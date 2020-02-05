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 Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Печерском суде продолжаются заседания по делам подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Яны Дугарь, которым прокуратура хочет продлить сроки действия меры пресечения. Еще одну подозреваемую по данному делу, хирурга Юлию Кузьменко, суд оставил под стражей до апреля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

13:52 Зузак вспоминает, каким именно самодельным взрывным устройством был убит Шеремет, о магнитах, которыми крепился к автомобилю, о том, что во время изготовления взрывного устройства могли быть использованы элементы мины МОН-50 - а Антоненко "скрыл" макет именно такой мины.

Далее Зузак рассказывает о том, что корпус мины был направлен на экспертизу, и по ее результатам установлено, что это выхолощенная мина, - в предоставленном на экспертизу виде она к взрывным устройствам не относится.

12 декабря 2019 года Антоненко просил брата жены забрать "зеленую штуку" из шкафа перед обыском, напоминает Зузак.

13:50 Прокурор Зузак говорит об обоснованности подозрения - по его словам, о причастности Антоненко свидетельствуют такие документы, как протокол допроса потерпевшей Притулы, протокол осмотра места событий (места убийства Шеремета), вывод эксперта о причинах смерти Шеремета и так далее.

13:46 Готовность взять Антоненко на поруки заявляется не в установленном судом порядке, а немного раньше, потому что депутатам нужно ехать на комитеты.

Также адвокаты просят присоединить к материалам дела характеризующие Антоненко материалы, документы о его военных наградах и так далее.

13:40 Еще одно ходатайство защиты - присоединить к материалам дела заявления ряда лиц про готовность взять Андрея Антоненко на поруки. Это, в частности, нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская, ветераны и волонтеры.

13:36 Адвокат считает целесообразным вызвать и допросить музыканта и друга Антоненко - Александра Положинского (присутствует в зале суда. - Ред.), который он может рассказать о том, откуда у подозреваемого взялся макет МОН. Защита отмечает, что Положинского уже допрашивали по этому поводу, и протокол допроса есть в материалах расследования - но прокурор всегда забывает упомянуть об озвученной свидетелем информации.

Рассказать об этом могут и другие свидетели, говорит адвокат.

Прокурор не против допроса свидетеля.

Ввиду этого прокурор отмечает, что свидетеля не должно было быть в зале, если планируется его допрос. Положинского просят выйти из зала суда.

13:34 Суд отказывает в удовлетворении данного ходатайства защиты - документы о росте человека на видео к делу присоединены не будут.

13:28 Адвокат просит истребовать и присоединить к материалам данные по росту человека на видео. По его словам, прокурор при желании максимум за час может добыть нужные документы. Эта информация озвучивалась и на брифинге, и позволит изучить вопрос обоснованности подозрения. Прокурор однако говорит что экспертиза роста самого Антоненко не проводилась, так что сравнивать вывод эксперта о росте человека на видео просто не с чем.

Кроме того, прокурор не понимает как суд может истребовать у следователя документы - нет соответствующего процессуального механизма. По его словам, суд изучает те документы, которые предоставляет следствие. Также прокурор отмечает что в материалах есть два вывода экспертов с разным ростом, потому что "во время ходьбы четко определить рост невозможно".

13:18 Адвокаты просят чтобы Антоненко разрешили сидеть рядом с ними. Судья дает добро.

13:10 Заседание по Антоненко началось.

Адвокаты не все получили копии ходатайства, как предусмотрено законом, и сейчас выясняют этот вопрос - хотя просить отложить заседание не планируют.

Однако в результате, не услышав ответа, адвокат все же просит объявить перерыв поскольку он не получил копию ходатайства. Судья отказывает ему в этом.

12:55 В зал суда под конвоем завели Андрея Антоненко.

12:10 Судья Писанец уходит в совещательную комнату.

12:02 Также посмотрели видео с анализом роста Яны Дугарь и женщин на видео.

11:42 В суде показывают видео с сапером, которому принадлежала учебная сумка с отвертками, кошками, веревкой, наждачкой и так далее. Адвокат напоминает, что вместе с этой принадлежащей соседу Яны сумкой при обыске был изъят сертификат сапера владельца сумки.

11:32 Корчинская отмечает что у нее на поруках 68 военных и ветеранов, 11 из них уже оправдал Верховный суд - и никто из этих людей не нарушил своих обязательств.

11:22 Адвокат указывает на упомянутый прокурором риск того, что находясь на свободе Дугарь может общаться с другими подозреваемыми, влиять на них - однако это устаревшая почти на 2 месяца информация. По его мнению, Яне Дугарь вообще не нужна мера пресечения - ей нужно сдать сессию и выехать со своей бригадой на фронт, где она очень нужна.

Сама Яна Дугарь напоминает, что все разговоры, все фото и другая информация, которую подает прокурор - за 2019 год.

Яну Дугарь традиционно хотят взять на поруки нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие.

11:10 Во время, когда, по версии следствия, за Шереметом и его автомобилем следила "разведчица", на месте не было ни Павла Шеремета, ни автомобиля - он как раз уехал, что подтверждается словами Притулы, продолжает адвокат.

Отмечает защитник и то, что, судя по всему, "разведчица" и "закладчица", которой считают Юлию Кузьменко - одного роста, около 165 см. Также на видео они (или она) идут по одному маршруту, одинаково обходя люк. В то же время, Кузьменко ниже этого роста, а Яна Дугарь - выше (175 см).

Следует напомнить, что сторона обвинения официально экспертизу роста "разведчицы" не проводила вовсе.

11:08 Адвокат говорит об экспертизе походки. Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают.

В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают".

"Это алогично, или просто абсурд. И это - единственное доказательство в деле", - продолжает адвокат Коломиец. Также его удивляет связь между анализом походки и проведенной по ней "психологической экспертизой".

"Разве мы можем по походке прокурора сказать, сангвиник он или холерик?" - спрашивает защитник.

11:05 В данный момент уже идет заседание по мере пресечения Яне Дугарь.

Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко 01

Напомним, 3 февраля Печерский суд рассматривал дело подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и оставил ее под арестом, а затем в срочном порядке назначили еще одно рассмотрение ее дела на нерабочее время. Однако, заседание в результате перенесли на 4 число. Также 3 февраля были в срочном порядке назначены на поздний вечер рассмотрения дел двух других фигурантов Яны Дугарь и Андрея Антоненко, однако их также в результате перенесли на 4 февраля.

4 февраля адвокаты Дугарь и Антоненко заявили отводы судье Виталию Писанцу. В обоих делах Печерский суд отвод не удовлетворил.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173872
 
 
 Топ комментарии
 
«Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают. В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают". Источник: https://censor.net.ua/n3173872
Совпадають так, як $4000 з реальною зарплатою вчителів.
А взагалі, «Какая разніца?»
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Breaking news: "Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії".
Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 5936
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когда хочется засудить невинных выполняя указ Зе-пидера, но дело не склеивается... Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 546
когда судьи и следователи понимают что рейтинг Зели падает и скоро они сами могут оказаться на скамье подсудимых за фальсификации...
У мусорни тяжелая ситуация..., да...
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«Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают. В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают". Источник: https://censor.net.ua/n3173872
Совпадають так, як $4000 з реальною зарплатою вчителів.
А взагалі, «Какая разніца?»
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Кроме каждоднемвных рассмотрения изменения мер пресечения вообще что то по делу происходит интересно?
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Всьо інтєрєсноє уже проізошло ранєє на Шоу Шустера.
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Константин З - ну это недоразумение Рябошапка... - который ручной прокурор...

Он же заявил недавно что доказательств больше нет - ФСЕ..
А направлять в Суд с теми что есть.., это заведомо насрать на голову Зе с его брифингом..
Патовая ситуация...
Надеются что рассосется как нибудь само...

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Breaking news: "Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії".
Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 5936
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Аваков, завдячуючи цим звинуваченням і арештам успішно пройшов випробувальний термін, що йому було призначено до грудня, шо не ясно?
він показав, що заарештує будь-кого, на кого вкаже Засцика
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тому завтра він буде не за ґратами сидіти, а презентувати країну у смартфоні
це перемога
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когда хочется засудить невинных выполняя указ Зе-******, но дело не склеивается... Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 546
когда судьи и следователи понимают что рейтинг Зели падает и скоро они сами могут оказаться на скамье подсудимых за фальсификации...
У мусорни тяжелая ситуация..., да...
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Все так, только зеля по дурости влез в эту провокацию . Теперь дело чести- выпустить невиновных. Особенно женщин жаль
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не по дурости.., а из желания запугать про-украинское общество..
По дурости он в презики пошел...
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Та не демонизируй ты этого маланского смехотунчика Он дурашка и представить не мог что его как царя надурит какой то банобак и кормящеяся с рук рябая ермолка
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Доказів прямих - нема. всякі там експертні висновки це лише "обгрунтування підозри". Але в купі з "визнанням провини", вони можуть проканати в суді, лише як доповнення до зізнання.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Виявляється, що задача слідства причинити людину у СІЗО і тупо чекати, поки вона сама придумає собі провину, та вкаже спільниками тих, кого начальству прокурора хочеться!
Я чомусь думав, що завдання слідства знайти докази, "а тут ось воно як, Петрович!"
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"... по походке... ? походка не та и адвокат этим аргументирует?
ЕСЛИ БЫ ТАК ТЩАТЕЛЬНО прокуратура разбиралась с каждыми бытовыми убийствами среди простых граждан, то по тюрьмам не зека сидели бы, а... а висели бы мешки с мицелиями шампиньёнов и виртухаи их бы брызгали водой, а кум постоянно торчал бы на базаре...
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Адвокат отрицает "доказательства" прокуратуры, основанные на сходстве походок .
Другиз доказательств там нет
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таки нет?
ЕСТЬ И ДРУГИЕ...
Самый веский аргумент - алиби. Алиби нет.
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вы не поверите - у большинства жителей Киева на ночь закладки бомбы нет алиби, они тупо спали..., найдутся среди них и те, кто совпадает по возрасту, походке и еще хрен знает по чем с теми, кто на видео и что? они виноваты? или нет?
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Ежели докторствовали в АТО то виноваты и ежели маланских кровей но прониклись идеями нацизма То виноваты однозначно Эт когда он гвоздиками торговал ему сказал продавец Гарик Сказал как отрубил Прошли годы а эта банабацкая мысль не выходит из головы полукровки
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Через четыре года после убийства Нет алиби ? Вы бредите Спросят тебя где ты был 5 марта 2016 г в 20 .18 Смело отвечай в театре оперы Причем в рашенской казани Телефонные незаконные записи менты могут засунуть туда куда они любят баловатся
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Это "дело" показывает что режим прогнил насквозь. "Правоохранители" не имеют никакого отношения к охране правопорядка; это просто ЧВК, нанятая режимом для дискредитации единственной силы в стране, которая обеспечивает её территориальную целостность: армии.
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Сам бубочка заявив, що слідство успішно завершено. Тепер підвіслючники стараються, щоб черговий раз не мокнути свого шефа пикою у лайно.... хоча він звідти ніколи і не вилазив.
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Эпиграмма
Он на арене поднял ор:
- Свинарчукам в тюрьму дорога!
Я - всем барыгам приговор!
И ... посадил Врача от Бога!

С собакой на базар беги -
Сажать он будет за долги!
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Кстати шо там со свинарчуками ? Шо с убийцами \Небесной сотни/ Шо наконец с ментами которые в Переяславе убили мальчика развлекаясь стрельбой по банкам ? Молчок Но из докторши и музыканта Джеймс Бонда с Джеймс бондихой делают и аргументы прикукушеных решал от прокуратуры Войдут в аналы истории Это ж надо додуматся МАЛАНЕЦ ПРОНИКСЯ ФАШИСТКИМИ ИДЕЯМИ
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