 Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана Народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении.
"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федына София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
жду публичное заявление главы фракции о политическом преследовании её членов
ирка геращенко не зачет если шо
У вас, что нет бензина в автозаке что бы вручить ей подозрение в КПЗ ? или вы хотите, что бы оно бегало по улицам с нанятыми протестовальниками и вопило как не дорезанная свинья?
Посмотрите на дело надьки дуры......
Вам делать больше нех-й?
Когда Дубинский мечтал «пустить газ» на собрании, где выдвигали Порошенко в президенты или, когда Зеленский, играя своего героя Голобородько, на всех каналах рекламировал расстрел депутатов, то никакого дела никто не открыл.
Хотя, можно себе только представить, какой бы шум поднялся в случае вручения подозрений по этим фактам? Порошенко сразу бы назвали диктатором.
Снятие неприкосновенности - это подарок для «слуг народа», теперь сажать можно всех.