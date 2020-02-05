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Все про:ВР (24358) законопроект (2325) транспорт (1323) Вятрович (232) волонтеры (1976)

 В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте. ДОКУМЕНТ

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в пассажирском транспорте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВР.

Проект закона №3006 от 4 февраля передан на рассмотрение руководству парламента. 

Как отметил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Владимир Вятрович, данный законопроект призван положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте.

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник, - нардеп СН Брагар встал на защиту водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешена только через наушники. Надеюсь, парламент не будет медлить с принятием этого закона", - написал нардеп.

Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

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Фото: Вятрович/Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/n3173849
 
   
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Вятрович - красава. Для меня в некоторых вопросах его мнение - истина в последней инстанции. В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте - Цензор.НЕТ 7444
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А що там з законопроектами про антимонопольне законодавство?Зєбіли думу думають?
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проезд подоражает(
если перевозчиков в маршрутках обяжут выдавать пассажирам наушники))
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в проєкті немає такого обов'язку. є дозвіл здійснювати трансляцію через навушники, але не обов'язок це робити.
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в тишине пускай едут...
обойдутся без дыбильной попсы и песенок типа - "Ты целуй меня везде, ведь я взрослая уже".... У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті - Цензор.НЕТ 4073
Пускай в тетросы на смартфонах играют для развития их мозгов..
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Аргументы любителей шансона отличаются глубиной аргументации...
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Нараше...шансону этого, ну просто завались
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ну, якщо твої команди мають якусь дію, накомандуй мені мільйон грошей
ні - то пішла під три чорти, кацапка
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А можно еще запретить аккустический терроризм в многоквартирных домах?!
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В моем парадном есть компашка квартирантов которые любят бренчать на гитаре до 2..3 часов ночи!))
Но они из Донецка и им на всех пох...
А мудрый украинский нарИд только в интернетах сплочен и един как глыба))))
Вот и слушают быдло шансон молча...
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через акустичний, а також тютюновий тероризм я назавжди відмовився від проживання в квартирах (де провів перші 25 років життя). приватні будинки звісно мають свої недоліки, головний з яких - пожирання абсолютно всіх грошей, які заробиш, але все ж таки плюси проживання у індивідуальному просторі переважають
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Неужели исчезнет быдло шансон в маршрутках?
Тогда только ЗА!)))
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А если детские песни поются детьми, то это какое насилие ?
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имхо в транспорте должна звучать исключительно Енигма по кругу....
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Кацапську бидляцьку собач упопсу геть з України і з транспорту.
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Підтримую, по голосуванню побачимо хто з "зелених" малорос, а хто "заблудша вівця".
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Так вот как это называется... А этих пришибленных, которые тупорылые матершиные ролики на ютубе или сторис гламурных 16-летних **** с интеллектом тряпичной куклы включают на полный звук, закон будет касаться?
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