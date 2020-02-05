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 Количество жертв нового коронавируса в Китае выросло до 490, инфицировано 24,3 тыс. человек, - госкомитет КНР

Количество инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019 nCoV, в материковом Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 490 человек.

Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, которые были зафиксированы за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге - всего 492 погибших.

Согласно данным центральной власти, под наблюдением врачей в стране находятся более 185,5 тыс. человек.

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По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. больных), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия — 155 (две жертвы) и 35 больных соответственно.

Страны ЕС эвакуировали более 440 человек из пораженного коронавируса Ухань.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173828
 
 
 Топ комментарии
 
В тому мурашнику це навіть не помітно.
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цифри у 2000 -3000 щодня - це лише кількість комплектів, якими можна визначити хворих - буде більше комплектів - буде більше підтверджених!
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В тому мурашнику це навіть не помітно.
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Зе уже предложил защитную маску от вируса. Разработана лучшими трускавецкими учеными! Выдавать будут исключительно для членов слуги народа и голосовавших за них.
Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5879
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Воно по експоненті росте. Таким темпом через місяць-два неінфіковані китайці закінчаться.
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я б так не казав, бо вже 62 авіакомпанії повністю припинили сполучення з Китаєм. Згідно джерел, яким можна довіряти, там коїться повний піпець. Всі ті показники, що публікуються Китайською владою стосовно кількості ураженних та загиблих від 2019ncov, мають дуже віддалений стосунок до дійсності, бо в їхніх лікувальних закладах зараз існує дуже обмежена кількість тестувальних засобів, та ще обробка результатів триває 48 годин. Тобто, те, що зараз відомо, то є по-суті вже інформація двуденної давнини, і навіть вона не відображає реальний стан речей. В свою чергу власну беспорадність верховна китайська влада намагаєтся транслювати в, нібито, "поганих" місцевих чиновників, на кшталт того, як Зєлупа виконував для лохів "Вийди, розбійник..." і решта bullshit, заарештовує будь-кого, в т. ч. і лікарів, які щось там публікували у соцмережах. Якщо стисло, то картину, яку ми спостерігаємо, є дуже сфальсифікованою Бейджіном.
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Гончарук за себя уверен: к заразе зараза не пристаёт/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук
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Береш ту мікробу і молотком по башкє. Всі діла. (Шютка)
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зачем сразу по башке, он же признал, что он профан
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Если все колотят такие понты , то скорее всего цифры надо умножать на 1000😐 Я думаю там за день в дтп погибает столько же😐
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цифри у 2000 -3000 щодня - це лише кількість комплектів, якими можна визначити хворих - буде більше комплектів - буде більше підтверджених!
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Касаби всіх, хто повертається з Китаю, поміщають в побудований в Сибіру концтабір(два ряди кол. дроту і росгвардія). Охочих повертатись стає все менше, воліють лікуватись в Китаю.
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Блин, такой кипишь подняли в стране с населением 1,4 млд.чел. Миллионом больше, миллионом меньше, никто даже не заметит
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Згідно вашому оптимізму ви, мабуть, на Марсі мешкаєте? Або ще в якій-небудь ізоляції.
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херово херово знать математику. Извините за каламбур.

Задача о зёрнах на шахматной доске - математическая задача, в которой вычисляется, сколько будет зёрен на шахматной доске, если класть на каждую следующую клетку доски вдвое больше зёрен, чем на предыдущую, начиная с одного.
Как правило, задача решается для стандартной 64-клеточной доски; при удвоении количества зёрен на каждой последующей клетке сумма зёрен на всех 64 клетках определяется выражением:{\displaystyle T_{64}=1+2+4+\cdots +2^{63}=\sum _{i=0}^{63}2^{i}=2^{64}-1}Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 141,
что составляет 18 446 744 073 709 551 615.
Задача и её вариации используются для демонстрации высокой скорости роста экспоненциальных последовательностей.Количество зерна примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008/09 аграрном году урожай составил 686 млн тонн[1]), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества.
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Сказали пандемии нет, а так всего на всего эпидемия.
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