.
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"Уверен, что мы доживем до того момента, когда судебная система будет перезагружена, - Зеленский" - а я не уверен, что вы доживёте.
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А чувачОк разжирел...на полном гос обеспечении...мордочка уже аж лоснится...
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отут я ни понял. а чьо эта инвистицыонная няня не отгрузила Шестому апелляционному административному суду тумаков?!
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На чем основаны надежды"?
По принятым зелеными законам, принципиальные решения по реформированию судебной системы принимают ... сами представители этой системы
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перезагружена кем? твоим советником портновым?
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зеля полный импотент во власти, только лялякает что он мачо
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після "перезавантаження", судова система почне працювати як і парламент монобільшості - в турборежимі
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Может и перезагрузят, но не при этом президенте
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Судебная система не Windows!
Её нужно не перезагружать, а заставить работать на благо граждан Украины.
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В каждом предложении "мы", "нас" и прочее. Получается, что у власти в Украине ныне "Мы, Владимир1"? Не рановато ли? Реальной пользы от нынешней власти не видно - одно слова, прожекты, обещания. А на деле - пшик! Рейтинги можно самому себе задрать до небес, благо никто не проверяет. Похоже, что вскоре они пообещают восход солнца на Западе вместо Востока. А чего, языком болтать, не мешки ворочать! Воистину - не болтайте ерундой!
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