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Все про:Минобороны (6264) призыв (525) Загороднюк (117)

 Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк

Вчера от Минобороны направлены разъяснительные письма во все областные государственные администрации с рекомендациями о проведении призывных кампаний в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Призывная кампания-2020. Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним молодым людям", - говорится в сообщении.

Загороднюк напомнил, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это происходить исключительно с их письменного согласия", - отметил министр.

Отмечается, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

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Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173841
 
 
 Топ комментарии
 
это не тот самый Загороднюк про которого написал на днях ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід ?

"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.

Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1584
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И об отсрочке для 42-летнего четырежды призывника не забудьте, а то каждый раз когда в ВР или ОПУ звучит фраза "На повестке дня... ", Зе метафизически исчезает. Пожалейте Бубочку!
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Ну, коль ты сказал "а", то говори и "Б":
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
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это не тот самый Загороднюк про которого написал на днях ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід ?

"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.

Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1584
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Ну, коль ты сказал "а", то говори и "Б":
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
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бостууга - ага

порошенко преступник, а зеленский наивный (читай дурак)...
если бы Зігфрід не уволился... - то через какое то время и Зелоха он назвал бы преступником...
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Вот потому то и надо называть вещи своими именами: что Порошенко, что Зеленский - люди, которые решили просто отпользовать Украину в сугубо своих корыстных целях и не более того, рассказывая красивые бла бла бла с телевизора.
А не сутками тут чесать чес про святого сывочолого гэтьмана и зрадныка бубочку.
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бостууга - У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2222

ты это про что?
я считал порошенко коллабарантом и преступником, а зе предателем+пидером, когда здесь на Цензоре и тому и другому большинство в ладошки хлопали...
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Проехали. Меня просто бесит, что с одного из них ныне святого лепят.
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А вывод какой? Что вам подходит: 1. Просто перестать стрелять и сойтись посередине или 2. Армия, мова, вiра? Мне - второй вариант. И, кроме того, пока не установлено судом, то, в чем вы обвинили П.Порошенко, вы - лжец. Точно так можно сказать о вас, что вы невменяемый (без экспертизы), или вор (без приговора суда), или московский злопыхатель (без каких бы то ни было доказательств).
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Стопоудово я- агент крымля, который считает мудаками Порошенко, Тимошенко, Зеленского, Бойко, Мертвечука и прочих "ляшков". Теми мудазвонами, которые 28 лет, как когда то комуняки, втирают про "надо потерпеть - будет счастливое завтра!".
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Люблю самокритичность.Четко и ясно сказал о себе. Бостууга- ты враг.
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И об отсрочке для 42-летнего четырежды призывника не забудьте, а то каждый раз когда в ВР или ОПУ звучит фраза "На повестке дня... ", Зе метафизически исчезает. Пожалейте Бубочку!
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Непередергивай.
Отсрочка бывает только до 27.
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Ну извините, я в 18 отслужил срочную, а в после 2014 восстановился на учете, ибо в 45 лет был снят по возрасту и мне подобные знания не нужны.
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Військово зобов"язані повинні по повістці з"являтися у воєнкомат і не важливо хто він: простий роботяга, бізнесмен чи комедіант. Чому я в 45 рочків пішов на комісію по повістці, а бубочка в 36 ні? У нього ж такі кубіки і він афішував себе як здорового і сильного мужика - деякі зебобічки до цих пір оргазмують ві його ню.
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Вы согласны идти служить в 18 лет?
НЕТ!
Ну на НЕТ и суда НЕТ.
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Ну всьо. Зебилы снова могут спать спокойно.
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Спочатку сказали, що з 18 років можна іти до лав за бажанням, а виявилось, що це просто відтермінування. Моя порада призовникам - поступайте так, як це робив ваш президент.
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У обласных адиинистраций нет полномочий по призыву. Надо было письма в военкомат слань. НО НЕ МОЖНА ПИСЬМА В ВОЕНКОМАТ ТАКИЕ СЛАТЬ.ТАК КАК ЭТО БУДЕТ НАРУЩЕНИЕМ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА О ПРИЗЫВЕ НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ.А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Мамашки и папашки 18 летних пауанов- ждите повесток.Их как раз военкоматы рассылают а не обладминистрации. Всех поздравляю.
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То, во что превращает Украину дорвавшаяся до власти шайка политических авантюристов и клоунов, называется ПОЖАР в БАРДАКЕ во время НАВОДНЕНИЯ. Они за полгода успели основательно разрушить систему государственных органов и теперь дают задний ход - сначала прикрыли министерство по делам оккупированных территорий, теперь начинают с нуля. Объединили Минкульт со спортом, теперь разделяют... То же с экологией и энергетикой. Снова выделяют в отдельное министерство сельское хозяйство... Вывод: эта зелёная команда - сборище наглых, вороватых дилетантов с завышенной самооценкой.
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хіба це не показник повної профнепридатності "зеленського та ко", коли щодо законів, які вони вносять та приймають, потім розсилаються листи, роз'яснення та інш., як ухилитися від виконання такого закону.
самі приймають, самі закликають не виконувати - неосвічені падли.
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