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Все про:Минздрав (2161) Госпродпотребслужба (144) ботулизм (22) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (13)

 Минздрав предложил Минэкономики сотрудничать в борьбе с ботулизмом в Украине

Минздрав Украины направил письмо министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову с предложением совместного осуществления мероприятий, которые помогут снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе и ботулизмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Уменьшить количество случаев ботулизма можно только совместными усилиями Минздрава Украины, Минэкономики и Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В частности, Минздрав предлагает рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Признать приоритетными для государственного контроля Госпотребслужбы мощности, на которых осуществляется производство, переработка, хранение и оборот пищевых продуктов, употребление которых может стать причиной ботулизма.

А также поручить Госпотребслужбе организовать и совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма.

По состоянию на 2 января 2020 в Украине 92 сыворотки против ботулизма. Введение этой сыворотки предусмотрено, среди прочего, в курсе лечения при установлении возможного или подтвержденного диагноза ботулизм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще один случай смерти от ботулизма зафиксирован в Украине, - Центр общественного здоровья

Источник: https://censor.net.ua/n3173873
 
 
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согласен
из Милованова получился бы неплохой испытатель вакцин
тем боле в то время когда собаки в дифиците
... где то заплакал Андрюха Кобелёв)))
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Минэкономике нужно бороться с метеоризмом, ибо пропёрдывают украинскую экономику почем зря...
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А как нащет с Людьми посотрудничать , а то Вы и так между собой не розлей Вода.
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еще можно минсоцполитики объединить с сапожной мастерской...
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