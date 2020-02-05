 В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

Проект закона №3006 от 4 февраля передан на рассмотрение руководству парламента.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Владимир Вятрович, данный законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте.

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок.

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Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", - написал нардеп.

Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.







Фото: Вятрович/Facebook