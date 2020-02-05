 Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Здесь есть такая штука. Я опрашивал много людей: вы помните, как была проведена перепись в 2001 году? И многие не помнят. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им тоже не открывали. Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем случае - шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году - это был также большой фейк", - отметил он.

"Сейчас мы провели тестовую перепись - 25% дверей не были открыты. Если бы мы вбухали миллионы и миллионы в информационную кампанию, возможно, мы снизили бы этот показатель до 20%, до 15%. Но это все равно большое количество дверей, которые не открываются", - добавил он.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

Позже аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Кабмином в конце января, и Государственной службы статистики. Они обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888. Это заставляет их предположить фальсификацию.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию данных электронной переписи. По его словам, данные Госстата и данные, которые были получены из электронных реестров, почти полностью совпали, потому что Госстат свои данные вел так же на основании электронных реестров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет