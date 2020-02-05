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 Законопроект о рынке земли стоит в повестке дня Рады на четверг, - Разумков

Парламент в четверг, 6 февраля, планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", - отметил председатель ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173842
 
 
 Топ комментарии
 
А где референдум, подонки зелёные? На столбы всех мразей, поголовно!
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отдай, украинец, землю еврейскому капиталу и тебе враз похорошеет-убеждает барыга из кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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такими заголовками админ откровенно издевается над расшатанной психикой петиков
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борщ, картопляне пюре, відбивна, червона рниба. салат, перепилині яйця
в центрі Києва і всього -навсього за 12$, Європа заздрить
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заповіти вже написали?
голосуйте.
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це особисто моя земля. мій пай. моя приватна власність.
і нічого сунути своє брудне рило до моєї землі і обмежувати мене у праві розпоряджатися своєю приватною власністю
дійшло чи ні?
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нету никакой разницы между участком земли и стадионом или магазином
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Alter Nator Разница в том, что на участке земли можно выращивать хлеб, а на стадионе, или в магазине - нет. Так тебе доходчиво будет? И еще: если кому хочется земли, то народ может нарезать - метр на два.
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на сталионе можно првести международній футбольній матч, а в поле нет
и почемук же єто стадион можно продать, а участок земли нет
почему стадион и магазин можно заложить в банк. взять кредит, внести в УФ, а землю нет? За что половине украинцам такая лютая дискриминация?
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Alter Nator Землю можно и нужно продавать, но только не при этой "власти" дебилов, кретинов и идиотов и не во время войны. Соросята хотят распродать, самую лучшую землю в мире, за полторы тыс. баксов за гектар и дешевле. Украинскую землю хотели многие, но стали удобрением для нее. Помните об этом.
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просто интересно, какой IQ у автора этого опуса?
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А где референдум, подонки зелёные? На столбы всех мразей, поголовно!
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отдай, украинец, землю еврейскому капиталу и тебе враз похорошеет-убеждает барыга из кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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просто интересно, какой IQ у авторо єтого опуса?
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Сеть ломбардов Разумкова кредитует под 400% годовых. Ломбарды семьи Разумкова «Про100Кредит». Когда же твари будут создавать наукоемкое производство. Паразиты на теле народа.
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у тебя с головой все в порядке? или єто не голова?
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Разумков достойный сын своего отца - одного из ключевых фигур номенклатуры УССР последних лет СССР. Главный идеолог комсомола Украины. Мрази и предатели.
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заяву в СБУ написала? или так и будешь безропотно терпеть геноцид украинского народа проклятіми зеленіми слугами?
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