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 13-летняя девочка на Сумщине нанесла ножевые ранения матери из-за запрета пойти погулять, - полиция

На Сумщине 13-летняя девочка ударила ножом мать. По ее словам, она очень обиделась на маму, которая запретила ей пойти с друзьями на прогулку. Сейчас с ребенком работают психологи. Полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным полиции, происшествие произошло 4 февраля в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок нанес ножом телесные повреждения своей матери. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий доставили в больницу.

"Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвал запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи, - комментирует событие Андрей Малюшин, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает".

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Источник: https://censor.net.ua/n3173855
 
 
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Спорим щас срачи будут кто была(или есть) мать - "зебилка", аль "порохоботка"?
Даже в такой новости, бывало и не такое.
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Не, ну всегда под новостью даже такой, что там и близко политики нету, кто-нибудь да высрет: "это зебил был", а ему в ответ - "Нет, Вы", а тот - "Нет, Вы" - и начинается, все срутся и спорят.
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не было такого. В подобных случаях сразу говорят "зебилка" - тут же одно порохоботье тусит.
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а купили бы ей смартфон, все сложилось бы иначе.
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не ну вот за чем это здесь? видно с новостями совсем плохо ))
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Что посеешь, то и пожнешь. Это я про мать
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А что не так? Малолетние дети после 10 вечера не должны находится на улице. Дети себя сильно взрослыми возобнили. Пусть тогда от мамы съезжает, идет на работу, снимает квартиру и сама себя кормит, вот тогда она взрослая и может гулять когда захочет, а пока родители её обеспечивает она не имеет даже права заикаться.
Посмотрю что напишешь когда в будущем твой ребенок от тебя последний айфон потребует, ты скажешь нету денег и он тебя пырнет за это
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Насилие порождает насилие. Теперь дочурка выросла и дала сдачи.
Всё идет из семьи
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Сейчас с ребенком работают психологи. ПРОСТО УМИЛЯЕТ эту тварь 13 летнюю на дыбу или на кол.. закидали бьы в любой стране особенно мусульманской камнями а тут с ребеночком утюю тю тьфу ты "дитятко" же схватила нож значит "дитятко" ПОНИМАЛА ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НОЖ ей покушение по УК Украины на убийство светит а с ней психологи утю-тю.. будущий лохократ -зелебобиков.. там полно таких тог насилие но педофилия то просто полный зашквар в мосхе...усохшем...Источник: https://censor.net.ua/n3173855
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Потому что любой педагог или психолог скажет вам то, что я выше написала.
Девочка жила в насилии. Поэтому с мамой надо в первую очередь воспитательную работу проводить
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Ну от ей богу! Когда уже примете закон об оружии гражданам!?
Был бы у мамашки пистолетик - не боло бы дырочки от ножичка....
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А мама носила бы пистолет в халате все время? Был бы у мамы пистолет, то у девочки вместо ножика в руках был бы пистолет и дырочка была бы именно у матери
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Были бы у людей пистолетики-таких 9олбойобиков как вы небыло бы
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зараз діточок зрощують хамами жлобами і егоїстами то й чого ще від них чекати...?
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Детство у девочки закончилось, придется ей идти работать и дай Бог, чтобы на свободе.
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Як виховала мамашка дочурку, то тепер і має допомогу!
І до гадалки не ходи, мамашка дочурку вилупила в 15- ть років!
Пи...дить треба було доцю тобі, як лежала впоперек кроваті, а тепер щож, дочурка пи...дить маманьку!
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Насилие порождает насилие. Поэтому мамашка как раз вашему совету и следовала. Теперь дочурка выросла и дала сдачи
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Lalo Land А где сказано о насилии? Это Ваши домыслы. Обычно так бывает, когда ребенку много позволяют, когда сильно любят, а когда ребенок начинает себе слишком много позволять, приходят в себя и в ход идут запреты.
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тебя наверное так и воспитывали что ******* как гамана днем и ночью, вот ты и принимаешь такое воспитание как нужное,а нормальные человеческие отношения тебе не понятны,екцперт мля...
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