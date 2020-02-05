 Рада одобрила в первом чтении законопроект о национальной инвентаризации лесов

"За" проголосовали 374 народных депутата. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, им вносятся дополнения в Лесной кодекс Украины относительно понятия национальной инвентаризации лесов, определения целей ее проведения и источников финансирования.
после того как выпилили всё
хез почему, но у нас все дубы выпилили во времена правления петра алексеевича
какой бы гнидой янык не был, и его попередники
при них такого не было
где дела плеать? кого реально посадили?
все же знают кто этим занимался в областях
и кто пилил и кто крышевал
... понятно шо презеденту ни до этого, пленных надо выручать(