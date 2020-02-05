 США вооружили субмарины ядерными боеголовками, чтобы усилить сдерживание РФ, - Пентагон

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, такие как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.
Возможности нового оружия позволят усилить сдерживающий фактор и предоставят США быстрое, гарантированное стратегическое средство малой мощности, а также продемонстрируют потенциальным противникам, что ограниченное применение ядерного оружия не даст им никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно ответить на любую угрозу, добавил Руд.
Так выглядела обстановка в 1945 году. Сегодняшнее положение дел она не напоминает ни в малейшей степени. Путинскую Россию нельзя сравнивать со сталинской. Сегодня это страна, руководство которой упорно старается убедить собственные элиты и народ, что она остается сверхдержавой, хотя в реальности она стала державой региональный (причем регион этот включает в себя максимум постсоветские республики без стран Балтии). Она также не выступает источником популярной идеологии, способной заморочить голову множеству людей по всему миру. У путинского режима, в отличие от сталинского, возникают сложности даже с полным контролем над собственным населением.
В экономическом плане современная Россия гораздо слабее той страны, которая заключала Ялтинское соглашение. Российское руководство с маниакальным упорством развертывает (или только говорит, что развертывает) наступательные вооружения, которые, с одной стороны, способны уничтожить всю жизнь на Земле, но с другой - имеют ограниченную применимость в условиях современной военной конфронтации. Российская «мощь» годиться сегодня только для того, чтобы совершить на пике последней войны человечества «расширенное самоубийство». Этим российские возможности (которые, впрочем, некоторых впечатляют) ограничиваются, о чем знает и российское руководство, и лидеры других стран.
Замените ядерные боеголовки на панфурики с боярышником...
Там сознание на уровне смертника.
Сдается мне, все намного проще... Производство оружейного плутония в США было прекращено в 1988г, в России --- в 2010 г... с момента создания боеголовки, начинает происходить ее деградация, т.е. самораспад, и с первоначальной мощности, скажем в 500 килотонн -- выходит только 5 кт... в итоге боеголовка превращается в кусок бесполезного металла... поэтому гарайтийный срок советских боеголовок -- 10 лет, по истечению которого, боеголовка заменялась на новую... думаю, и в США -- так же.. но если нет "свежего" плутония -- нет и боеголовки...
Поскольку испытания ядерных устройств прекращены, кремлевский мерзавчик переслал пару боеголовок северокорейскому Плохишу, который и взорвал их... взрывы получились очень неубедительными, что и подтвердило теорию о деградации...
Но! надо же сохранять хорошую мину, при плохой игре, отсюда и "огромные достижения" в области малых дубинок... что с одной, так и с другой стороны...
А для нас... Висящий над Украиной ядерный меч сколеновстана -- превращается в блеф....