 Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Призывная кампания-2020. Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним молодым людям", - говорится в сообщении.

Загороднюк напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это происходить исключительно с их письменного согласия", - отметил министр.

Отмечается, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

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