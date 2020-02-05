EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  4772  94
Все про:перепись населения (86) Дмитрий Дубилет (84)

 Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет

Деньги, которые могут пойти на традиционную перепись населения - 3-4 миллиарда грн - будут абсолютно неэффективно использованы. Их нужно направлять на более значимые программы - на дороги, на педагогов, на больницы и так далее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Здесь есть такая штука. Я опрашивал много людей: вы помните, как была проведена перепись в 2001 году? И многие не помнят. Почти все говорят: я не помню, меня не переписывали. Оказалось, что многие люди, которые шли по квартирам и стучали в дверь, им тоже не открывали. Я думаю, что тогда такая же ситуация была, как и сейчас. Но после того, как им не открывали, они в худшем случае просто придумывали данные, а в лучшем случае - шли в ЖЭК, открывали эту амбарную книгу и просто переписывали данные оттуда. Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году - это был также большой фейк", - отметил он.

"Сейчас мы провели тестовую перепись - 25% дверей не были открыты. Если бы мы вбухали миллионы и миллионы в информационную кампанию, возможно, мы снизили бы этот показатель до 20%, до 15%. Но это все равно большое количество дверей, которые не открываются", - добавил он.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

Позже аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Кабмином в конце января, и Государственной службы статистики. Они обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888. Это заставляет их предположить фальсификацию.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию данных электронной переписи. По его словам, данные Госстата и данные, которые были получены из электронных реестров, почти полностью совпали, потому что Госстат свои данные вел так же на основании электронных реестров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3173881
 
   
 Топ комментарии
 
"Если привселюдно обосрался - обвини в этом предыдущие власти" (С)
"Курс юного депутата. Трускавец."
 показать весь комментарий
 
я не большой физиономист.., но такому человеку я бы и чемодан на вокзале посторожить не доверил ..
Жулик и дегенерат! - ну лбу у него написано...

Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8914
 показать весь комментарий
 
Мальчика словили на тупом вранье. Мальчик отнекиваясь всех поливает дерьмом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У четвер влада планує здати нашу землю. Якщо зараз у нас окуповані 7% території, то після ухвалення закону про розпродаж сільськогосподарської землі окупованими будуть 72% України. Усі небайдужі виходять завтра на захист землі і нашого суверенітету під Верховну Раду о 9.00.
Опубліковано Юлією Тимошенко Середа, 5 лютого 2020 р.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А не пошла бы эту бабушка на....пенсию!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а я б краще відправив "на пенсію" Зе, зе-шоблу разом з ригами, яценюками і свинарчуками
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Її здали (продали) "оптом" ще в 2014 році.
 показать весь комментарий
 
Уже 99% земель прихватизированы!
Осталось узаконить незаконное и разрешить втюхивать быд пересиченым гражданам.
 показать весь комментарий
 
мотя БРЕШЕ та ще й хуцпато бреше.. Перепис населення 2001 року - великий фейк, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2993 і це вже не смішно...
 показать весь комментарий
 
ви вважаєте брехнею завтрашнє голосування про розпродаж української землі?
почекаємо до завтра і з'ясуємо, хто брехун. згодні?
 показать весь комментарий
 
 
О Тимошенко-боти зявились ) А можна відразу список країн де в світі земля не є товаром? Крім Росії і ще кілько тоталітарних країн ))
 показать весь комментарий
 
Мальчика словили на тупом вранье. Мальчик отнекиваясь всех поливает дерьмом.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь понятно чем Дубилет занимался в Привате...

Просто приписывал чужие идеи и достижения себе...
 показать весь комментарий
 
 
Сам Дубилет младший -- большой фейк. Без денег папика он "нуль" без палочки.
 показать весь комментарий
 
 
"Если привселюдно обосрался - обвини в этом предыдущие власти" (С)
"Курс юного депутата. Трускавец."
 показать весь комментарий
 
 
заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Источник: https://censor.net.ua/n3173881\\\\\\\

уже не раз так пишут - что это?
министр по завхозам в сфере админов баз данных колхозов? или кто он там то?
 показать весь комментарий
 
 
Якраз найбільший фейк - сам Дубілет та уряд Гончарука, суцільне кодло дубів та неадекватів.
 показать весь комментарий
 
 
"... может многие и не помнят...". Я особисто пам"ятаю: приходила до мене в квартиру людина з документами та анкетою з десятком (ось цього не пам"ятаю) запитань і проводила опитування.
 показать весь комментарий
 
 
І я добре пам'ятаю,для перепису влада тоді тимчасово найняла переписувачів,видала їм спеціальні портфелі з канцелярськими причандалами і вони добросовісно обходили кожну садибу і детально проводили опитування.
 показать весь комментарий
 
 
аналогічно! ще й попереджали завчасно коли будуть ходити опитувальщики по нашому будинку, щоб всі були вдома і відкривали. об'яви завчасно висіли і всі знали і були готові.
 показать весь комментарий
 
 
А всех тех, кого по каким-то причинам не переписали "переписчики", переписывали работники обл.стата : без дополнительной оплаты, после работы список с адресами в зубы и вперед! О какой "фикции" этот ушастый заморыш трындит?
 показать весь комментарий
 
І я пам ятаю. Прийшли дві тітоньки зі стосом паперів. Я тоді ще студентом був. Вони питали зокрема про національність і яка мова є рідною.
 показать весь комментарий
 
 
Цього разу папереднікі папіредніков. І так аж до 2001 року.
 показать весь комментарий
 
 
Може я чогось не розумію, але ми живемо в 21 столітті, кожен громадянин десь зареєстрований. Невже проблема за цими даними визначити загальну кількість населення? На митницях реєструється кількість виїхавших за кордон та заїхавших. Невже проблема визначити кількість тих які постійно перебувають за кордоном?
 показать весь комментарий
 
 
митниця не веде якихось реєстрів, в яких можна відстежити статистично по конкретним людям чи вони поверталися, чи ні.
 показать весь комментарий
 
поц ти такий самий ДЕБІЛ як і мотя дуплєт... Таким як ти "фсьо проста", бо НЕ РОЗУМІЄТЕ що ВСЕ НАБАГАТО СКЛАДНІШЕ ніж те що у тебе в пустій макитрі.. Перепис населення 2001 року - великий фейк, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3475
 показать весь комментарий
 
 
"Козленок, который считал до десяти»? Еще можно крикнуть:"По прядку номеров рррасчитайсь!" Вы точно за "зелепашку" голосовали...
 показать весь комментарий
 
я не большой физиономист.., но такому человеку я бы и чемодан на вокзале посторожить не доверил ..
Жулик и дегенерат! - ну лбу у него написано...

Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8914
 показать весь комментарий
 
 
не видели. мы в синагогу не ходим - лицом не вышли)
 показать весь комментарий
 
Ви класний фізіономіст. Його погляд ще більше вражає, ніж посмішка планериста.
 показать весь комментарий
 
 
иметь большие уши - большая удача. Такие уши свидетельствуют о способности к бизнесу, процветанию и власти.
 показать весь комментарий
 
 
Был ли хоть один день после прихода Зеко-манды, который бы обошелся без вранья, манипуляций, тупизны, идиотских постов зепутатов и зечиновников в соцсетях, абсурдных инициатив и прочих зашкваров? Это не власть, а сборище лживых, но при этом недалеких, придурков на самокатах с туманом в голове.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то не открыл, другие записали "мертвых душ".
Потом подкорректировали на местном уровне, затем на государственном.
В результате получили шо-попало!
 показать весь комментарий
 
вы помните, как была проведена перепись в 2001 году? И многие не помнят. Источник: https://censor.net.ua/n3173881
я, наприклад, багато чого не пам'ятаю (ну таку має пам'ять), але це не значить, що того не було.
ну що це за уряд, що це за недолугі падли та нікчемні аругменти.
 показать весь комментарий
 
 
гы Перепись населения 2001 года - большой фейк, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6595.как оно крутится...любо-дорого посмотреть
 показать весь комментарий
 
 
Перепись населения 2001 года - большой фейк.- жалуется Буратина на папередников по примеру таких же бездельников но постарше.
 показать весь комментарий
 
На відміну від нинішнього зеленого фейку,перепис 2001 року був проведений реально.
 показать весь комментарий
 
 
На Порошенко жалуются все из кодлана Коломойского , Новосад жалуется ещё и на авторов учебников, Дубилет жалуется на организаторов переписи 2001 года.
 показать весь комментарий
 
 
Шановний ИПС, буду вдячний за коментар до цього відео з 8:30хв.(www.youtube.com/watch?v=yfJT6eo_9XU&list=LLs7OelM3Il81nC_SOZrK2CQ&index=3&t=0s)
 показать весь комментарий
 
По запросу www.youtube.com/watch?v=yfJT6eo_9XU&list=LLs7OelM3Il81nC_SOZrK2CQ&index=3&t=0s ничего не найдено. / Шановний lg Shu.Прошу надіслати скопійований підпис під роликом в ютубі.
 показать весь комментарий
 
це ти та твоя зелена шобла - суцільний фейк!
 показать весь комментарий
 
 
Фейк,да большую половину этого фека народуЗЕ потерял только за год,а еще четыре впереди.В этом году потеряет еще больше и не заработает на заробитчанах дулю так как они начнут пересылать продукты и товары а не деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Замість щоб посидіти тихо, поки хвиля спаде, все одно лізе в пляшку і продовжує обтікати.
 показать весь комментарий
 
 
А я пригадую, як приходили переписувати в 2001...

І так, в європейських країнах народ мало ходить по квартирах, там більше анкети людям роздають чи в поштові скриньки кидають... Плюс, бази даних і виходить комплексна інфа.
 показать весь комментарий
 
 
«Дмитро Олександрович Дубілет (нар. 27 травня 1985, Дніпропетровськ) - український бізнесмен, IT-директор Приватбанку, співзасновник мобільного...»
Дубілету було тоді 16. Ви багато чого помните, коли вам було 16 про перепис 2001 ?
А по друге: «Лучшая защіта, ето ХУЦПА!»
 показать весь комментарий
 
 
Да тут все проще надо делать. Местный народец понимает только силу принуждения, поэтому всем как в военкомате должны приходить повестки. Не пришел по повестке? Штраф 100 минимальных зарплат. И не надо по квартирам ходить.
 показать весь комментарий
 
таким як ти краще на рашке жити, там такий "народець" який кнут ********, раби. Чому у совку усі двері всередину відкривалися в квартирах ~ щоб їх можна було вибити міліції.
 показать весь комментарий
 
Ти не Дубілєт, ти дИбілєт, якщо на своє виправдання приводиш такі аргументи. Ще скажи, що "перепис буде проводитись тілько з 10:00 до 12:30 та з 15:00 до 17:30 і ви побачите, що у 80% випадків двері ніхто не відчиняє!". А може вам не відчиняли тому, що ніхто не ходив? Скількі друзів та сусідів не питав "до Вас приходили?" - жоден не відповів ствердно. Це Оболонський р-н Києва, де проводився їхній тестовий перепис.
 показать весь комментарий
 
 
И ты гнида вороватая, вспомнил про это, когда тебя спалили на вранье?
 показать весь комментарий
 
 
Да лучше сразу ссылаться на Древний Египет!

Охренеть, это же надо, это же надо: "Мы своровали и подогнали данные, но мы - не одиноки, так делали и 20 лет до нас".
 показать весь комментарий
 
 
Дубилет, жалкий соросенок, а может, таки хворостинкой вас по попе????
И вот от таких ЗЕбилы ждут подъема экономики.
 показать весь комментарий
 
 
"Если честно, то перепись населения, которая была в 2001 году - это был также большой фейк" Источник: https://censor.net.ua/n3173881

Дедушка Фрейд загадочно улыбнулся.
 показать весь комментарий
 
 
в податковій коди роздають -пенсіонерів і працюючих по них пощитай і звірся з таможнею скілько виїхало ,дітей по свідоцтвах про народження до 14 років. ну і на кінець для звірки в селищну раду скільки прописано в селі ,смт мікрорайонах. в райадміністраціях народу повно сидить не сильно загружених. за 1 міс знали б скільки в районі і області.
 показать весь комментарий
 
ти банальний ІДІЙОТ...
З 14.11.2001 року в Україні, Конституційний суд визнав прописку не конституційною, такою що не відповідає демократичним нормам й істотно обмежує свободу пересування громадян всередині країни.Був прийнятий закон про свободу пересування і вільний вибір кожним громадянином свого місця проживання в Україні і скасував інститут прописки і ввів інститут реєстрації. Перепис населення 2001 року - великий фейк, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3480
 показать весь комментарий
 
Емм, а чим інститут реєстрації відрізняється від інституту прописки?)) Ну крім назви?
Навіть штраф за відсутність реєстрації так само є, як і за відсутність прописки був...
 показать весь комментарий
 
 
я не став на реєстрацію протягом місяця і з мене стягнули побор 51 гривню
 показать весь комментарий
 
Как бы не хотелось узнать полную картину по населению, и все связанные с этим вопросы, это по факту не возможно. Нужно смотреть на это реально. Перепись по старой методе ни чего не даст. Огромное количество людей мигрируют туда - сюда постоянно, многие продолжительное время находятся за границей вдобавок сейчас народ не очень то настроен открывать двери, вступать с кем либо в разговоры и вообще общаться. Поэтому лучше и дешевле вот такие , пусть и приблизительные данные. Хотя возможны погрешности даже до 1 миллиона и более, но и результат "традиционной переписи" будет такой же.. Если не хуже..,По точности.
 показать весь комментарий
 
Ага, просто взяти дані Держстату і помножити на 0,888!
Вуаля! Перепис готовий!
 показать весь комментарий
 
тогда в 2001 году все было не так просто, как кажется из далека...
сначала собирали-сверяли списки прописанных в квартире, хате, комнате... по ЖЕКам и кооперативам и сельрадам и поселковым советам и квартальным и комендантами в общагах и т.д. (а вспомните как с этим было строго)
сверяли с командировочными и туристами ( вы заполняли в гостинице док-ты и анкетку (на временное проживание), со списками в больничках и роддомах, по В/Ч, в СИЗО и на зонах и поселениях, по СОБЕЗами и даже школами, универами и ПТУ (ведь везде заполняются какие-то анкеты), обязательно брались данные из ЗАГСов (об умерших и рожденных) и из ментовки о пропавших без вести...и много-много чего другого...
все это обрабатывалось, систематизировалось и уточнялось (по умершим или рожденным, по командировочным или выехавшими за кордон или обратно и проч. проч.)....
короче, 100 процентов переписать не возможно, наверное...но близко к 90-95 (хотя бы)
и потом...попутно выяснялись другие стат.данные - образование, национальность, язык общения, количество детей, занятость........и др. не менее важного для социологии...
 показать весь комментарий
 
 
Телибуд, ты такой же мошенник, как и весь ваш 95 грёьаный квартал!
 показать весь комментарий
 
 
Это кого он опрашивал членов Кабмина?так там средний возраст молодые люди ск. лет им было в 2001 такой как брагар так вообще на горшок еще в садике ходил что они могут помнить
 показать весь комментарий
 
"Я питав багатьох людей як був проведений перепис?" - це у кого питав, у "квартальщиків", які шастали по гастролям. Чи в таких же "зелених", які не можуть згадати що було вчора?
 показать весь комментарий
 
 
Диме Дубилету в 2001 было 16 лет. Понятное дело, что в то время его больше интересовали ляжкти соседки по парте, чем какая-то перепись. Шо оно может помнить?
 показать весь комментарий
 
пощитайте всех жидов у власти и на родину предков
 показать весь комментарий
 
 
Таке враження що це продовження шоу 95 кварталу а не заява міністра. І таке кожен день то про собак новини за комуналку, то вояж в Оман, то вітання хутіну...
 показать весь комментарий
 
"За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта." - мабуть саме цей пункт викликав обурення...тіпа - ми ж так старалісь так старалісь а іх їщьо больше стала...ну а це, так вабше... - "Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%." - русскій народ абіжают а он ат етава уміньшаїцца!
 показать весь комментарий
 
Дубилет !! ты не меньший вор и шарлатан с новой переписью населения!! Деньги украл, а данные переписи очень и очень сомнительные!!!
 показать весь комментарий
 
а как можно украсть не выделенные деньги? ольгинец?)))
 показать весь комментарий
 
сейчас быдлу объяснит какая нибудь бекешкина на канале зик или 112м или на 1+1 что перепись важнее субсидий и нужно ввалить 4 млрд на всякие опросы, которые будут делаться от балды)))) дубилет сделал приват, что сделала бикешкина?
 показать весь комментарий
 
приват сделали беня с боголюбовым, методом отбора имущества у преждевременно представившихся. а чего добился ТЫ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх