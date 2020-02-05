 "К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению", - прокомментировала Новосад обнаруженный в учебнике по Всемирной истории за 11 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации..
По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, "бился не один министр": "Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию - преодолели. Качество - не появилось".
"Мы пошли наиболее кардинальным путем - жесткая реорганизация Института модернизации содержания образования, который сегодня проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.
"Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ. Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - сообщила министр.
"Медленно ли это? Да. Есть ли другой путь - нет, если мы хотим реальные изменения, а не реформы для "галочки"", - добавила Новосад.
Напомним, ранее автор обсуждаемого учебника Игорь Щупак заявляет, что фотоколлаж был вставлен в учебник преднамеренно.
Міністр у чому неправа? Ляпи потрібно виправляти. А за решту - не слідкую за її роботою, бо знаю шо то як медицина - візьми хоч Мать Тверезу туди - все одно заллють по вуха г..вном.
Особливо, коли у нас в державі є купа справжніх (не куплених) професорів і в медицині, і в освіті, які отримують значно менше міністрів і за зарплату міністрів пахаи б як папа Карло!
зебилы опять хотят историю переписать ?
Я не боюсь министра образования. Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Антиколорадос классно обстебал ее в статье.
мдаааа, это ужас - шо безграмотный Гончарук, шо остальные товарищи..... Эй, инвестор, даавай денги, денги даавай...
Подумаешь...
Кто чего другого ожидал от шайки кловунов?
Зебилы наверное. Галасаватели за ЗЕ команду....
Так уж важно ли Киану Ривз там бутерброд внутрь себя употребляет или кто ещё?
От зачєм там ті діфіси???
Абсолютно те ж саме можна сказати про весь склад Кабміну після відставки О. Бабак.