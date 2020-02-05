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Все про:газета (107) Запорожье (1581) СМИ (3310)

 Мэрия Запорожья заказала публикаций в газете окружения бывшего советника мэра на 1,4 млн, - "Наші гроші"

За эту сумму издание обязалось размещать материалы на экологическую тематику в рамках мероприятий по пропаганде охраны окружающей среды.

На это обратили внимание журналисты программы "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

С начала года редакция газеты "Запорожская Сечь" получила заказов на сумму 1,39 млн грн. Из них только 12 тыс грн. от Запорожского медицинского университета, а все остальные — от различных учреждений из структуры Запорожского городского совета.

С февраля 2019 года "Запорожская Сечь" получила заказов на 3,03 млн грн.

ООО "Редакция газеты "Запорожская Сечь" является правопреемником коммунального предприятия "Редакция газеты "Запорожская Сечь", которое выпускало одноименную газету горсовета. Согласно закону о разгосударствлении СМИ, Запорожский городской совет вышел из состава учредителей газеты. Владельцем правопреемника стали главный редактор и заместитель главного редактора коммунальной газеты: Владимир Рыбальченко и Марина Ботнарева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фирма, связанная с дядей менеджера "Киевпастранса", выиграла тендеры на более чем 323 млн гривен, - "Наші гроші". ВИДЕО

Процесс передачи прав на газету частному обществу завершился 20 декабря 2018 года, а через несколько дней единоличным владельцем "Редакция газеты "Запорожская Сечь" стала Анастасия Богданова, которая руководила ООО "Джобс кафе" депутата облсовета Артура Гатунка (заявил недавно о сложении полномочий). Тогда Гатунок опроверг свое отношение к покупке "Запорожской Сечи".

При этом Богданова после получения в собственность бывшей коммунальной газеты через несколько месяцев стала директором ООО "Группа персона", владелицей которого является Наталья Зайченко. Это бывшая помощница городского головы Владимира Буряка, который до выборов работал на комбинате "Запорожсталь". Зайченко также работает на телеканале ТВ-5, который контролирует "Запорожсталь".

Также на Цензор.НЕТ: "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3173876
 
 
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Вот Вам и Плата за Лояльность ,- так сказать взятка .
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Теория шести рукопожатий - социологическая теория, согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых.
Так можно связать даже жителя Мелитополя и вождя племени Папуасов.
В одной стране, в одном городе все повязаны!
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дебілоїди АГОВ!! Мерія Запоріжжя замовила публікацій у газеті оточення колишнього радника мера на 1,4 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2047 ви шо з ГОЛОВАМИ не товаришуєте? Мерія Запоріжжя замовила публікацій у газеті оточення колишнього радника мера на 1,4 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9302
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?Мерія Запоріжжя замовила публікацій у газеті оточення колишнього радника мера на 1,4 млн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4168
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Ну Запорожье город ещё Тот . Его если копнуть то ОГО ГО .
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Це той самий мер Запоріжжя Буряк, який є ахметівським прихвостнем... спонсорує ахметівські ЗМІ...
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