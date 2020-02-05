 Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе ВСУ"

За соответствующий законопроект №2466 во втором чтении проголосовали 278 народных депутатов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект должен привести все соответствующие нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Для этого предлагается внести изменения в соответствующие законодательные и других нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом Вооруженных Сил Украины.
Согласно законопроекту, до 1 марта 2020 г. Кабмин должен: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
Давайте ПДР відмінимо, бо вони застаріли і доручимо Кабміну розробити до 1 березня нові...
Зебіли реально якісь іпануті...
А взамін що??? Чи це вже їх не обходить???
- А знаешь ли, что гражданские считают себя умнее нас?
- Странно. Почему же они тогда строем не ходят?