 13-летняя девочка на Сумщине нанесла ножевые ранения матери из-за запрета пойти погулять, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным полиции, происшествие произошло 4 февраля в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок нанес ножом телесные повреждения своей матери. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий доставили в больницу.

"Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвал запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает".

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".