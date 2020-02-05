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 Более 40 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро среды обесточен 41 населенный пункт в двух областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковская - 17", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также сообщается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 773 работника и 578 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3173827
 
 
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КИЇАСТАР ПАДЛЮКИ, ПОПРИДУМУВАЛИ ТАРИФИ ЛИШ БИ АБОНПЛАТУ З КЛІЄНТІВ ЗДЕРТИ!
А ВЛАДІ ПОХРІН!!!
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усю комуналку підвищать, бо ордло голодає...
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