 ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы

Соответствующее решение было принято во вторник, 4 февраля, на заседании Священного Синода ПЦУ, сообщается на официальном сайте Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Была поддержана необходимость взвешенного, конструктивного обсуждения в поместной церкви календарной реформы, с учетом мнения общества, среди которого сейчас есть примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов", — говорится в заявлении.
Синодальную календарную комиссию возглавил ректор Киевской православной богословской академии протоиерей Александр Трофимлюк. Ему поручили к следующему заседанию Синода подать предложения относительно персонального состава комиссии.
Также на заседании синода осудили решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила "о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка". На Волыни рождественскую литургию служили дважды - 25 декабря и 7 января. В то же время синод разрешил, в случае пастырской необходимости, с благословения правящего архиерея 25 декабря совершать молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнять колядки.
Напомним: в Украине Рождество православные и греко-католики традиционно отмечают по юлианскому календарю — 7 января. Римско-католическая церковь и часть православных церквей отмечают Рождество по григорианскому или новоюлианскому календарю — 25 декабря. Последний совпадает с григорианским до 2800 года.
был ли оН?.....
соглашусь, шо мог быть такой, но простой шарлатан, ибо после пары "чудес", парня бы схватили 3 легиона и деликатно доставили в Рим.
цікаво, а як обстоять справи з календарем у інших православних конфесіях
И гос-во(мы) ЭТИМ еще и льготы дает, перечисляет бабло и прочее??
Да миллион попов вместе не сдвинут с места мантрами даже спичечный коробок, а вопят о "вере". Называется: хочешь быть лохом - будь им.
Но это же шик - а наш поп купил норм джип.
А второе стадо: а зато у нашего хата на три этажа, а у вашего на два.
А третье: а у нашего есть 5 ребер св. Варвана Перстителя и череп св. Первозвана Праволюбного, ля-ля-ля.
(первые два стада плачут от зависти))
сделайте нам 32 декабря и 1/4 , 1/3 , 1/2 , января перед 1 января...