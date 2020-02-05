 Сенат США проведет сегодня финальное голосование по импичменту Трампу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украна.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле.

Как сообщают западные СМИ, голосование намечено на 16:00 по местному времени.

Судебное разбирательство в сенате в рамках процедуры импичмента Трампу начались 21 января этого года.

Оно сосредоточено на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Согласно резолюции, регламентирующей проведение судебного разбирательства, в распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" было по три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон имела возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

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Затем сенаторы в течение 16 часов могли выступить и задать свои вопросы и по делу.

После этого в сенате начались дебаты по вопросу вызова свидетелей.

Верхняя палата конгресса США проголосовала против вызова новых свидетелей на слушания в рамках процесса импичмента президенту, что существенно ускорило завершение процесса импичмента.

За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.

Инициативу пригласить дополнительных свидетелей выдвинули демократы, республиканцы же, напротив, выступали против нее, чтобы быстрее завершить процесс импичмента.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступали семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер были в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента президенту в Палате представителей.

Сенаторы же в данном случае являются присяжными.

Команда защиты Дональда Трампа ранее объявляла, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.