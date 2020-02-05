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 Политика Украины, Общество
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Все про:ОГА (1577) Голик Юрий (68)

 Работу глав обладминистраций будут оценивать поквартально, – советник премьера Голик

Кабинет министров утвердил правила, по которым будут оценивать эффективность работы глав областных государственных администраций.

 Про новые KPI или ключевые показатели эффективности для губернаторов рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Как цели указаны таковые, влиять на которые главы ОГА могут через понятные управленческие действия. Согласитесь, показатели, которые были ранее в подобном рейтинге, типа "объем инвестиций на душу населения", имеют мало общего с ОГА и ее главой в принципе. Вот как может глава ОГА влиять на объем инвестиций условного меткомбината? Да никак. Объем инвестиций меткомбината от главы ОГА не зависит никак. Кроме совсем уже клинических случаев", - комментирует Голик.

Работу глав обладминистраций будут оценивать поквартально, – советник премьера Голик 01

Среди показателей, которые напрямую зависят от главы ОГА – количество детей с инвалидностью, которые посещают обычные школы. Для этого здания должны быть 100%-но инклюзивны, в них должны быть ресурсные комнаты, коррекционные педагоги и т.д.

Еще один показатель – уровень использования Дорожного фонда.

"В этом году Дорожный фонд областными администрациями не выполнен на 10%, т.е. до дорог не дошло 1,4 млрд грн. Более того, есть области, которые не использовали 20-25% Дорожного фонда. Как можно не использовать деньги на дороги? Только по причине отсутствия банального менеджмента", - отметил Голик.

Кроме того, нужно оценивать качество использования Дорожного фонда – пошли ли средства на капитальный или ямочный ремонт, который придется через год делать снова.

Работу глав обладминистраций будут оценивать поквартально, – советник премьера Голик 02

Среди критериев оценки также среднее количество участников тендеров на платформе ProZorro.

"Это - конкуренция. Закупает областная больница рентген-пленку, на торги пришло два участника? Значит в ОГА не озаботились написанием стандартного ТЗ, описывающего качество и привлекающего максимум участников, конкурирующих между собой ценой, и вместо этого выписали в ТЗ что-то типа "пленка должны быть поставлена в конверте синего цвета, запечатанном клеем с двух сторон, в конверте должно быть 17 пленок", - комментирует Голик.

Он уточнил, что первые результаты оценки работы глав обладминистраций будут уже скоро.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал о проекте "Сшить страну", согласно которому в 2020 году будет капитально отремонтировано более 6 тыс км дорог.

Источник: https://censor.net.ua/n3173854
 
 
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не хочу засмучувати, але вона буде херовою
хоч поквартально, хоч погодинно
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Работу зелёной власти народ уже оценил, гнать в шею и чем быстрее, тем лучше. А лучше на фонарные столбы.
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Почему поквартально оценивать?
ОЦЕНИТЕ ОДИН РАЗ "ПОДВОРНО" НА КАКОЕ БАБЛО ПОСТРОЕНЫ ДОМИЩА И НА КАКОЕ БАБЛО КУПЛЕНЫ МАШИНЫ, ШО ВО ДВОРЕ ТОРЧАТ?
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как можно оценивать работу СБОРИЩА БАЛБЕСОВ . которые просто проедают бюджетные гроши ?
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Київстар падлюки!!!!
Понавидумували тарифів, якщо не вистачає однієї гривні до зняття абонплати, то здирають по 10грн./день і вимкнути неможливо!!!
Держава в сматфоні, а владі похрін, що робиться з тарифами!
Пенсія 2000 грн., а за абонплату віддай 125 грн., щоб ви подавились!!!
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