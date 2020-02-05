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 Круизный лайнер заблокировали в Японии: коронавирус выявили у 10 пассажиров, на борту находятся 3700 человек

Пневмонию, вызванную вирусом, выявили у 10 пассажиров круизного судна "Даймонд принцесс", которое с понедельника стоит возле японского порта Йокогама.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си.

Ожидается, что карантин на судне продлится две недели, все это время пассажиры будут находиться на борту лайнера.

Как пишет Euronews, пассажиры и члены экипажа круизного судна  пока не могут сойти на берег. Решение о том, когда это произойдет примут власти.

Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа на наличие коронавируса. На борту находятся 3700 человек. Осмотр проводится из-за мужчины, заболевшего пневмонией. Заразившийся коронавирусом пассажир находился на судне с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Медики пытаются установить, с кем контактировал больной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 490, инфицировано 24,3 тыс. человек, - госкомитет КНР

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось обратно 3 февраля. 

Тем временем Министерство здравоохранения сообщило о трех новых заболевших пневмонией на территории страны. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 23.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173833
 
 
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Класно пассажирам, на халяву теперь будут на люксовом круизном лайнере отдыхать с олл инклюзив неограниченное время. Такой фарт бывает только раз в жизни Круизный лайнер заблокировали в Японии: коронавирус выявили у 10 пассажиров, на борту находятся 3700 человек - Цензор.НЕТ 4144
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ну это тем, кто не заболеет и не скопытится...
ведь была новость, что у азиатов заразиться коронавирусом, гораздо высокий процент.
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думаю что зараза одинаковая. вопрос в симптомах - может у азиатов симптоматика выражаеться сильнее чем у белых, но время покажет. то что вирус давно гуляет по миру это понятно.
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Так им и надо зажравшимся, че выдумали, в круизах плавают, а вот лепешку на 25 метров бросить - кишка тонка, или выпить литр с горла, ну туппыыыее.

Круїзний лайнер заблокували в Японії: коронавірус виявили у 10 пасажирів, на борту перебувають 3700 осіб - Цензор.НЕТ 8066
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а наши сотнями прилетают и свободно разносят заразу...
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