 Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи: "Фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление Украинского центра общественных данных, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Интернете распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы. Чтобы вы поняли, что никакой сенсации здесь нет, я позволю себе процитировать свой же пост по результатам Оценки. Напомню, мы проводили оценку тремя методами. Все три дали одинаковый результат", - заявил он.

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"Вот цитата из моего поста, где я описываю Способ 2: Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через полово-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой" - можете полюбоваться этой елкой на слайде 11. Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости. То же самое я говорил на пресс-конференции. Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии", - пояснил Дубилет.

"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию. Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация - главное, что у меня есть", - резюмировал министр.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи.