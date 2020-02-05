 Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию, национальную инвентаризацию лесов и вопросы гражданства

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Народные депутаты планируют продолжить работу над законопроектом №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" и №1017 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Ранее Конституционный суд предоставил свои заключения относительно этих законопроектов.
Запланировано также рассмотрение в первом чтении президентского законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".
Кроме того, в среду парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №2483 о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Также в первом чтении планируется рассмотрение законопроектов №2259 о реформе патентного законодательства и №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.
Во втором чтении планируется рассмотрение законопроекта №2042 относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.
Согласно Регламенту, в среду утром народные депутаты будут работать в сессионном зале, а в остальное время запланирована работа в комитетах, фракциях и группах.
Кстати, Иудея, это южная часть округа Иудея и Самария
ludmila deyalta
Организатор одесского фестиваля «Укроп» объявился в Москве,a ровно шесть лет назад, этот "активист" - Сергей Бакуменко - продавал в Одессе обереги от «колорадов» и «ватников». 5 февраля в 19.00 он собирается презентовать свои книги в московском парке «Сокольники».
"В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом."
Нагадаю, також, що цю статтю Розділу 1 можна змінити лише після затвердження Всеукраїнським референдумом, а не 300, а тим паче 226 голосами! (дивись статтю 156).
Тепер щодо неконституційності норм законопроекту.
В ньому пропонується визначити категорії іноземців, яким для отримання громадянства України достатньо подати декларацію замість теперішнього зобов`язання припинити іноземне громадянство.
Хто ж ці спеціальні іноземці, без яких нам щасливо не жити:
- іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України. Звісно, що Президент і його офіс будуть відбирати правильних державників-іноземців. І тут помилитися важко що, це будуть або охочі до посад або ласих до землі.
Далі більше.
Спрощена процедура набуття громадянства або точніше подвійного громадянства узаконюється лише складанням присяги громадянина, яка нікого й ні до чого не зобов`язує, а лише "засвідчує, що іноземець у правових відносинах з Україною визнає себе громадянином України".
Як приклад, вона не зобов`язує перевірку бодай елементарних знань з історії України та української мови, як це ведеться у Латвії, Естонії, Польщі… Про відповідальність за невиконання присяги годі й говорити - вона відсутня!
Є також реальні загрози через спрощену процедуру отримання громадянства України громадянами країни-агресора"Н.Томенко у блозі "Обозревателя"
Что оно там менять надумало?
Инга Нессен: Сегодня решила заплатить за .. нет, не так. Сегодня решила отдать свои деньги не понятно за что, то что официально называется "транспортировка газа". Пытливый ум заинтересовало кого же я и вся страна содержу. Ну, то что деньги идут не в казну, это и ежу понятно. Ага. Платежка. Банк получателя АБ Клиринговый Дом. Я, человек, имеющий и банковский стаж более 10 лет, и опыт работы с банками по сей день, такого банка не знаю. Смотрим рейтинг по активам. 33 место. Ну да, очень неплохое место, для банка которому платит вся страна. Чей же это банк? О! А тут, как обычно, в нашей стране, на манеже все те же. Ю.В.Левочкина - сестра С.Левочкина, И.Фурсин - младший партнёр Д.Фирташа. Дальше читать про остальных не стала - начало тошнить. Ну и как обычно, стандартный набор компаний.. Кипр, Сейшелы.