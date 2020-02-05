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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (2007) чиновник (1392) Гончарук_Алексей (637)

 Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук

Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.

Об этом премьер-министр написал в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение задания Президента Правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то и у чиновников тоже", - написал он.

Гончарук отметил, что зарплата министров и их заместителей будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно", - отметил премьер.

Кроме того, по словам Гончарука, правительство обратилось в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173875
 
   
 Топ комментарии
 
... І сто тисяч баксів щомісячно в конверті...
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Гончарук не указал премии надбавки и льготы, которые превращают эти зарплаты в кругленькие суммы. И почему Гончарук не требует уменьшения зарплат депутатам и менеджерам госпредприятий? Как можно им выплачивать такие зарплаты в то время как нет денег на лечение наших раненный военных, которые поступают с фронта и ветеранов АТО, которые тяжело болеют?
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Будуть шниряти по Кабміну з чумаданами.
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Гончарук не указал премии надбавки и льготы, которые превращают эти зарплаты в кругленькие суммы. И почему Гончарук не требует уменьшения зарплат депутатам и менеджерам госпредприятий? Как можно им выплачивать такие зарплаты в то время как нет денег на лечение наших раненный военных, которые поступают с фронта и ветеранов АТО, которые тяжело болеют?
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менеджеры гос предприятий работают по контракту, где прописаны их зарплаты, и ты их уменьшить вряд ли сможешь, так как это будет нарушением контракта. соответственно, если их разорвать, то придется выплачивать неустойку. тут надо спрашивать с тех, кто с ними такие контракты подписал
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А Остальное в Конвертах , - Что бы не Воровали и Людей не дразнили.
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На таку зарплату їм навіть на труси не вистачає.
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Нехай в хозмагазині дві невеличкі мотузочки купить. Ціна менша, а площа прикриття - більша. Бо там треба мити, а не провітрювати. (с)
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У этой суки нужно спросить, а как быть нашим военным, для лечения которых у Гончарука нет средств и им на лечение собирают деньги волонтеры? Может Новосад даст волонтерам деньги на лечение наших героев? Может Гончарук позаботится об армии, а не будет на нее плевать во время войны? Это чревато тем, что Украина как государство может исчезнуть. Или деятельность зеленой власти на это и направлена?
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А чего к средней, пускай привязывают к минимальной. Будет расти экономика, будут расти и минимальная з/п, соответственно и у них оклад.
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Средняя не о чём не говорит. Они завтра снова увеличат депутатам и министрам зарплату и средняя станет на 20% выше.
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Ні, не стане. Середня розраховуються не так. Але вона дійсно ні про що не говорить, бо не враховує реальні зарплати (конверти, ухилення від податків і т.п.)
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так, ЧИМ вони раХУЮть, то понятно, та не показують ЯК
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показують, у них є якась там своя методика наказом затверджена. Але яка різниця як вони рахують? Головне що??? Як можно рахувати середню зарплату в країні тотального ухилення від сплати податків і зарплати у конвертах?
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фокуси статістікі. У людей середня арихметична зряплата не використовуєця. Для середнього значення доходів в світі використовують моду та медіану. Для прикладу маємо ряд зарплат в умовних одиницях, шо приблизно відображає нашу ситуацію: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55, де 1 - мінімалка, а 55 - доходи суддів, прокурваторів, міністерів і прочіх паразітів на тілі народу.
Середнє арихметичне буде: (1+1+1+1+1+2+2+3+3+55)/10 = 7 (реально ніхто такої не получає)
Медіана - середній елемент виборки - 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 55 - в нашому випадку таких елементів два - п'ятий та шостий. (1+2)/2 = 1.5
Мода - найчастіше значення вибірки - тіпічность - в нашому випадку найчастіше (в 50% випадків) трапляється платня в 1 одиницю - мода = 1 (мінімалка)
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а ми, буцім, туда стрємімся, чи вже нє?
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Я так, але таких як я 24% чи може 8%... а ось для 73% "Какая разница?"
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"...к средней зарплате по стране" - чьей, стесняюсь спросить, средней зарплате?

Мерчендайзеров, юристов, санитарок, воспитателей детсадов, топ-менеджеров Нафтогаза?
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По данным Госкомстата, среднемесячная зарплата в Украине составила в 2019 году - 10 497 грн.
Таким образом, максимальная зарплата министров должна равняться около 105 тыс грн в месяц.
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нє, сказано три-п'ять середніх, тобто не стоп'ять, а підісят
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ты премию забыл добавить за усердный труд!
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А замминистры, а советники министров? Ложь, пи....ь, и провокация.
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Усе вірно, кожен громадянин має знати, що у міністра, який не працює - зряплата більша, ніж у президента Польщі. Питання, чого ти маєш працювати майже даром? Ти раб чи просто ідіот?
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"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародываться ежемесячно", - отметил премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3173875\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, это смешно. Сперва раздулись как павлины, а теперь "убеждены" что надо сдуться до размера ощипанных петухов.....

Если министры приносят только убытки, то они сами должны платить, а не мы(гос-во) - им!
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Зарплата министров/ И зарвавшимся лакеям Коломойского деньги в казну вернуть немедленно. Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети./Министр Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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Влада замкнутого цикла. Сворює проблеми і "перемагає" їх. Шоу продовжується
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Во дает олегофрен Средняя зарплата 10 тыс грн Кто ее там считает не знаю Но они надрываются на всех телеканалах что лохи получают десятку Итак будет у слуг маланского народа 50 тыс грн Ну и премия не больше оклада Тоже 50 Ха ха будет той курице за что содержать ребенка Было 36 тыс станет 100 тыс Грабители есть грабители и я убеждаюсь про это на каждом шагу
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отлично! а еще декларация по расходам)))) (ну и по доходам - то святое))))
и откуда у родителей-пенсионеров каждый год появляется возможность дарить то квартиру то гектары под Киевом то машину (а то и три-четыре) )))
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Зарплата министров должна быть 5- 6 минимальных.
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согласєн на дєсять мінімалок!!! Но, ні капєкі боше!!!
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Знову якась *коза * скаже малувато ..
.Так даффай краще... *від мінімалки * !. Зарплата министров составит от трех до пяти средних зарплат, а максимальная премия - не более одного оклада, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2730
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Свежо преданийо...А материальная "помощь"??
А на "оздоровленийо"??
😏
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Эт Вася издержки от служения народу Маланскому народу Вот ты ему плохо служишь Не помогаешь розводить лохов на бабки и не видать тебе зарплаты в 100 штук плюс каждый день то гектарчик землици то свечной заводик то какой пансионат
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Разрыв между доходами простых людей и чиновников указывает на то, что в Украине рабство.
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Для сочувствующим министрам, - затраты по их (министров) гос. обеспечению можно сравнить с 100 средними зарплатами...
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медведчук сегодня сказал шо это они придумали
... и я почему то в этот раз ему верю
мочат рыги слуг народных как котов помоечных(
на политической арене
псы. а ведь этот законопроект могли бы зарегить в парламенте не рыги а евросвинарчуки
клепкi не выстачило?

псы. кстати а где Вона? жива еще старушка?
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А кто будет рисовать туже среднюю ЗП? теже самые министры да! т.е. сначала министр рисует среднюю ЗП а потом рисует себе ЗП и дорисовывает премию! НУ И ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ! ДОБАВИЛСЯ ОДИН ШАГ НАДО СНАЧАЛО НАРИСОВАТЬ СРЕДНЮЮ ЗП!! БУДЬ СПОКОЕН НАРИСУЮТ ЕЩЕ КАК НАРИСУЮТ!!
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За середню, я так розумію, вони візьмуть значення за грудень 2019 року, коли цей показник, завдяки космічним виплатам міністерськім та наближеним, зробив скажений стрибок?
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Ну один місяць для показухи можливо і буде. А потім: надбавки, компенсації, допомога, конверти...
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Зарплата или оклад?
Плюс: переработки, командировочные, соцпомощь ...
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И все равно вопрос что будет тем кто себе нарисовал 100тыс премия остался не освященным! наверно я так понял ничего не будет..... значит можно рисовать еще! всеравно никого не наказывают почему бы и не рисовать! народ хавает народу нравятся министры со 100тыс премиями!!
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Ну, це понятно. А шо з вчителями? Бо тут в Куршавель гарящі путьовки є. Ну і на Ібіцу тоже. Пока карантін, можна змотацця. Можна в крєдіт під зеленські обіцянки. 9 місяців да по $4000 - це ж купа бабла. Ше і на шампанське з канхветами фатить.
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петросян, ти хоч сам чув ту розмову, де обговорювали ці 4000? Якщо ні, то навіщо брехати?
Йди, погризи жабу. Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1489
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Какая зарплата? Сами же рецепт решения всех проблем нашли.
Зарплата міністрів становитиме від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія - не більш ніж один оклад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3065
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Періодичність виплати премій некомпетентний прем'єр забув вказати. Тобто тепер до місячного окладу (3-5 середніх зарплат по Україні) буде також виплачуватися місячна премія (3-5 середніх зарплат по Україні). А може, "за особливі заслуги" або напр. "в зв'язку з днем юриста (зв'язківця, педагога, асенізатора і т. д. і т. п.) премія взагалі буде виплачуватися по декілька раз на місяць?
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" средняя зарплата украинцев в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен
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устарєвші свєдєнія - сєрєдня вже стопіццот - шоп нікаво нє абіжать
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РИ-ФИ-РЕН-ДУМ!

Требуем нимедленного рифирендума на тему "Какая зарплата должна быть у чиновника?"
Варианты ответа:
1. Прожиточный минимум.
2. Сами пусть доплачивают.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
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поддєржка прєЗє!дєнта і слуг нарота в наротє такова, шо нє трєбуйєт рєхвєрєндума *)
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отжешь мудило)
вам сказали привязываться к минимальным , а не средним ссуки)
взять мою зарплату например и кобелёва
средняя будет миллион?
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а як же ж ви бюджет дерибанити будете?? такі зарплати то була чудова можливість тягти з бюджету гроші ))))
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середня з.п від мінімальної відрізняється десь на 5-7 тисяч. По Дніпропетровській області середня 12400 гривень, а мінімальна десь 5 тисяч.. Молодці, пля.
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фб засипана новостю від імені бубочки...убогі від радості аж мліють...жаль що рахувать їх не вчили...
отже середня зарплата по державі десь 12500 множимо на 5 і 100% премії від окладу виходе 126 тисяч плюс надбавки за ін. мову відрядження тощо
і звитки стільки даунів береться....
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Ну то давай нехай і далі, як раніше, виплачують собі зарплати які їм заманеться (в 250 000 і більше), плюс 200 000 - 500 000 премії.
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середня зарплата - це як дишло. - куди повернеш, туди і вийшло...а от прожитковий мінімум - це не фейк...від нього не втечеш...прив"яжіть до нього і буде всім справедливо
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