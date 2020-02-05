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 Зеленский, Гончарук и Аваков завтра презентуют мобильное приложение "Дія"

Презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" состоится в четверг, 6 февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"6 февраля состоится презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта". Первыми преимущества приложения смогут оценить 9,5 млн украинцев, которым станут доступны цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации на авто", — говорится в анонсе.

В мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, презентация приложения "Дія" должна была состояться 30 января, но ее перенесли на неделю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173868
 
   
 Топ комментарии
 
Не мое, подслушано ненароком. Но это сути не меняет:

"Ну что, уважаемые кроты, вы не против немножечко посчитать?
Мы же с вами, в отличие от зелёных дИпутатов от сохи, школы позаканчивали. И даже может ВУЗы.
Конечно, удивляет, что у такого мудрого нарида получились такие кривенькие депутаты, и хотелось бы им хоть какого-нибудь образования, но тут уж штош."Маємо, що маємо".
Сначала цифры.
Держказначейство нам пишет, что «залишків на Єдиному казначейському рахунку станом на 1.02.20 становить 12,07 млрд гривень, скоротившись ЗА МІСЯЦЬ на 5,5 млрд або на 31%»
Это В ТРИ РАЗА меньше, чем оставалось на 1.12.19.
Т.е когда бюджетом «барыжили» проклятые казнокрады и вот эти все олигархи, на ЕКС государства осенью остались рекордные суммы в почти 63 млд гривен.
Но хуже же не будет?
Зубожилий нарид зохавал полвареника, закинутся третью таблетки от/для головы и волеизъявился в урны.
По итогу пришли плодожёрки, склепали бюджет с бодуна по принципу «похер -пляшем!» и теперь минус треть бабла за месяц.

А теперь сама задачка.
Мы тратим 5, 5 млрд за месяц. Всего у нас на счету 12, 07 млрд. На сколько месяцев нам их хватит?
Кто голосовал за «уЗеленского» - возьмите калькулятор, это сложно для вас будет - в столбик если считать.
Посчитали?
Да. Денег нам хватит на 2 месяца и 6 дней.
А потом там останется примерно столько же, сколько не успел спиздить беглый Овощ.
Для тех, кто не в курсе, ЕКС - это счет, куда поступают налоги, сборы и прочие обязательные платежи госбюджета. Обнуление ЕКС означает дефолт.
Беглый Азиров исполнил песнь, что мол это всё не страшно, что ЕКС часто вальсирует у ноля и даже падает в минус, но потом опа - и снова пришли деньги.

Но в ситуации, когда политику Украины определяет Путин, а экономику - Беня, когда монобольшинство средним IQ не дотягивает до спаниеля, я бы скорее поставила на хромую лошадь, чем на новых экономических стратегов.
Даже на труп хромой лошади.
Ну в общем, денег нет, но вы держитесь, друзья ...."
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Цікаво, а ще у якійсь країні, Европи, США, от так на державному рівні піарять провайдерів стільникового звязку і продавців смартфонів ??
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После презентации государства в смартфоне:
Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 7489
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Не мое, подслушано ненароком. Но это сути не меняет:

"Ну что, уважаемые кроты, вы не против немножечко посчитать?
Мы же с вами, в отличие от зелёных дИпутатов от сохи, школы позаканчивали. И даже может ВУЗы.
Конечно, удивляет, что у такого мудрого нарида получились такие кривенькие депутаты, и хотелось бы им хоть какого-нибудь образования, но тут уж штош."Маємо, що маємо".
Сначала цифры.
Держказначейство нам пишет, что «залишків на Єдиному казначейському рахунку станом на 1.02.20 становить 12,07 млрд гривень, скоротившись ЗА МІСЯЦЬ на 5,5 млрд або на 31%»
Это В ТРИ РАЗА меньше, чем оставалось на 1.12.19.
Т.е когда бюджетом «барыжили» проклятые казнокрады и вот эти все олигархи, на ЕКС государства осенью остались рекордные суммы в почти 63 млд гривен.
Но хуже же не будет?
Зубожилий нарид зохавал полвареника, закинутся третью таблетки от/для головы и волеизъявился в урны.
По итогу пришли плодожёрки, склепали бюджет с бодуна по принципу «похер -пляшем!» и теперь минус треть бабла за месяц.

А теперь сама задачка.
Мы тратим 5, 5 млрд за месяц. Всего у нас на счету 12, 07 млрд. На сколько месяцев нам их хватит?
Кто голосовал за «уЗеленского» - возьмите калькулятор, это сложно для вас будет - в столбик если считать.
Посчитали?
Да. Денег нам хватит на 2 месяца и 6 дней.
А потом там останется примерно столько же, сколько не успел ******** беглый Овощ.
Для тех, кто не в курсе, ЕКС - это счет, куда поступают налоги, сборы и прочие обязательные платежи госбюджета. Обнуление ЕКС означает дефолт.
Беглый Азиров исполнил песнь, что мол это всё не страшно, что ЕКС часто вальсирует у ноля и даже падает в минус, но потом опа - и снова пришли деньги.

Но в ситуации, когда политику Украины определяет Путин, а экономику - Беня, когда монобольшинство средним IQ не дотягивает до спаниеля, я бы скорее поставила на хромую лошадь, чем на новых экономических стратегов.
Даже на труп хромой лошади.
Ну в общем, денег нет, но вы держитесь, друзья ...."
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Ну, шо ж так мрачьно? Бєс позітіву?
А вторую новость, слабо?
«Зато без Порошенка !!!!!!!!!!»
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Офигеть ты экономист и математик ! А тебе известно что это остаток после всех выплат , а не все деньги ? В течении месяца прийдут разные налоги , это так же как ты потратишь свои деньги на оплату коммуналки и разные расходы , а в начале месяца получаешь зарплату . В школу лучше пойди чем здесь сутками околачиваться !
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Я розумію, що "нинарокам патслушать" та видать за істину - це в ваших правилах. Але ж навіщо далеко ходити. Ось офіційний сайт.
А ось тут не дадуть таким, як ти брехати:
на 1,03,2019 "мальдівський" залишив 8 млрд 196 млн грн
на 1.09.2019 "оманський " зібрав 61 млрд 829 млн грн
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Не подскажешь дату второго тура выборов и инаугурации бубочки?
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То есть если у человека нету авто, то это приложение нахер никому не нада? я правильно понял? Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують "державу в смартфоні" - Цензор.НЕТ 2368
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У меня такое подлое чуство, что даже тем, у кого есть авто, эта апликуха не сильно нужна. Или вы хотите где нибудь на трассе между Новодрыщми и Закукуевом доказывать местному пилиционеру, что вот эта сранька в телефоне и есть ваши права и техпаспорт?
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Навіть якщо є авто, але документи на нього старого зразка, як і водійськи права, то теж нах не тре Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують мобільний додаток "Дія" - Цензор.НЕТ 2534
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Ты будеш смеяться,но и владельцам авто,оно тоже и нахрен не надо!!!Ведь в каждой машине автокопов стоит комп с приложением...по которому они всегда могут проверить: "....на кого машина зарегистрирована и имеет ли задержанный водитель права..."!!!!
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Насчет ожидаемых решений. Об этом они не расскажут.

Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.

Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
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один по стране здания презентовал , другой софт для мобил ... шо нам так "везёт" с высшим руководством
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Ойвсьо!!!

Особенно носорог Аваков, живущий в реальном таком реале с крышеванием наркоты, игорного бизнеса и борделей.
Вы живите в смартфоне, а ЗЕленые вас будут стричь в реале.
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ці додатки потрібні спецслужбам щоб шпигувати за громадянами скачати з смартфона.
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Зеленский, Гончарук и Аваков завтра презентуют "государство в смартфоне"

В базовую версию включены опции "Колбаса в смартфоне" и "Масло в смартфоне".
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https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=GDYSAKBx_q4

Контрактники не люди. Слуга Народу Третьякова. Зе команда. - а с этой тварью крашеной что делать и когда будем?
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Ничё не делать. Можете начинать прямо сейчас
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Уверенно шагает Украина в цифровой век.
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Цікаво,пенсіонером будуть надавати цифрового елітного собаку?
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Пенсія 2000 грн., абонплата - 125 грн! і ви щось патякаєте про державу в смартфоні???
Крім того Київстар придумали такі тарифні плани, що якщо не вистачає хоч однієї гривні до зняття абонплати, то знімають плату 10 грн./день і вимкнути це не можливо!
Парять 4G, aнасправді півУкраїни крутиться на2G!!!
Оце в Зелебенських і вся держава в смартфоні!!!
Київстар падлюки!!!
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Короче, большая ошибка была выбирать Зеленского. Выберешь дурака - наберет команду идиотов. Гнать этого идиота пинками под зад, желательно на зону, куда-нибудь под Мариуполь. Чтоб отрабатывало тем, чем оно думает - жопой.
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т.е. мухи летят на говно? Сравнение ошибочное.
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Почему же? Очень точное сравнение. Миллионы малоросов слетелись и выбрали говно
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А не прийдеться пенсіонерам собак на смартфон обмінювати?
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Ну все наконец то не перерезание ленточек, целое приложение преЗедент презентует. ))
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они уже "презентовали" раскрытие "преступления века"...
только из-за одной той "презентации" зе-ишак-презик должен быть убран с должности президента, не говоря уже о факте общего обсира с преступной попыткой фальсификации...
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Это как в Омане ,бесплатно отдыхать?
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БІЛЬШ НЕМА ДОСЯГНЕНЬ ТАК НА ЦЬОМУ ПРОПІАРИТИСЯ

ПЕЧАЛКА
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та вы шо...и скока это новых рабочих мест?
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Справу "Шеремета" вже презентували. Може б презЕденту зайнятися своєю роботою, а не участю в шоу? Як там зовнішня політика і армія? Чи "нахрін нада"
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Краткое описание действий зеленых:Наркоман-надо позвонить Маме и сказать где я."Ало,Мама--ГДЕ Я?"
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Тебя остановили и типо постановления без доказательств, а мои документы-тебе из приложения взяли (как же закон о личных данных)
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Клоун, профан и чёрт что то там презентуют... Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують мобільний додаток "Дія" - Цензор.НЕТ 5995
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Ну презентуют и презентуют....только причём тут Зе?!Ведь он занимается армией,внешней политикой и назначает своих областных "чертей" руководителей!!!!
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Опять привезут осла скомороха перерезать ленточку
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Откаты в офшоры перевели, это понятно. Но должно же быть и практическое значение всего спектакля. Вот дороги поремонтировали на миллион, 2 миллиона списали в офшоры - но дороги же починили, а здесь что? Деньги украли - и вот вам бесполезная программа в телефоне, в которой нет вообще никакого смысла.
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