 Законопроект о рынке земли стоит в повестке дня Рады на четверг, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", - отметил председатель ВР.

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