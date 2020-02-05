 Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение задания Президента Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже", - написал он.

Гончарук отметил, что зарплата министров и их заместителей будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

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"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно", - отметил премьер.

Кроме того, по словам Гончарука, правительство обратилось в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.