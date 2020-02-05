 Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 млрд грн, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

Каждый рабочий день с начала 2020 года Государственная таможенная служба перечисляет в государственный бюджет около 1 млрд грн. Об этом заявил глава новой таможни Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что это несмотря на уменьшение налогооблагаемого импорта в январе этого года на 5,3% с 5,200 т до 4,900 т в сравнении с январем прошлого года.
"При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам", - подчеркнул Нефьодов.
По словам главы таможни, за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020 года по сравнению с прошедшим годом, уровень стоимости облагаемого импорта увеличился на 6%. Нефьодов отметил, что по сравнению с этим же периодом 2019 года в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и т.д.
Глава Гостаможслужбы добавил, что хоть укрепление гривни и падение цен на сырьевые товары не способствовали выполнению бюджетной росписи на январь, таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности в феврале.
Как результат - общий месячный рост задолженности населения за услуги ЖКХ на 3.2 млрд. гривен. Общая задолженность населения за коммунальные услуги достигла 63.699 млрд. гривен.
Вчера министр Маркарова эмоционально разъясняла что денег у правительства достаточно для поточных платежей. Не забыв, правда перед этим, выбросить на аукционы очередные пачки облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму почти 6,6 млрд. гривен. Откуда взялись долги перед шахтерами, которые проходят по нарастающей с конца третьего квартала и составляют на 1 февраля 1.118 млрд гривен она не объяснила.
На 1 февраля 2020 года задолженность перед бюджетной сферой по всем бюджетным статьям составляет около 8 ,5 млрд гривен.
Зеленский предложил перераспределить деньги полученные от "Газпрома" на планируемое строительство дорог и срочные платежи в медицинской сфере. Т.е. деньги закопают в ямочный ремонт выдаваемый режимом Зеленского за "инфраструктурное строительство" и в выплату задолженности по зарплате работникам бюджетной сферы.
не придирайся...
Видишь - люди стараются...
"Ну что, уважаемые кроты, вы не против немножечко посчитать?
Мы же с вами, в отличие от зелёных дИпутатов от сохи, школы позаканчивали. И даже может ВУЗы.
Конечно, удивляет, что у такого мудрого нарида получились такие кривенькие депутаты, и хотелось бы им хоть какого-нибудь образования, но тут уж штош."Маємо, що маємо".
Сначала цифры.
Держказначейство нам пишет, что «залишків на Єдиному казначейському рахунку станом на 1.02.20 становить 12,07 млрд гривень, скоротившись ЗА МІСЯЦЬ на 5,5 млрд або на 31%»
Это В ТРИ РАЗА меньше, чем оставалось на 1.12.19.
Т.е когда бюджетом «барыжили» проклятые казнокрады и вот эти все олигархи, на ЕКС государства осенью остались рекордные суммы в почти 63 млд гривен.
Но хуже же не будет?
Зубожилий нарид зохавал полвареника, закинутся третью таблетки от/для головы и волеизъявился в урны.
По итогу пришли плодожёрки, склепали бюджет с бодуна по принципу «похер -пляшем!» и теперь минус треть бабла за месяц.
А теперь сама задачка.
Мы тратим 5, 5 млрд за месяц. Всего у нас на счету 12, 07 млрд. На сколько месяцев нам их хватит?
Кто голосовал за «уЗеленского» - возьмите калькулятор, это сложно для вас будет - в столбик если считать.
Посчитали?
Да. Денег нам хватит на 2 месяца и 6 дней.
А потом там останется примерно столько же, сколько не успел ******** беглый Овощ.
Для тех, кто не в курсе, ЕКС - это счет, куда поступают налоги, сборы и прочие обязательные платежи госбюджета. Обнуление ЕКС означает дефолт.
Беглый Азиров исполнил песнь, что мол это всё не страшно, что ЕКС часто вальсирует у ноля и даже падает в минус, но потом опа - и снова пришли деньги.
Но в ситуации, когда политику Украины определяет Путин, а экономику - Беня, когда монобольшинство средним IQ не дотягивает до спаниеля, я бы скорее поставила на хромую лошадь, чем на новых экономических стратегов.
Даже на труп хромой лошади.
Ну в общем, денег нет, но вы держитесь, друзья ...."
30 дней на 1 млрд. грн = 30 млрд грн в мем
30 млрд грн на 12 мес = 360 млрд в год
доходы бюджета в 2020 году должны составить 1,093 трлн грн,
т.е таможня уже покрыла 1/3 бюджета? да??? так на хрена МВФ ???
(или кто то путается в показаниях....или где ж эти деньги)
Как это у тебя по прошествии 1 месяца (января) вышло 1/3 бюджета?
Если посчитать то что он говорит 360млрд - то это за год, а прошел только месяц)) Может пора обратно в первый класс?))))
😏
вітаю, пан збрехамши!
їх послухати, то гроші течуть рікою
звідси запитання: а де ж вони?
Перечисляют предприятия и граждане!
Как и с рейтингом слуг.
Дебилов на вилы.
А потом бородач скажет - "понять и простить".
Нефедов пришел в кабмин и работал там практически все время одновременно с Порохом
Конкурс на граву таможни прошел, когда СН была еще "в зародыше" )
Именно с его активнейшим участием внедрена система госзакупок "Прозорро", сэкомившая десятки млрд бюджету.
Понимаю, что тебе сказанное по барабану, но врать все равно не стоит
- обновленная таможня заработала только с декабря прошлого года,
- временное сокращение потоков через таможню - сезонное(на праздники), а так же вызванное выжидательной позицией, кот. заняли многие: "а как теперь?"
- стабильное сокращение обьемов и цены экспортируемого металла(одна из основных составляющих экспорта) из-за уменьшения спроса на мировых рынках,
- изменения в техническом оснащении (запуск сканеров, учет движения товаров итд)
- большие кадровые изменения, и массу тех, кому наступили на мозоль,
- пламенное желание многих, например, Медведчука и его коллег из СН порулить таможней,
отсюда много беспощадной критики
то в целом - полет нормальный. Выводы следует делать не ранее конца первого квартала
Нормальные люди, которые бизнес не на краденых предприятиях строят, не боятся конкуренции с ЕС, а наоборот, готовы с ними в честной борьбе побеждать.
2019г
соотношение плановых доходов, обеспечиваемых налоговой и таможенной подразделениями ГФС, запланировано на уровне 55%/45%. См ниже «Бюджетная роспись доходов общего фонда госбюджета Украины на 2019 г., закрепленных за ГФС, млрд грн.».
https://novavlada.info/gosudarstvo/stati/ekonomika/eksklyuzivnyy-dokument-minfina-pomesyachnaya-byudzhetnaya-rospis
Такое распределение наглядно демонстрирует не только нездоровый фискальный крен в работе таможенных органов, но и вообще показывает, насколько плохо обстоят дела в украинской экономике. Для понимания: в европейских странах таможня редко где обеспечивает сбор выше 10% поступлений в структуре бюджетных доходов, а приближение к 20% считается признаком нездоровых процессов в экономике. В Украине фискальная роль таможни с 2005 года традиционно слишком велика по нормальным европейским меркам. И все же до масштабов нынешнего перекоса дело доходило только после кризиса 2008 года. И то - ненадолго.
А в те месяцы, на которые не приходится срок уплаты налога на прибыль, планы сбора доходов таможнями и вовсе оказываются выше, чем у налоговиков.
Сначала Брагар предложил населению отплачивать ЖКХ "тузиками".
Потом выяснилось, что Дубилет скоммуниздил данные Госкомстата, экстраполировал их, и выдал данное моделирование за "перепись" населения.
Теперь глава таможни рапортует, что деньги они в бюджет перечисляют, да вот только:
"Таможенные налоги и сборы за январь 2020 г. по сравнению с таким же показателем 2019 г - падение на 33.6 %" https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Жжете, басурмане"(С)
Таможня ничего не производит, а только контролирует.
Перечисляют предприятия и граждане!
- "Из ниоткуда" деньги-налоги не возникают, только как р-т работы импортеров и экспортеров, т.е. экономики. Значит, с ней что-то не так.
Или предлагаешь "чтобы корова(таможня) давала больше молока, ее нужно больше доить и меньше кормить"?
"Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 млрд грн, - Нефьодов."
(выделено мной)
И что, #этапабедаящитаю?!
Вот данные за прошлый год:
За 7 місяців 2019 року
Митних платежів надійшло 180,9 млрд грн, що на 0,9%, або на 1,7 млрд грн більше, ніж за січень-липень 2018 року.
Кто сумеет разделить два числа, увидит, что в прошлом году цифры были такими же, и без вашего участия, и без "новой таможни", и без метросексуала во главе.
Так чем ты хвалишься?!
5 Ноября 2019... экономический эксперт Алексей Кущ напомнил, что среднегодовой курс доллара в бюджете на 2019 г. был заложен на уровне 29,4 грн, а на 4 ноября официальный курс доллара составляет 24,7 грн за доллар. При этом, как показывает график курса доллара, именно на август-октябрь приходятся самые низкие показатели - например, на 1 августа курс был 25 грн, а 30 сентября он снизился до 24 грн.
По словам Куща, Министерство финансов при составлении курсового прогноза, чтобы не допустить выхода дефицита бюджета за отметку 2,5%, заложило очень пессимистические ожидания по курсу национальной валюты. "Из-за занижения курса гривни было нарисовано несколько десятков миллиардов недополученных поступлений от таможни. Гривня укрепилась на 15% - вот вам и недобор по таможенным платежам, которые завязаны на курс. Ведь у нас бюджетообразующие налоговые поступления - НДС на импортные товары и импортные пошлины", - сказал эксперт.
По мнению Нефедова, в ситуации, когда только из-за курса гривни таможня недодает 18% платежей, на исправление ситуации до конца года надеяться не приходится. "А до конца года будет еще больше. Потому что на конец года курс заложен 29,4 грн за доллар, а сейчас, извините, 24,7", - сказал он.
Но Министерство финансов видит и другие причины недобора таможенных платежей. В анализе выполнения госбюджета за девять месяцев текущего года отмечается, что с 1 января от взимания НДС был освобожден импорт солнечных батарей и ветрогенераторов, и ежемесячно из-за этого бюджет не получает около 0,6 млрд грн. Также на поступления повлияло снижение объемов растамаживаемого импортного природного газа - с апреля этого года "Нафтогаз" использует режим "таможенный склад", который дает возможность закачивать и хранить газ в хранилищах без уплаты таможенных платежей. По данным Минфина, оплата "Нафтогазом" НДС при импорте газа за январь-август нынешнего года снизилась до 1,7 млрд грн по сравнению с 6,4 млрд за соответствующий период прошлого года.https://www.dsnews.ua/economics/tamozhnya-ne-daet-dobro-chto-meshaet-nefedovu-napolnyat-byudzhet-05112019220000