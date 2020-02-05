 Рада одобрила в первом чтении законопроект о национальной инвентаризации лесов

"За" проголосовали 374 народных депутата. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, им вносятся дополнения в Лесной кодекс Украины относительно понятия национальной инвентаризации лесов, определения целей ее проведения и источников финансирования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за "черных" лесорубов. ФОТО