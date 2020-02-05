 Более 40 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковская - 17", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также сообщается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 773 работника и 578 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.