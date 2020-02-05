 Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление Украинского центра общественных данных, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Интернетом распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы. Чтобы вы поняли, что никакой сенсации здесь нет, я позволю себе процитировать свой же пост по результатам Оценки. Напомню, мы проводили оценку тремя методами. Все три дали одинаковый результат", - заявил он.
"Вот цитата из моего поста, где я описываю Способ 2: Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через полово-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой" - можете полюбоваться этой елкой на слайде 11. Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости. То же самое я говорил на пресс-конференции. Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии", - пояснил Дубилет.
"Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняя люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию. Мои друзья советовали мне никак не реагировать на этот фейк. Мол, только способствую его распространению. Но я так не могу. Для меня моя репутация - главное, что у меня есть", - резюмировал министр.
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.
4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи.
тобі не зрозуміти
но не надо называть их украинцами.
украинцы - это немного иное.
кто то может обьяснить какой он национальности .почему он попал в еврейскую тусовку ЗЕ. И КАКОГО ФЕРА ОН ПРОДАЕТ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ?
И ГДЕ ЕГО ЗЕМЛЯ ?
слишком много получилось или слишком мало?
Нет ни 0,805, ни 0,9, а только 0,888 по всем цифрам-категориям.
Такое невозможно!
"Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА"
https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika
Три...
🤔
Зверніть увагу, тут ніде, не наведено число населення України згідно Держкомстата, 42 МІЛЬЙОНИ :
«http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn1218_u.html 1.Населення Україна, на 2019 рік БЕЗ УРАХУВАННЯ тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання 42 МІЛЬЙОНИ 153 ТИСЯЧІ 201 людей.»
А згідно цього самодєльного перепису, 37 мільйонів.
А це значить, що грошову РІЗНИЦЮ субсидій, пільг, та ін., які були виділені Державою у розрахунку на 42 мільйони людей, тобто 42-37= 5 мільйонів, можна РОЗСУВАТИ СОБІ ПО КАРМАНАМ.
А, ще ж як бонус: «Украіна бєз россіі виміраіть !!!!»
вот не хочется!
тем более, что там уже доля пошла Богдану, доля пошла зелупе, Юзику и т.д. и т.п.
мама любит скорость - уже вот и Мазератти прикуплен.
ну не хочется возвращать!