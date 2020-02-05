 Законопроект о рынке земли стоит в повестке дня Рады на четверг, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", - отметил председатель ВР.
в центрі Києва і всього -навсього за 12$, Європа заздрить
голосуйте.
і нічого сунути своє брудне рило до моєї землі і обмежувати мене у праві розпоряджатися своєю приватною власністю
дійшло чи ні?
и почемук же єто стадион можно продать, а участок земли нет
почему стадион и магазин можно заложить в банк. взять кредит, внести в УФ, а землю нет? За что половине украинцам такая лютая дискриминация?