 13-летняя девочка на Сумщине нанесла ножевые ранения матери из-за запрета пойти погулять, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
По данным полиции, происшествие произошло 4 февраля в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок нанес ножом телесные повреждения своей матери. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий доставили в больницу.
"Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвал запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает".
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Даже в такой новости, бывало и не такое.
Посмотрю что напишешь когда в будущем твой ребенок от тебя последний айфон потребует, ты скажешь нету денег и он тебя пырнет за это
Всё идет из семьи
Девочка жила в насилии. Поэтому с мамой надо в первую очередь воспитательную работу проводить
Был бы у мамашки пистолетик - не боло бы дырочки от ножичка....
І до гадалки не ходи, мамашка дочурку вилупила в 15- ть років!
Пи...дить треба було доцю тобі, як лежала впоперек кроваті, а тепер щож, дочурка пи...дить маманьку!