Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
Учитывая две смерти, которые были зафиксированы за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге - всего 492 погибших.
Согласно данным центральной власти, под наблюдением врачей в стране находятся более 185,5 тыс. человек.
По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. больных), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия — 155 (две жертвы) и 35 больных соответственно.
Страны ЕС эвакуировали более 440 человек из пораженного коронавируса Ухань.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Задача о зёрнах на шахматной доске - математическая задача, в которой вычисляется, сколько будет зёрен на шахматной доске, если класть на каждую следующую клетку доски вдвое больше зёрен, чем на предыдущую, начиная с одного.
Как правило, задача решается для стандартной 64-клеточной доски; при удвоении количества зёрен на каждой последующей клетке сумма зёрен на всех 64 клетках определяется выражением:{\displaystyle T_{64}=1+2+4+\cdots +2^{63}=\sum _{i=0}^{63}2^{i}=2^{64}-1},
что составляет 18 446 744 073 709 551 615.
Задача и её вариации используются для демонстрации высокой скорости роста экспоненциальных последовательностей.Количество зерна примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008/09 аграрном году урожай составил 686 млн тонн[1]), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества.