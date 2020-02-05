 Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана Народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федына София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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