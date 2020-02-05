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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4492) Крым (22333) СМИ (3310) Помпео (238) Джеппар Эмине (8)

 Информация НВ о высказывании Помпео недостоверна, - участница встречи Эмине Джеппар

Участница встречи президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео Эмине Джеппар опровергла информацию обнародованную НВ.

Об этом Джеппар написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Медийная манипуляция, на кштал этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня является загадкой, кто был тем "источником" информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе. По интервью ко мне обратились только Крым.Реалии после поста в фейсбук. Просьба также коллег журналистов обращаться в посольство США в Украине для получения информации относительно слов Помпео о Крыме. Не считаю этичным комментировать или передавать его цитату со своей стороны", - написала она.

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Накануне издание НВ опубликовало материал о визите госсекретаря СШа Майка Помпео под названием: "Крым потерян. В России невозможно что-то забрать". НВ узнал, в чем Майкл Помпео говорил в Украине непублично и зачем приезжал.

"Вот всегда говорил: если очень чешется в одном месте распространить фейковую "зраду", подожди информации от непосредственных участников, а не от "источников" - даже если эти "источники" из казалось бы солидного издания", - прокомментировал данный факт журналист Андрей Клименко.

Информация НВ о высказывании Помпео недостоверна, - участница встречи Эмине Джеппар 01

Информация НВ о высказывании Помпео недостоверна, - участница встречи Эмине Джеппар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173839
 
 
 Топ комментарии
 
вчера с этим фейком выскочили все.. абсолютно все Рашкины интернет СМИ и весь пул прокремлевских блоХеров.. а за ними, этот фейк запостили все твиторски и фейсбучные долбоЙобы-рускамирцы.. Массовый "георгиевский пердеж" и мантры "Пукин всех переиграл", льется со всех страниц..
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"Новое время" Сыча фейкометят не первый раз.
В предыдущие годы были замечены в фейках против министерства обороны.
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Как и с "ВСУ - отрыжка" от Зигфрида...
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вчера с этим фейком выскочили все.. абсолютно все Рашкины интернет СМИ и весь пул прокремлевских блоХеров.. а за ними, этот фейк запостили все твиторски и фейсбучные долбоЙобы-рускамирцы.. Массовый "георгиевский пердеж" и мантры "Пукин всех переиграл", льется со всех страниц..
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мне как то сложно поверить что это фейк или правда или неправда как обычно в политике истина где то посредине может Помпео говорил это или в таком ключе приватно высказывал как версию хотя по факту жизни на сегодня что то по реалиям дел нашей власти вернее не фига не делая в вопросах Крыма.... да и при Порошенко как то Крым был менее активным вопросом.. хотя у Зеленсого о Крыме не говорят практически вообще , как ни странно больше упоминаний О Крыме у России и в мире, чем в Украине.. парадокс.. так что....
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я всегда считал, что в политике истина не посередине, а в целесообразности..
насчет Зеленского - согласен.. в повестке Зеленой коМанды Крым "поставлен на антресоль"..
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А праХоботи так веселилися і лайном кидалися...))
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"Новое время" Сыча фейкометят не первый раз.
В предыдущие годы были замечены в фейках против министерства обороны.
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Читал с утра. Имхо, слишком грубо слеплено. На уровне Спид-инфо текст.
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кацапы вчера уже обкончались от этой новости от двух "украинских" интернет-газет
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По хорошему на НВ надо подать в суд за дезинформацию, но есть один нюанс - чтобы доказать ложь необходимо опубликовать правду. Очень сомневаюсь что на такое пойдут.
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Патриотически-сороССосодержательное издание под руководством Баранова "обосралось" не случайно.Спонсоры сказали-ФАС!
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