 Зеленский поручил Кабмину в течение двух месяцев начать приватизацию "Укрспирта", - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В вопросе реформирования спиртовой отрасли Зеленский сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.
"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования с помощью телефона... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и проработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.
Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом Президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
... человечище
Этой обезьяне никто до сих пор не объяснил его права и обязанности, да?
але мене це не дивує
Если человек гений
то он везде ...
продолжай тренироваться
попробуй найти себе пару среди себе подобных
если приснится злой карлик)))
а кто тебе посоветовал погоняло как у ***** взять?)))
тебе сказали шо это будет креативно?)) ну ты дебил)
не интересно
не зарекаюсь
но не интересно
не повезло тебе просто, чисто почеловече тебя понять можно
это там у тебя психика пошатнулась?
Есть житейская мудрость - на летящий кулак всегда найдется задний мост от трактора Беларусь.
или это не твоё?))
мужской род с женским путаешь
или это последствия спортивной травмы?
погугли тест
неужели тебе самому не интересно?
а вдруг больше чем 33 наберёшь
збс..
Їх два. Концерн та ДП (державне підприємство).
Почему клоун раздает указания по экономике, если это должен делать премьер?