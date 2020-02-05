 В Кабмин сейчас подбирают новые кадры, через пару недель закончим этот процесс, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты.
Зеленский отметил, что сейчас процесс усиления правительства продолжается.
"Чтобы закончить вопрос с правительством. Это длительный процесс. Действительно, много вещей сделали. Есть вещи, их тоже не мало, которые еще не сделаны по разным причинам. Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - сказал он.
Кроме того, он прокомментировал вчерашнюю встречу и предварительный отчет представителей Кабмина, отметив, что окончательный отчет правительства будет 14 февраля и "есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать".
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.
и кого мне напоминают эти восторженно слушающие "янелохи"...
Основная интрига кем будет лысый - возвращается
специалистов нужно было сразу набрать,а не усилять через полгода...
Але він добре знає, де розташований холодильник.
Тому припинити його годувати можна лише нагодувавши свинцем
1. Верни Гросю с барыгами.
2. Верни Пороха на роль "главного советника" (чтоб реально Порох рулил).
А сам сиди себе тихонько, запиливай ролики, общайся с бабушками, рассказывай в фейсбуке про планов громадьйо, катайся в отпуск каждые две недели и т.п.
И всем сразу будет хорошо.
Опять начнет расти промышленность, опять будет наполнен бюджет, перестанут отступать на фронте - и рфия через годик-два сдохнет от дешевизны нефти, а на границу зайдут Ооновские миротворцы (как Порох и планировал).
А в нас ще парламентсько-президентська форма правління чи вже навпаки?
Президенту немає чим зайнятися?
ты наглый идиот
так что ты опять соврал ))
Дураку всегда охота поспорить, а не понять.
Чаще делай вид, что умный. Постепенно все привыкнут
Приходите ещё - нам без дураков скучно!
😜