 Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям украинских сил, а именно:
- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи н.п. Пески - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.
Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин;
- два раза вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин;
- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.
За текущие сутки потерь нет.
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні.
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
У зігнутих спинах,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах,
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Все свічками пахне,
Квіток тут гора.
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу ту школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Зупинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 рАнатолій Березенський