 Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
"Призывная кампания-2020. Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним молодым людям", - говорится в сообщении.
Загороднюк напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это происходить исключительно с их письменного согласия", - отметил министр.
Отмечается, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.
"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
порошенко преступник, а зеленский наивный (читай дурак)...
если бы Зігфрід не уволился... - то через какое то время и Зелоха он назвал бы преступником...
А не сутками тут чесать чес про святого сывочолого гэтьмана и зрадныка бубочку.
ты это про что?
я считал порошенко коллабарантом и преступником, а зе предателем+пидером, когда здесь на Цензоре и тому и другому большинство в ладошки хлопали...
Отсрочка бывает только до 27.
НЕТ!
Ну на НЕТ и суда НЕТ.
самі приймають, самі закликають не виконувати - неосвічені падли.