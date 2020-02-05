 США должны первыми установить свой флаг на Марсе, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.
"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы – Америки в звездах", - подчеркнул американский президент.
В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению космоса.
"Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе", - заявил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.
Как сообщалось, Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.
В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".
популизм прям как у зели...
Не та тепер Америка , Гудзон річка не та!
Только пусть летит на Луну лично.
Шах и мат Дони!!!
Тут надо как то впарить народу доставку газа по трубам, которые сам же народ за свои деньги построил.
За.рали тут все. А земля-то одна, деваться некуда . Хоть с триллионом денег.
Вот они теперь марсом бредят
Сумно, що це створіння може потрапити на другий термін до Білого дому.
Краще почитайте хоча б те, що є у відкритому доступі про Трампа та його походенькі у мацквабаді. Воно 100% вербануте ще за часів совка, свинособаче ***** - його товариш, а головне - з чого б "президент дружньої нам держави" намагався повернути лаптєстан до G8?
Дурачек разве не знает шо христианчики должны верить в "твердь небесную", и не пробивать ее ракетами. А не то - "гореть вечно"
клоуны, какие же клоуны то.....
Источник: https://censor.net.ua/n3173831
GOD BLESS USA !
GLORU UKRAINE !