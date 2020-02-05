 Минздрав обнародовал новые данные о распространении коронавируса в мире: 493 человека умерли, более 24,5 тысячи - инфицированы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.
В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
По оценкам ВОЗ и ECDC риски распространения 2019-nCoV остаются очень высокими в Китае, высокими на региональном и глобальном уровнях.
Как сообщалось ранее, по данным госкомитета КНР, количество инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019 nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 человек.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
таксебедима
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России.
Дело в том, что 80% чеснока на российские рынки привозят из Китая.
Штош, враг лишил нас единственного оружия
спрашиваю себя... - блин.., как это вообще возможно...?
но факт..
потому и китайского навалом,что никто не хочет оплачивать труд местного производителя
А вот с местом проживания Гыга, который с Вами вы явно намахались)
Только не надо про порохоботов и другие аккаунты Гыга, я идиотоФоб. Их не люблю и готовить не умею (вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить!)
Возможно "Кто-то" сейчас довольно поглаживает лысыну и предлагает "помощь".
в Украине каждый месяц в дтп погибает 280 человек в месяц ! (данные 2019)
а от инфаркта и инсульта 400 000 человек в год (данные 2017)
ваще пока не вижу повода для паники
продавцы терафлю и марлевых повязок статью заказали?
Тут же прям трагедия. 400 китайских пенсионеров окуклились на 1 год раньше чем должны были - все, заговор фарминдустрии, утечка биологического оружия, только рептилоидов не хватает.
- так что, улучшим статистику?
- массово БЕЗ КАРАНТИНА принимаем вернувшихся из Китая:
- Болен, температура есть?
- Нет.
- На "нет" и суда нет, - иди и неси в массы все что имеешь.
"Немецкие ученые проанализировали данные, полученные в результате мониторинга состояния пациентов с легочными заболеваниями и выявленным коронавирусом, которые лечатся в мюнхенской клинике в Швабинге. У некоторых из них проявились лишь легкие симптомы болезни, похожие на простуду, но вирус все равно присутствует и размножается в носоглотке, а также в пищеварительном тракте, независимо от того, поразил ли он легкие или нет.
Т.о., ученые пришли к выводу, что инфицированные люди со слабыми симптомами, например, болью в горле, насморке или ломотой в теле без температуры, могут передавать вирус дальше.
https://nv.ua/world/countries/tramp-v-kongresse-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-50068285.html
Реально Минздрав не способен организовать карантин (помещение, койки, персонал, ...) даже для сотен, - не говоря уже про тысячи людей
Таки пора наказать расплодившихся тараканов (я не про китайцев, я про всех)
Москлям бажаю 1 до 1.
Китайцы заявили, что на сегодня на 2х выздоровевших - 1 умерший
А "испанка" - да, она такая... пора повторить?
"Начало ХХ века подкинуло миру множество неприятных сюрпризов. Главным из них была Первая мировая. Но эпидемия испанского гриппа, унесшая до 100 млн жизней, затмила даже войну. Самый мощный удар болезни пришелся на осень 1918 года."
https://nv.ua/world/countries/epidemiya-ispanskogo-grippa-posledstviya-pandemii-ispanki-1918-1919-gg-40003081.html
Статью же я прочел неделю назад, без поисков, в контексте.
А Вашу мысль о тараканах - разделяю
Но уверен(и отнюдь не по причине катастрофического образа мышления ),
что фигурирующее в комментах 1:50 - заниженный показатель