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 Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по  позициям украинских сил, а именно:

- вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи н.п. Пески - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб

Семь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин;
- два раза вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин;
- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.
За текущие сутки потерь нет.

Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173825
 
 
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, который ранее сделал жесткое заявление в адрес России, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции.Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанесло урон совместным усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в самой жесткой форме.Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще пять получили ранения.Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция сделала удары по 40 сирийских объектах, в результате были ликвидированы 35 сирийцев.Ранее президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Сириибудет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.
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Одужання пораненнии воїнам України!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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«ДОДОМУ»
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні.
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
У зігнутих спинах,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах,
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Все свічками пахне,
Квіток тут гора.
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу ту школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Зупинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 рАнатолій Березенський
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