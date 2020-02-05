 Законопроект о медиа проработан, однако находится на стадии доработки, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно еще - с журналистами. Мы ждем заключения наших европейских партнеров. И о том, чтобы завтра он появился в стенах Верховной Рады, речь не идет", - сказал он.
Спикер напомнил, что этот законопроект еще даже не прошел первое чтение, поэтому говорить сейчас, каким он будет, рано.
В то же время Разумков напомнил, что журналисты и депутаты критикуют положения законопроекта о дезинформации.
"Я думаю, что большая часть, это мягко говоря, наших коллег не поддерживают сегодня этот законопроект. Но он к нам пока не заходил", - сказал председатель ВР.
Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о медиа.
Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Це як??? "После сборкі доработать напільніком"??? Якщо щось пропрацьоване, то його не допрацьовують, а затверджують або відхиляють. А обговорення повинно було статися в процесі пропрацювання. А так - це лише розробка колективу однодумців, яка повинна бути обговорена з іншими спеціалістами та доопрацьована разом з ними.
Хто чув висловлювання членів СН, той над Кличком вже не сміється
***** приїде в Україну переймати досвід...
🙃