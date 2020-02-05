 Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение задания Президента Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже", - написал он.
Гончарук отметил, что зарплата министров и их заместителей будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.
"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно", - отметил премьер.
Кроме того, по словам Гончарука, правительство обратилось в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.
Середнє арихметичне буде: (1+1+1+1+1+2+2+3+3+55)/10 = 7 (реально ніхто такої не получає)
Медіана - середній елемент виборки - 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55 - в нашому випадку таких елементів два - п'ятий та шостий. (1+2)/2 = 1.5
Мода - найчастіше значення вибірки - тіпічность - в нашому випадку найчастіше (в 50% випадків) трапляється платня в 1 одиницю - мода = 1 (мінімалка)
Мерчендайзеров, юристов, санитарок, воспитателей детсадов, топ-менеджеров Нафтогаза?
Таким образом, максимальная зарплата министров должна равняться около 105 тыс грн в месяц.
б*же, это смешно. Сперва раздулись как павлины, а теперь "убеждены" что надо сдуться до размера ощипанных петухов.....
Если министры приносят только убытки, то они сами должны платить, а не мы(гос-во) - им!
и откуда у родителей-пенсионеров каждый год появляется возможность дарить то квартиру то гектары под Киевом то машину (а то и три-четыре) )))
.Так даффай краще... *від мінімалки * !.
А на "оздоровленийо"??
😏
... и я почему то в этот раз ему верю
мочат рыги слуг народных как котов помоечных(
на политической арене
псы. а ведь этот законопроект могли бы зарегить в парламенте не рыги а евросвинарчуки
клепкi не выстачило?
псы. кстати а где Вона? жива еще старушка?
Плюс: переработки, командировочные, соцпомощь ...
Йди, погризи жабу.
не бронзовые
Требуем нимедленного рифирендума на тему "Какая зарплата должна быть у чиновника?"
Варианты ответа:
1. Прожиточный минимум.
2. Сами пусть доплачивают.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
вам сказали привязываться к минимальным , а не средним ссуки)
взять мою зарплату например и кобелёва
средняя будет миллион?
отже середня зарплата по державі десь 12500 множимо на 5 і 100% премії від окладу виходе 126 тисяч плюс надбавки за ін. мову відрядження тощо
і звитки стільки даунів береться....