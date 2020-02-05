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 Политика Украины, Происшествия
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 Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора

Нардеп София Федына вызвана в Государственной бюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана Народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федына София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористам "ДНР" сообщили о подозрении за "парад пленных" в оккупированном Донецке в 2014, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3173867
 
   
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Вот заметил... а ведь зелёная плесень явно предпочитает воевать с женщинами... "Совпадение? Не думаю!" (с) Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7983
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Соблюдение УПК зелёной бандой настолько редкое явление, что об этом пишут в новостях! Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 986
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Зедина просто виконувала свій Конституційний обовьязок громадянина. Бодай словами захищала СУВЕРЕНІТЕТ ТА ДЕРЖАВНУ ЦІЛІСНІСТЬ України
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Теперь Федына выполнит еще один обовьязок громадянина - предстанет перед судом! Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8187
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неприкосновенность с депутатов сняли уже?
жду публичное заявление главы фракции о политическом преследовании её членов
ирка геращенко не зачет если шо
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Вот заметил... а ведь зелёная плесень явно предпочитает воевать с женщинами... "Совпадение? Не думаю!" (с) Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7983
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А ведь Федына легко может убить карлика -если в рукопашную! А это уже криминал.. Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5306
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й не кажіть, куме! борці за права тварин зовсім з глузду з'їхали!
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у клована дуже тяжке нервове захворювання - кокаіноістерикус на латині Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1249
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Ещё бы! Девятый месяц подряд сдавать анализы, так любая баночка переполнится...
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Придется ждать когда Петя опять на трон сядет, то есть никогда
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Но его гамно до сих пор у тебя из штанов вываливается.
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Петька за такие слова в его сторону давно бы уже посадил....
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Simon Bolivar f2151b2b Петька за такие слова ничего не делал сколько грязи на него лилось и от своих же избирателей тогда не было порохоботов и зебилов,что зелёный карлик бы посывив бы уже если на него так,минус пороха что не пересадил Мертвечука и ко,но теперь власть ваша с новым прокурором,так в чем дело? Зачем повторяете Петю и сабботируете не садите врагов Украины? Или Петя не дает и сейчас ?
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зваж, що Simon Bolivar f2151b2b вчергове підтвердив, що головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня
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"Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении..."
У вас, что нет бензина в автозаке что бы вручить ей подозрение в КПЗ ? или вы хотите, что бы оно бегало по улицам с нанятыми протестовальниками и вопило как не дорезанная свинья?
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Срочно завыть, Парахнявые!
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Воют дрысливые зеленки. Готовы со страху всех вокруг пересажать.
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Героизм каждого порохобота заканчивается там, где начинается первая буква в уголовном деле.
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Увы, но мозги зебила не заканчиваются нигде, поскольку они нигде не начинаются. Не может заканчиваться то, чего не существует.
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Беда прошлого века - красная и коричневая чума(коммунизм и фашизм). Беда 21 века - зеленая чума, которая являет собой симбиоз коммунизма и фашизма. Вдобавок ко всему она еще насквозь коррумпирована. Зебилы решили бороться с коррупцией с помощью еще бОльшей коррупции. Вдобавок к этому они еще выразили желание остаться бомжами, продав собственную землю и пожить немного впроголодь, как жили их деды. Им скучно, и они решили развлечься, при этом не понимая, что за развлечения надо платить. И дорого.
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Боже, які ж вони бідні розумом! Створюють з бубочки ікону доброго царя, який навіть до туалету ходить "по-божествєнному"! І вказувати на його помилки і можливі наслідки цих помилок - злочин! А бубочка "бєзгрєшєн" та завжди правий. Решта - бидломаса, як казав батько цього "сватого"
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Там еще Поярков на подходе, хорошо если только отделается крупным штрафом и закрытием "прямого"! Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7133
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поярков їм вилізе таким боком...і ржачем...що жодний рейтинг того не вартуватиме Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5749
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КРЕТИНЫ
Посмотрите на дело надьки дуры......
Вам делать больше нех-й?
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А когда трусливого дезертира наркошу клоуна на допрос поведут ?
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...поставлена задача- запугать патриотов и загнать их под плинтус от страха, и с баб начать желательно..что и делается.... ...один Белый Вождь и останется на ручном управлении.... Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1792
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вызывают повесткой, чтобы вручить повестку.
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Все это цирк на дроти,все эти пидозры.Пояркова уже уведомили.Ну и что?Ему,как с гуся вода.А Федына по сравнению с Поярковым,ангел.
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Кстати вспомнил, а что там с анализами ЗЕ перед походом на стадион.
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Зелені блазні! ДБР було створено як незалежну інституцію для боротьби з порушеннями законів серед урядовців вищих ешелонів влади. А зелена пліснява зробила з ДБР кишенькову шавку для боротьби з опонентами, жінками, АТОшниками та волонтерами.
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Гнида Потнов погрожував навіть прокурорам ПУ і нічого!...
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Когда нардеп Куприй в гостях у Романа Скрыпина публично заявлял, что «готов выстрелить в Порошенко», то почему-то никто так и не слышал о расследовании по этому поводу. Никто не услышал, потому что его не было.

Когда Дубинский мечтал «пустить газ» на собрании, где выдвигали Порошенко в президенты или, когда Зеленский, играя своего героя Голобородько, на всех каналах рекламировал расстрел депутатов, то никакого дела никто не открыл.
Хотя, можно себе только представить, какой бы шум поднялся в случае вручения подозрений по этим фактам? Порошенко сразу бы назвали диктатором.

Снятие неприкосновенности - это подарок для «слуг народа», теперь сажать можно всех.
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