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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3618) Россия (74901) туризм (1157) безвизовый режим (1425) Евросоюз (12774) пассажиропоток (25)

 Поток пассажиров в ЕС растет, в Россию - снизился, - пограничники

Госпогранслужба сообщает о росте пассажиропотока из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные о пересечении границы украинцами за 2019 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Недавно Госпогранслужба сообщала о рекордном количестве граждан - более 102 млн, которые на протяжении 2019 года были подвергнуты паспортному контролю. …от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн наших соотечественников, которых как на выезд, так и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом", - сказано в сообщении.

Тенденция к росту пассажиропотока в Евросоюз наблюдалась еще до запуска безвизового режима, отметили пограничники. Так, в 2014 году границу с ЕС пересекли 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 - еще на два миллиона.

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"Отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз), Испанию (в 1,6 раз), Грецию (+ 46%) , Францию (+ 13%), Чехию (+ 38%). Также ГПСУ наблюдала увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга", - сообщает Госпогранслужба.

Сухопутную границу украинцы чаще всего пересекали в направлении Польши – 9,9 млн граждан. На втором месте по количеству путешествующих оказалась Россия – ее посетили 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше, чем в минувшем году.

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Пассажиропоток из Украины в Венгрию вырос на 5% - до 3,4 млн человек.

Также популярностью среди украинцев пользуются Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн) и Словакия (1 млн).

Что касается туристических стран, то по данным Госпогранслужбы в 2019 году на 37% вырос пассажиропоток в Катар, на 36% - в Египет, на 23% - в Грузию, на 21% - в Турцию, на 20% - в ОАЭ и на 15% - на Кипр.

Что касается авиапутешествий, то самолеты для путешествий в 2019 году использовали 15 млн украинцев, что на 3,5 млн больше, чем в 2018 году. Уточняется, что как на выезд, так и на въезд были оформлены по 7,5 млн граждан Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173870
 
   
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тому, шо кацапстан - помийка
це навіть найвідчайдушніші ватники бачать
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чому пишуть (в) росію, коли правильно - На - росію???
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Почти 4 млн. ездили за поребрик! Спрашивается в задачнике: какого х... там делать нормальному человеку?
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тому, шо кацапстан - помийка
це навіть найвідчайдушніші ватники бачать
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Португалию ( в 33 раза больше)
Мадейра рулет? Поток пассажиров в ЕС растет, в Россию - снизился, - пограничники - Цензор.НЕТ 3952
/горжусь украинскими туристами Поток пассажиров в ЕС растет, в Россию - снизился, - пограничники - Цензор.НЕТ 6740/
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Даешъ поток пассажиров из Китая в раисю?!!
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Для всех упоротых любителей роиси надо устроить автобусные туры в хотя бы в Чехию или Польшу. Если правильно организовать, обойдется по баксов 50-100 с рыла. Не так уж и много. Если свозить 10,000 то они потом они раскажут своим корешам ( таким же любителям роиси ) и думаю поток снизится еще на порядок.
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ну и нахер они в ЕС? там своих сирийцев хватает
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Так из автобуса выпускать не надо. Показать в окошко и назад
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Массово с дыры правдами и не правдами едут в цивилизованные страны , - и Массово получают Отказ , особенно в Польше , после проверки.
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Otkazy byvajet za narusenyje.Vot vizu odna jexala s podelanami voditelskimi pravami.Dumajet sto tut nerazberajetsia vasyx pravax gde original,a gde podelka?Drugoj vioz nelegalov iz migracijonnogo centra tadzikov toze ostonovili i vyslet obratno bez prava bolse tut vernutsia
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чому пишуть (в) росію, коли правильно - На - росію???
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Почти 4 млн. ездили за поребрик! Спрашивается в задачнике: какого х... там делать нормальному человеку?
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Читаєш принципіально тільки заголовки?
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