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 Политика Украины
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Все про:ВР (24358) законопроект (2325) медиа (75) Разумков Дмитрий (378)

 Законопроект о медиа проработан, однако находится на стадии доработки, - Разумков

Законопроект о медиа еще даже не прошел первое чтение, поэтому говорить сейчас, каким он будет, рано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно еще - с журналистами. Мы ждем заключения наших европейских партнеров. И о том, чтобы завтра он появился в стенах Верховной Рады, речь не идет", - сказал он.

Спикер напомнил, что этот законопроект еще даже не прошел первое чтение, поэтому говорить сейчас, каким он будет, рано.

В то же время Разумков напомнил, что журналисты и депутаты критикуют положения законопроекта о дезинформации.

"Я думаю, что большая часть, это мягко говоря, наших коллег не поддерживают сегодня этот законопроект. Но он к нам пока не заходил", - сказал председатель ВР.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173846
 
 
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Заткнути рота медіа і спокійно донищувати Україну. От і все. А з Майданом сподіваються зєбіли можливо й пронесе.
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ПРИЗНАЄМО . " Слуги " . Ви АРТИСТИЧНО " Сделалі Нас вместе" - ВИЗНАЄМО помилку - ТЕПЕР забирайте СВОЮ команду 95 кварталу - і ГЕТЬ з ВЛАДИ - ГЕТЬ ..дуже бажано ШВИДКО і мирним шляхом і БЕЗ словоблудства ... НАСНАГИ ....АКТУАЛЬНО Саме в цей ЧАС - Президенту України , Голові ВР України , Прем"єр-міністру України .. Ви здатні ЗУПИНИТИСЯ в крадіжці СвЗемлі України МИРНИМ шляхом .. це запитання КРАЙНІЙ раз ... ( Звернення на сайті КОЖНОГО згаданого посадовця ) .... Будь-ласка відповідь ...
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По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки Источник: https://censor.net.ua/n3173846

Це як??? "После сборкі доработать напільніком"??? Якщо щось пропрацьоване, то його не допрацьовують, а затверджують або відхиляють. А обговорення повинно було статися в процесі пропрацювання. А так - це лише розробка колективу однодумців, яка повинна бути обговорена з іншими спеціалістами та доопрацьована разом з ними.
Хто чув висловлювання членів СН, той над Кличком вже не сміється
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Якщо Зрада проголосує за закон про "дезінформацію",
***** приїде в Україну переймати досвід...
🙃
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