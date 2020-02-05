 Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" продал $500 млн из уплаченного "Газпромом" долга по Стокгольмскому арбитражу, - Смолий

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Андрей Коболев был одним из участников команды "Нафтогаза", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже.