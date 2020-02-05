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 ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы

Православная церковь Украины создала Синодальную календарную комиссию для оценки целесообразности перехода на григорианский календарь.

Соответствующее решение было принято во вторник, 4 февраля, на заседании Священного Синода ПЦУ, сообщается на официальном сайте Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Была поддержана необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в поместной церкви календарной реформы, с учетом мнения общества, среди которого сейчас есть примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов", — говорится в заявлении.

Синодальную календарную комиссию возглавил ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк. Ему поручили к следующему заседанию Синода подать предложения относительно персонального состава комиссии.

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Также на заседании синода осудили решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила "о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка". На Волыни рождественскую литургию служили дважды - 25 декабря и 7 января. В то же время синод разрешил, в случае пастырской необходимости, с благословения правящего архиерея 25 декабря совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнять колядки.

Напомним: в Украине Рождество православные и греко-католики традиционно отмечают по юлианскому календарю — 7 января. Римско-католическая церковь и часть православных церквей отмечают Рождество по григорианскому или новоюлианскому календарю — 25 декабря. Последний совпадает с григорианским до 2800 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3173857
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора , Рождество после Нового года - нонсенс .
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по-разному. некоторые по юлианскому, некоторые - по григорианскому.
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нам нужно перетащить из РПЦ всю не гниль. а её там пока много. ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы - Цензор.НЕТ 9836
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Давно пора , Рождество после Нового года - нонсенс .
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ну сначала Христа обрезали а потом он родился. Все как в расеюшке через ж....у. Дедушка ленин светский календарь перевел, а церковь просто уничтожил, посему и календарь не переводили. Но нам же нужно чтить заветы иллича ибо неканонично, не по рпцшному.
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нам нужно перетащить из РПЦ всю не гниль. а её там пока много.
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про "христа" ровно 0 упоминаний в норм. источниках, а не в писанине для стада.
был ли оН?.....

соглашусь, шо мог быть такой, но простой шарлатан, ибо после пары "чудес", парня бы схватили 3 легиона и деликатно доставили в Рим.
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Або Новий рік 14 січня. Одне з двох, а не такий гібрид.
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Не спешите. Вначале нужно выгнать мацковских попов с... стерильной метлой! ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы - Цензор.НЕТ 3284
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С кацапами нужно проститься территориально и по времени.
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Собаке хвост рубают сразу, а не по частям (с)
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особисто я - за реформу, хоч і не є дуже релігійним
цікаво, а як обстоять справи з календарем у інших православних конфесіях
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по-разному. некоторые по юлианскому, некоторые - по григорианскому.
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Вдуматься только! Илон Маск ракетами пробивает "небесную твердь", а эти .... комиссии по календарям создают!!!111 А анафему на еретика наложить - слабо? Тем более что джипы - изобретение сотоны, айфоны, интернет и прочее тоже - можно ведь сжечь это и опять чтобы все бегали с копьями и пасли овец. "там так написано" - не пожелай раба ближнего своего и прочие кошерные вещи.

И гос-во(мы) ЭТИМ еще и льготы дает, перечисляет бабло и прочее??
Да миллион попов вместе не сдвинут с места мантрами даже спичечный коробок, а вопят о "вере". Называется: хочешь быть лохом - будь им.
Но это же шик - а наш поп купил норм джип.
А второе стадо: а зато у нашего хата на три этажа, а у вашего на два.
А третье: а у нашего есть 5 ребер св. Варвана Перстителя и череп св. Первозвана Праволюбного, ля-ля-ля.
(первые два стада плачут от зависти))
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Как то в мире не принято с начала отмечать новый год а потом рождество. Надо определится или рождество 25го или новый год 14го
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... ДА, ДА , ДА ....
сделайте нам 32 декабря и 1/4 , 1/3 , 1/2 , января перед 1 января...
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Этот вопрос следует рассматривать в русле - как он повлияет на переход верующих из масковской в украинскую церковь!
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