 "К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению", - прокомментировала Новосад обнаруженный в учебнике по Всемирной истории за 11 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации..

По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, "бился не один министр": "Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию - преодолели. Качество - не появилось".

"Мы пошли наиболее кардинальным путем - жесткая реорганизация Института модернизации содержания образования, который сегодня проводит последние экспертизы учебников, и создание Украинского института развития образования, который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно. Это поучительная история для нас, - Новосад

"Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ. Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - сообщила министр.

"Медленно ли это? Да. Есть ли другой путь - нет, если мы хотим реальные изменения, а не реформы для "галочки"", - добавила Новосад.

Напомним, ранее автор обсуждаемого учебника Игорь Щупак заявляет, что фотоколлаж был вставлен в учебник преднамеренно.