 Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию, национальную инвентаризацию лесов и вопросы гражданства

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Народные депутаты планируют продолжить работу над законопроектом №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" и №1017 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Ранее Конституционный суд предоставил свои заключения относительно этих законопроектов.

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Запланировано также рассмотрение в первом чтении президентского законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Кроме того, в среду парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №2483 о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Также в первом чтении планируется рассмотрение законопроектов №2259 о реформе патентного законодательства и №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроекта №2042 относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

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Согласно Регламенту, в среду утром народные депутаты будут работать в сессионном зале, а в остальное время запланирована работа в комитетах, фракциях и группах.