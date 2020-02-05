 Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 490, инфицировано 24,3 тыс. человек, - госкомитет КНР

Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, которые были зафиксированы за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге - всего 492 погибших.

Согласно данным центральной власти, под наблюдением врачей в стране находятся более 185,5 тыс. человек.

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По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. больных), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия — 155 (две жертвы) и 35 больных соответственно.

Страны ЕС эвакуировали более 440 человек из пораженного коронавируса Ухань.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.