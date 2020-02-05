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Все про:космос (620) Марс (24) Трамп (2782)

 США должны первыми установить свой флаг на Марсе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает возобновление присутствия людей на Луне, а также высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы – Америки в звездах", - подчеркнул американский президент.

В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению космоса.

"Следующим мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск хочет до 2050 года отправить на Марс 1 млн землян

Как сообщалось, Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусмотрено создание космических войск. В первый год они будут насчитывать около 200 человек, их годовой бюджет составит 40 миллионов долларов.

В докладе Пентагона в феврале этого года говорилось о том, что Китай и Россия приложили значительные усилия для разработки технологий, которые бы дали им возможность "разрушать или уничтожать спутники Соединенных Штатов и их союзников в условиях кризиса или конфликта".

Источник: https://censor.net.ua/n3173831
 
   
 Топ комментарии
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_Ну да, на Солнце-то первыми уже опоздали... ким, падла. Пока ты спишь, враг высаживается на Солнце.
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Американский флаг на Марсе с Земли ни видно.
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Північна корея вже усю сонячну систему підкорила))
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говорит всякую чепуху чтобы лохторат от своего импичмента отвернуть... даешь Нью Васюки!
популизм прям как у зели...
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Так он же шизик. Чего ещё от него ожидать?
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Какой Марс? Они даже аборигенов с России поставить на место не могут.
Не та тепер Америка , Гудзон річка не та!
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Как он посмел предложить первым установить флаг США а не рашки?? Патрон валодья будет очень недоволен своей шестеркой.
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Этот с фото уже давно на Марсе.Янки в пролете .
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Что и там свои отели будет на рашистские деньги строить??
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Нет. будет поводить конкурсы красоты молодых марсианок.
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У Трампа нет других забот - для начала можно нарисовать американский флаг на Луне.
Только пусть летит на Луну лично.
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Пока Америка разрабатывает программу освоения Марса Роиссия планирует ввести в школах горячие обеды.
Шах и мат Дони!!!
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Украина же вообще в стороне от космических проблем.
Тут надо как то впарить народу доставку газа по трубам, которые сам же народ за свои деньги построил.
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Украина как раз впереди: цены за тепло вышли в космос.
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Зате у нас в смартфоні вся Галактика і єйо окрєсності.
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Бахатые мира сего совсем звезданулись.
За.рали тут все. А земля-то одна, деваться некуда . Хоть с триллионом денег.
Вот они теперь марсом бредят
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Рудий блазень-шоумен знову верзе усіляку муйню.
Сумно, що це створіння може потрапити на другий термін до Білого дому.
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Як це по кацапськи, топити президента дружньої країни в лайні, обзивати різними словами....,за те в нас п'ять попередників були світилами нації, зробили прорив у всіх напрямах, довили добробут нації до світових вершин..., Здобули, радійте..,слів нема...
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а ви не плутайте яєчню з сонцем, це різні речи (я маю на увазі ваше порівняння президента США та наших очильників).
Краще почитайте хоча б те, що є у відкритому доступі про Трампа та його походенькі у мацквабаді. Воно 100% вербануте ще за часів совка, свинособаче ***** - його товариш, а головне - з чого б "президент дружньої нам держави" намагався повернути лаптєстан до G8?
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Амери запіздалі. Каци вже закинули туди свою лєпьошку.

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это же с америкосовского чемпионата, там в каждом штате такой чемпионат есть.
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Это с расейского. Но вообще да, идея американская. Русня даже это спёрла
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"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы - Америки в звездах" Источник: https://censor.net.ua/n3173831\\\\\\\\\\\\\\\

Дурачек разве не знает шо христианчики должны верить в "твердь небесную", и не пробивать ее ракетами. А не то - "гореть вечно"
клоуны, какие же клоуны то.....
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Украина должна всех опередить, во всем.
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Да этими флагами и советскими, и американскими уже и и Венера и Марс утыканы А вот когда человек своей рукой этот флаг воткнёт... Скорее конец 2030-х, а то и позже.
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Якби перших собака у космос відправили не за часів Совка, а зараз, то звали би їх Платіжка та Субсидія...
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"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы - Америки в звездах", - подчеркнул американский президент.
Источник: https://censor.net.ua/n3173831
GOD BLESS USA !
GLORU UKRAINE !
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