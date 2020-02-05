EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1192  21
Все про:перепись населения (86) Дмитрий Дубилет (84)

 Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификацию данных электронной переписи. По его словам, данные Госстата и данные, которые были получены из электронных реестров, почти полностью совпали, потому что Госстат свои данные вел так же на основании электронных реестров.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление Украинского центра общественных данных, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Интернетом распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы. Чтобы вы поняли, что никакой сенсации здесь нет, я позволю себе процитировать свой же пост по результатам Оценки. Напомню, мы проводили оценку тремя методами. Все три дали одинаковый результат", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

"Вот цитата из моего поста, где я описываю Способ 2: Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через полово-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой" - можете полюбоваться этой елкой на слайде 11. Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости. То же самое я говорил на пресс-конференции. Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии", - пояснил Дубилет.

"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняя люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию. Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация - главное, что у меня есть", - резюмировал министр.

Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи 01

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи.

Источник: https://censor.net.ua/n3173850
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
они просто присвоили деньги на электронную перепись
 показать весь комментарий
 
 
Сказав був Каломойша, що в Україні 37 мільйонів населення. От і підтвердили.
 показать весь комментарий
 
українці йому вірять
тобі не зрозуміти
 показать весь комментарий
 
Довб.би йому вірять, а не українці. А з якого буя, ви Зелених малоросів приписали до нас, 24% Українців?
 показать весь комментарий
 
 
точнее, тупые малоросы, хрюкающие при просмотре сватов и квартала.
но не надо называть их украинцами.
украинцы - это немного иное.
 показать весь комментарий
 
 
ТОВАРИЩ АРА родился в Сочи
кто то может обьяснить какой он национальности .почему он попал в еврейскую тусовку ЗЕ. И КАКОГО ФЕРА ОН ПРОДАЕТ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ?
И ГДЕ ЕГО ЗЕМЛЯ ?
 показать весь комментарий
 
 
с чего ті вдруг решило. что имеешь право о чем-то его спрашивать?
 показать весь комментарий
 
Яка мені різниця що цей дебіл говорить? Я сплачую податки не заради того, щоби його слухати. Нехай Рябошапці пояснює!
 показать весь комментарий
 
 
а в чем проблема?
слишком много получилось или слишком мало?
 показать весь комментарий
 
 
Удивительнейшим образом ВСЕ показатели "переписи" Дубилета оказались меньше переписи, проведенной другими, оказались меньше в 0,888.
Нет ни 0,805, ни 0,9, а только 0,888 по всем цифрам-категориям.
Такое невозможно!

"Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА"

https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika
 показать весь комментарий
 
Якщо рахували по кількістю телефоних номерів, то в Мене їх
Три...
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Так у чому ФІШКА?
Зверніть увагу, тут ніде, не наведено число населення України згідно Держкомстата, 42 МІЛЬЙОНИ :
«http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn1218_u.html 1.Населення Україна, на 2019 рік БЕЗ УРАХУВАННЯ тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання 42 МІЛЬЙОНИ 153 ТИСЯЧІ 201 людей.»
А згідно цього самодєльного перепису, 37 мільйонів.
А це значить, що грошову РІЗНИЦЮ субсидій, пільг, та ін., які були виділені Державою у розрахунку на 42 мільйони людей, тобто 42-37= 5 мільйонів, можна РОЗСУВАТИ СОБІ ПО КАРМАНАМ.
А, ще ж як бонус: «Украіна бєз россіі виміраіть !!!!»
 показать весь комментарий
 
ну не хочется, вот не хочется мальчику возвращать присвоенные миллионы.
вот не хочется!

тем более, что там уже доля пошла Богдану, доля пошла зелупе, Юзику и т.д. и т.п.
мама любит скорость - уже вот и Мазератти прикуплен.
ну не хочется возвращать!
 показать весь комментарий
 
 
Дуплет шмарклі підітри і слухай що тобі каже український народ.
 показать весь комментарий
 
Дубилет это шмаркач и урод, как и вся Зелёная погань.
 показать весь комментарий
 
А я смотрю: любят они "круглые" цифры -- 88,8 , 33.6... Магия! Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 9619

Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 7785
 показать весь комментарий
 
так если "совпали" то почему не совпадают?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх