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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укрзализныця (1807) Омелян (666) Кравцов Евгений (116)

 Омелян об "Укрзализныце": "Назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым"

Экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов и назначенный на его место и.о. Желько Марчек - люди из одной команды.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, важную роль в отставке Кравцова сыграл премьер-министр Алексей Гончарук.

"Отставка состоялась, Набсовет принял это решение. Но, к сожалению, назначение нынешнего и.о. Желько Марчека - в корне неправильно. За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым. Поэтому четкий сигнал от нынешнего Набсовета и Кабмина - ничего не меняется", - отметил Омелян.

Экс-министр рассказал, что на "Укрзализныце" есть несколько групп влияния, которые, благодаря контролю руководства и всяческим схемам, вымывают за год из компании порядка 15 млрд и больше нелегальных денег.

"И как раз Кравцов и новый и.о. - люди из одной команды. Это известный факт. Поэтому я все-таки надеюсь, что Набсовет пересмотрит свое решение, и даже временные люди будут назначаться не по чьему-то совету, но исключительно исходя из критериев профессионализма и прозрачности принятия решений. Все-таки эта компания очень важна для Украины, она генерирует порядка 5% ВВП. Это компания, которая легко может быть №1 в Украине не только по количеству сотрудников, но и по доходу. Больше, чем "Нафтогаз". Потенциал у нее огромный", - подчеркнул Омелян.

"Тут все зависит от менеджмента. Если будет поставлен менеджмент, настроенный на реформы и качественные изменения, то в течение полугода можно стабилизировать ситуацию. А в течение двух лет - создать лучшую в Центральной и Восточной Европе компанию", - добавил он.

Напомним, ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Полный текст интервью с Владимиром Омеляном читайте здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173862
 
 
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о, отец краинского гыперлупа открыл уста сахарные
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А кто назначал самого Кравцова на разнообразные должности, позволь узнать?
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Когда же угомониться этот гиперлуп?Не успокоиться все ни как.Так и хочется ему команды и порады раздавать.Правда забыл очкарик,что должности уже нет.
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