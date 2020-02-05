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 Политика Украины
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 Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе ВСУ"

Верховная Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

За соответствующий законопроект №2466 во втором чтении проголосовали 278 народных депутатов, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект должен привести все соответствующие нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Для этого предлагается внести изменения в соответствующие законодательные и других нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом Вооруженных Сил Украины.

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Согласно законопроекту, до 1 марта 2020 г. Кабмин должен: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Источник: https://censor.net.ua/n3173883
 
   
 Топ комментарии
 
Дебилизмом своим убивают уже и армию.Если устав и устарел то его надо заменить новым а не отменять устаревший не имея нового.
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Имитация бурной деятельности
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ну хотя бы на 0,888 умножить старый устав
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Збираються німецькій стрій замінити англійським.
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Так точно, пане-товаришу генерале-полковнику!
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Голос из Министерства Обороны: Если вы там такие умные, так почему строем не ходите?
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Дебилизмом своим убивают уже и армию.Если устав и устарел то его надо заменить новым а не отменять устаревший не имея нового.
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ну хотя бы на 0,888 умножить старый устав
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Саме це і хотів написати. Створивши нове, відмініть старе. Скільки буде тривати цей вакуум?
Давайте ПДР відмінимо, бо вони застаріли і доручимо Кабміну розробити до 1 березня нові...
Зебіли реально якісь іпануті...
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Зебіли, б...я

А взамін що??? Чи це вже їх не обходить???
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У цьому є як "+" так і "-". З одного боку, тепер питання, що визначалися законом можуть змінюватися кожним новим міністром, але з іншого - коли необхідні зміни, ті самі міністри зможуть оперативно реагувати і вносити необхідні зміни для їх адекватності ******** вимогам до служби, а не чекати розгляду у Верховній Зраді. Іншими словами - чи буде це на користь, чи ні буде залежати від притомності того, хто керує міністерством та його команди, і їх здатності прислуховуватися до підлеглих.
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Два подвыпивших офицера в ресторане:
- А знаешь ли, что гражданские считают себя умнее нас?
- Странно. Почему же они тогда строем не ходят?
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саме головне, щоб новим статутом не змінили палець, яким жати на курок в автоматі
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