 Круизный лайнер заблокировали в Японии: коронавирус выявили у 10 пассажиров, на борту находятся 3700 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си.

Ожидается, что карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера.

Как пишет Euronews, пассажиры и члены экипажа круизного судна пока не могут сойти на берег. Решение о том, когда это произойдет примут власти.

Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа на наличие коронавируса. На борту находятся 3700 человек. Осмотр проводится из-за мужчины, заболевшего пневмонией. Заразившийся коронавирусом пассажир находился на судне с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Медики пытаются установить, с кем контактировал больной.

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Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось обратно 3 февраля.

Тем временем Министерство здравоохранения сообщило о трех новых заболевших пневмонией на территории страны. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 23.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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