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Все про:учебники (197) экспертиза (250) Минобразования (1178) Новосад (74)

 "К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад

Глава Минобразования Анна Новосад заявляет о низком качестве школьных учебников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению", - прокомментировала Новосад обнаруженный в учебнике по Всемирной истории за 11 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации..

По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, "бился не один министр": "Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию - преодолели. Качество - не появилось".

"Мы пошли наиболее кардинальным путем - жесткая реорганизация Института модернизации содержания образования, который сегодня проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно. Это поучительная история для нас, - Новосад

"Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ. Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - сообщила министр.

"Медленно ли это? Да. Есть ли другой путь - нет, если мы хотим реальные изменения, а не реформы для "галочки"", - добавила Новосад.

Напомним, ранее автор обсуждаемого учебника Игорь Щупак заявляет, что фотоколлаж был вставлен в учебник преднамеренно.

К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, - министр образования Новосад 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173864
 
 
 Топ комментарии
 
Ляп на фото - то таке, головне - зміст книги... Набагато більше хвилює те, що ця пані міністр в трьох абзацах тексту з десяток помилок робить!
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра образования. Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Не надо говорить о качестве учебников, всех интересует на сто ты тратишь зарплату которо тебе не хватает и почему до сих пор сидиш в кресле занимая чужое место!!
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то ти ще руських учебніків у Німеччині не бачив.
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то ти ще руських учебніків у Німеччині не бачив(суржик)./Иван Петрович Сидоров от этого не страдает.
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я стібуся, якщо ти не догнав. ото такої вони якості, що навіть вчилки, що по ним викладають, тупіють на очах.
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АГА .помнится министр Табачник . ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ ПО ПРИКАЗУ ****. решил все учебники издавать своей фирмой
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так фірма їх лише друкує, а не складає тексти і не розробляє завдання. не фірма ж фотку уліпила у цей.
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Не надо говорить о качестве учебников, всех интересует на сто ты тратишь зарплату которо тебе не хватает и почему до сих пор сидиш в кресле занимая чужое место!!
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Ляп на фото - то таке, головне - зміст книги... Набагато більше хвилює те, що ця пані міністр в трьох абзацах тексту з десяток помилок робить!
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за "ляп", норм адвокат розвалює всю док. базу.
Міністр у чому неправа? Ляпи потрібно виправляти. А за решту - не слідкую за її роботою, бо знаю шо то як медицина - візьми хоч Мать Тверезу туди - все одно заллють по вуха г..вном.
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Ну це не привід брати міністром охорони здоров'я пані без медичної освіти, а міністром освіти - пані, яка пише з купою помилок!

Особливо, коли у нас в державі є купа справжніх (не куплених) професорів і в медицині, і в освіті, які отримують значно менше міністрів і за зарплату міністрів пахаи б як папа Карло!
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ТО им ВЯТРОВИЧ МЕШАЛ .теперь учебники истории
зебилы опять хотят историю переписать ?
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В нормальных странах детей учат истории на документальных фактах! А комиксы покупай отдельно, можешь даже приклеить там свое фото - никто возражать не будет! Только, когда будешь идти в сортир, не забудь это фото отклеить!
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Ага, при нём детей на комиксах учили в школе...
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра образования. Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Ахахахах, там Киану Ривз сидит, главное свмосад увидела, а я фиг бы заметил, если б не знал. Видно, что єта овца кроме мемчиков ничего больше не знает "К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 3102
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Надо перевести школы на четырех классное образование и никаких книг. Кому хочется, на самообразование. Да бы дурь министров образования не была видна.
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Може видавцям підручників зарплату зробити як міністрам і ляпів поменшає?
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Издатели ни причем, перед изданием книгу проверят десятки комиссий, а утверждает министр и министерство!
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Гнездо птенцов Коломойского: широко открытые большие рты и маленькие головы. /На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад
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А, то эта шо жаловалась на з.п.?
Антиколорадос классно обстебал ее в статье.
мдаааа, это ужас - шо безграмотный Гончарук, шо остальные товарищи..... Эй, инвестор, даавай денги, денги даавай...
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та картінка - цвєточкі! В шкільних підручниках ще живуть концепції та школи, які давно вже в науці відкинуті як помилкові та лженаучні. Для прикладу, в біології за останні десятиріччя відбулися кардинальні наукові прориви, а в шкільних підручниках досі дітям подають систематику сторічної давності. Це якби на уроках фізики вивчали концепцію ефіру чи вічного двигуна.
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Ой, да ладно...
Подумаешь...
Кто чего другого ожидал от шайки кловунов?
Зебилы наверное. Галасаватели за ЗЕ команду....
Так уж важно ли Киану Ривз там бутерброд внутрь себя употребляет или кто ещё?
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Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з'явилась.
От зачєм там ті діфіси???
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Це я кинул взгляд на орігінальний текст новосадки - а там торчать ашипкі
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Ты конечно видела учебники, Секс в картинках, например, но не более.
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этот неловкий момент, когда министр образования делает 10 ошибок в одном предложении и при этом обращет внимание на чужие ляпы. такой маразм возможен только в стране где любовниц и шлюх назначают на министерские должности.
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"К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад.
Абсолютно те ж саме можна сказати про весь склад Кабміну після відставки О. Бабак.
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А это "министр", вообще, учебник в руках держала?
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