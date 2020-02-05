 Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Здесь есть такая штука. Я опрашивал много людей: вы помните, как была проведена перепись в 2001 году? И многие не помнят. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им тоже не открывали. Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем случае - шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году - это был также большой фейк", - отметил он.
"Сейчас мы провели тестовую перепись - 25% дверей не были открыты. Если бы мы вбухали миллионы и миллионы в информационную кампанию, возможно, мы снизили бы этот показатель до 20%, до 15%. Но это все равно большое количество дверей, которые не открываются", - добавил он.
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.
Позже аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Кабмином в конце января, и Государственной службы статистики. Они обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888. Это заставляет их предположить фальсификацию.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию данных электронной переписи. По его словам, данные Госстата и данные, которые были получены из электронных реестров, почти полностью совпали, потому что Госстат свои данные вел так же на основании электронных реестров.
Опубліковано Юлією Тимошенко Середа, 5 лютого 2020 р.
Осталось узаконить незаконное и разрешить втюхивать
быдпересиченым гражданам.
почекаємо до завтра і з'ясуємо, хто брехун. згодні?
Просто приписывал чужие идеи и достижения себе...
"Курс юного депутата. Трускавец."
уже не раз так пишут - что это?
министр по завхозам в сфере админов баз данных колхозов? или кто он там то?
Жулик и дегенерат! - ну лбу у него написано...
Потом подкорректировали на местном уровне, затем на государственном.
В результате получили шо-попало!
я, наприклад, багато чого не пам'ятаю (ну таку має пам'ять), але це не значить, що того не було.
ну що це за уряд, що це за недолугі падли та нікчемні аругменти.
І так, в європейських країнах народ мало ходить по квартирах, там більше анкети людям роздають чи в поштові скриньки кидають... Плюс, бази даних і виходить комплексна інфа.
Дубілету було тоді 16. Ви багато чого помните, коли вам було 16 про перепис 2001 ?
А по друге: «Лучшая защіта, ето ХУЦПА!»
Охренеть, это же надо, это же надо: "Мы своровали и подогнали данные, но мы - не одиноки, так делали и 20 лет до нас".
И вот от таких ЗЕбилы ждут подъема экономики.
Дедушка Фрейд загадочно улыбнулся.
З 14.11.2001 року в Україні, Конституційний суд визнав прописку не конституційною, такою що не відповідає демократичним нормам й істотно обмежує свободу пересування громадян всередині країни.Був прийнятий закон про свободу пересування і вільний вибір кожним громадянином свого місця проживання в Україні і скасував інститут прописки і ввів інститут реєстрації.
Навіть штраф за відсутність реєстрації так само є, як і за відсутність прописки був...
Вуаля! Перепис готовий!
сначала собирали-сверяли списки прописанных в квартире, хате, комнате... по ЖЕКам и кооперативам и сельрадам и поселковым советам и квартальным и комендантами в общагах и т.д. (а вспомните как с этим было строго)
сверяли с командировочными и туристами ( вы заполняли в гостинице док-ты и анкетку (на временное проживание), со списками в больничках и роддомах, по В/Ч, в СИЗО и на зонах и поселениях, по СОБЕЗами и даже школами, универами и ПТУ (ведь везде заполняются какие-то анкеты), обязательно брались данные из ЗАГСов (об умерших и рожденных) и из ментовки о пропавших без вести...и много-много чего другого...
все это обрабатывалось, систематизировалось и уточнялось (по умершим или рожденным, по командировочным или выехавшими за кордон или обратно и проч. проч.)....
короче, 100 процентов переписать не возможно, наверное...но близко к 90-95 (хотя бы)
и потом...попутно выяснялись другие стат.данные - образование, национальность, язык общения, количество детей, занятость........и др. не менее важного для социологии...